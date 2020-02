Influenza és megfázás - Milyen készítményt válasszunk?

A téli időszak leggyakrabban előforduló problémái a megfázás és az influenza. A tünetek mindkét betegség esetén hasonlóak: láz, orrdugulás, torokfájás, köhögés, tüsszögés, fejfájás. Szinte megszámlálhatatlan fajta készítmény van jelen a piacon, és nem könnyű eligazodni közöttük. Szóval hogyan is döntsük el, hogy mire van szükségünk?

Hogyan tudunk különbséget tenni a két betegség között?

A megfázás tünetei és lefolyása enyhébbek, rendszerint hőemelkedéssel, orrdugulással és gyakori tüsszögéssel megúszhatjuk. Ezzel szemben influenzánál magasabb láz, reszketés, izomfájdalmak, gyengeség is gyakran előfordul. Mindkét betegséget többfajta vírus is okozhatja, így specifikus terápia nincsen. Az antibiotikumok, mivel bakteriális fertőzésekre valók, ezeknél a fertőzéseknél nem hatásosak, ezért a kezelés mindkét esetben a tünetek enyhítésére irányul, melyre általában valamilyen komplex készítményt választunk.

A megfázás elleni komplex készítmények legfőbb tulajdonsága, hogy összetételüknek köszönhetően képesek a megfázásszerű megbetegedések főbb tüneteit egyszerre kezelni, így a klasszikus „7 nap-egy hét” gyógyulási időtartam néhány nappal lerövidíthető, a tünetek pedig enyhíthetők.

A készítmények közt két szempont alapján tudunk különbséget tenni

Az egyik a gyógyszerforma, amely ebben az esetben is elég változatos. Választhatunk tablettát, kapszulát, pezsgőtablettát, granulátumot, forró (vagy hideg) italnak elkészíthető porkeveréket, illetve szopogató tablettát is. A gyógyszerforma sokfélesége azok számára lehet alapszempont, akiknek bizonyos formák alkalmazásával problémáik vannak, így pl. akik nyelési nehézséggel küzdenek, vagy akik életmódjukból kifolyólag nem tudnak forró italt készíteni maguknak.

A másik, és az előzőnél sokkal fontosabb szempont a hatóanyagbeli összetétel. Habár a megfázás elleni készítményeket rendszerint csak rövid ideig alkalmazzuk, érdemes néhány fontosabb dolgot szem előtt tartanunk használatuk során.

A paracetamolalapú készítményekről

A leggyakrabban alkalmazott készítmények a paracetamolt és fenilefrint tartalmazóak. A paracetamol egy nem-szteroid típusú fájdalomcsillapító, ami lázcsillapító és enyhe gyulladásgátló hatással is rendelkezik, ennek köszönhetően a láz, izomfájdalmak és a torokfájás csökkentésében fontos. A fenilefrinnek mindemellett az orrdugulás kezelésében van szerepe. Az ilyen típusú készítményeket gyakran egészítik ki aszkorbinsavval (hétköznapi nevén C-vitamin) és koffeinnel, mely utóbbinak célja, hogy javítsa a paracetamol hatásait.

A paracetamolalapú készítmények további előnye, hogy némely készítmény köptető-nyákoldó hatású hatóanyagot is tartalmaz, így ezek már a hurutos köhögéssel járó megfázás tüneteinek enyhítésére is megfelelőek. Mindemellett fontos szempont, hogy bizonyos készítmények már 6 éves kortól is adhatóak.

Alkalmazásuk során több dolgot is érdemes szem előtt tartani

Mivel a paracetamol nagyobb mennyiségben májkárosító hatású lehet, így fokozott óvatossággal kell eljárni májbetegségben szenvedők esetén. Ilyenkor, ha más lehetőségünk nincs, érdemes az alacsonyabb hatóanyag-tartalmú készítményt választani.

Másik fontos szempont, hogy a fenilefrin egy érszűkítő hatással rendelkező hatóanyag, melynek következtében vérnyomás-emelkedés vagy szaporább szívverés is kialakulhat mellékhatásként. Ugyanez a mellékhatás esetenként a koffeintartalmú gyógyszerek esetében is észlelhető. Ezt mindenképpen érdemes mérlegelni, ha valamilyen szívbetegség áll fenn.

Emellett antidepresszánsok alkalmazása esetén is óvatossággal kell eljárni, ugyanis bizonyos antidepresszív készítményekkel együtt alkalmazva extrém módon megemelkedhet a vérnyomás, ami veszélyes lehet.

Az ibuprofenalapú készítményekről

Az ibuprofen szintén egy nemszteroid típusú fájdalomcsillapító vegyület, amely láz- és gyulladáscsökkentő hatással is rendelkezik. Megfázás elleni készítményekben a pszeudoefedrin nevű hatóanyaggal kombinálják, melynek az orrdugulás kezelésében van szerepe, mivel képes az orrnyálkahártyákban található erek szűkítésére, és ezáltal az eldugulás csökkentésére. Köhögéssel járó megbetegedés esetén a terápia kiegészítésére lehet szükség, mivel ezek a készítmények nem tartalmaznak köptető vagy köhögéscsillapító hatóanyagot. Másik hátrányuk, hogy csak filmtabletta formájában elérhetőek.

Mely esetekben nem alkalmazható az ibuprofen?

A különböző, vérzéssel járó állapotok (pl.: gyomor- és nyombélfekély) esetén

Véralvadásgátló terápia mellett, mert az ibuprofen tartósabb alkalmazása növelheti a vérzések kockázatát.

Súlyos szívbetegségek, magas vérnyomás vagy zöld hályog fennállása esetén, mert a pszeudoefedrin érszűkítő hatása az alkalmazás alatt ronthatja a tüneteket.

Vesebetegség fennállása esetén a lehető legkisebb dózist válasszuk a lehető legrövidebb ideig, mivel az ibuprofen tartós alkalmazása negatívan befolyásolhatja a veseműködést.

Sportolók esetében fontos szempont lehet, hogy a pszeudoefedrin doppingteszten pozitív eredményt adhat, így esetükben ezen készítmények alkalmazása szintén nem ajánlott.

Az acetil-szalicilsav-alapú készítményekről

Az ebbe a csoportba tartozó készítmények talán a legkritikusabban kezelendők. Az acetil-szalicilsav szintén nemszteroid típusú gyulladáscsökkentő vegyület, melynek főleg láz- és fájdalomcsillapító hatását használjuk ki ezekben a készítményekben.

Az egyik legfontosabb dolog, amit tudnunk kell, hogy véralvadásgátló terápiában részesülő betegeknek, vagy olyanoknak, akik vérzéssel járó betegségben szenvednek (pl. gyomorfekély), nem ajánlott az acetil-szalicilsavas készítmények alkalmazása, mert fokozódhat a vérzések kialakulásának kockázata. Szintén ezt kell szem előtt tartaniuk azoknak is, akik acetil-szalicilsav-tartalmú készítményt szednek szívinfarktus megelőzésének céljából, hiszen esetükben a gyógyszerek hatása összeadódhat.

Az is fontos szempont, hogy ezeket a gyógyszereket csak 16 éves kor fölött szabad alkalmazni a mellékhatások esetleges előfordulása miatt, illetve hogy szalicilre érzékeny betegek válasszanak inkább más hatóanyagú megfázás elleni készítményt az allergiás reakció elkerülésének érdekében.

A megfázás tüneteinek enyhítése céljából az acetil-szalicilsavat általában pszeudoefedrinnel és aszkorbinsavval kombinálják.

Mindent összefoglalva elmondható, hogy habár a megfázás és az influenza egyszerűbb betegségnek tűnhetnek más megbetegedésekkel szemben, a kezelésükre szánt gyógyszerek mégis minden esetben gondos odafigyelést, körültekintést igényelnek.

Forrás: WEBBeteg

Szerzőnk: Dr. Mélypatakiné Dr. Áfra Júlia, szakgyógyszerész