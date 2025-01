Dolgok, amik a fertőzés forrásai lehetnek a munkahelyén influenzaszezonban

Az évnek ebben az időszakában a megfázás és influenza gyorsan terjed az irodában, mint ahogyan a többi közösségben is. Azonban ennek ellenére is egészséges maradhat, ha megfogadja tanácsainkat!

Munkahely és kórokozók

Az irodai környezet melegágya a különböző fertőző betegségeknek, hiszen egyszerre sok ember érintkezik az általánosan használt felületekkel, és gyakran hiányzik a friss levegő. A cseppfertőzéssel terjedő megfázás és influenza nem csak úgy kapható el, ha a szájuk eltakarása nélkül tüsszentenek a beteg kollégák, a vírusok ugyanis ott vannak a különböző felületeken is, és azok, majd arcunk, szánk, orrunk, szemünk megérintésével is bekerülhetnek a légutakba.

Mindezt tudományos kutatás is megerősíti: az Arizona Egyetem Epidemiológiai és Biostatisztikai osztályának professzora, Charles Gerba azt kutatta, hogyan terjednek a vírusok egy munkahelyen, és azt tapasztalta, hogy a vírusok érintés által az emberekről gyorsan átkerülnek a közösen használt tárgyakra.

Elmondása szerint egy irodában az ártalmatlan vírusokat gyorsan átadjuk kollégáink kezére, így pár órán belül azok akár a dolgozók és a közösen használt felületek felére átterjedhetnek. A vírusok meglepően gyorsan terjednek! A tüsszentéssel, köhögéssel légtérbe kerülő vírusok belégézésével – különösen rendszeres szellőztetés híján – és a vírussal szennyezett tárgyak érintésével a kórokozók akár egy egész épületen belül elterjeszthetők.

A legveszélyesebb területek

Míg a WC-ülőkét gyakran fertőtlenítik, addig egy irodai asztal esetében ezt gyakorta elmulasztják, így utóbbin akár 400-szor több baktérium is található. A legtöbb, megfázásért és influenzáért felelős vírus akár 2-3 napig is életképes marad az adott felületen, míg a gyomor-bélrendszeri fertőzéseket okozó vírusok 30 napig is kibírják!

Egy iroda leginkább fertőzött területei az alábbiak:

telefon

asztalfelület

számítógép billentyűzete és egér

fénymásoló és fax

liftgombok

a kávéfőző fogantyúja

mikrohullámú sütő gombjai

mosogató környéke

konyhapult

Csökkentse a kockázatot!

Noha nincs 100 százalékosan garantált módszer minden vírus elkerülésére, a fertőzés kockázatát csökkentheti. Ennek érdekében:

Gyakran mosson kezet szappannal és meleg vízzel! Kézmosás után használjon papírtörlőt a vízcsap elzárására, így elkerülheti az újrafertőződést.

Használjon gyakran alkohol alapú kézfertőtlenítő gélt!

Ne érintse az orrát, szemét és száját az ujjaival vagy kezével! Ellenkező esetben csak tovább terjeszti a kórokozókat! Egy felnőtt óránként átlagosan kb. 16 alkalommal teszi ezt!

Oltassa be magát influenza elleni védőoltással! Az oltás hatékonysága ugyan egyénenként változhat, de a kockázat csökkentésére ez a leghatékonyabb megoldás. Manapság már létezik tojásmentes oltóanyag is az allergiások számára.

A fertőtlenítő törlőkendők használata az általános felületeken 99 százalékkal csökkenti a vírusok koncentrációját, ezért naponta törölje át a telefonját és az asztalát. Mielőtt más telefonját használná, törölje azt is át!

Kerülje influenzaszezonban a kézfogást és az ölelkezést!

Ne hagyjon ki étkezést! Az étkezések kihagyásával csak az immunrendszere támogatásához fontos tápanyagoktól fosztja meg magát. Figyeljen oda, hogy sok C-vitaminban gazdag citrusfélét, illetve brokkolit fogyasszon! A természetes vitaminokban és asványi anyagokban gazdag egészséges étrend segít fitten tartani az immunrendszerét. Ennek érdekében a pihentető alvás, a rendszeres mozgás és a steresszoldás is fontos. Noha manapság sok vita van arról, hogy az emelt C-vitamin-bevitellel megelőzhető-e a megfázás, a szakértők abban egyetértenek, hogy a betegség ideje jelentősen rövidíthető vele.

Fontos, hogy maradjon otthon, ha beteg! Mindannyian szeretnénk nélkülözhetetlenek lenni a munkánkban, ám a mai modern technológiák mellett nincs mentség arra, ha mindenkit megfertőz! Amennyiben láza van, beteg, legyen tekintettel a kollégáira, és maradjon otthon!

