Mitől romlanak könnyebben várandósság alatt a fogak?

Az egyik leggyakoribb tévhit a várandós nők körében, hogy a baba elszívja a szervezetből a fogak számára szükséges anyagokat, ezért romlik az anyuka foga. Nem kellene félni a röntgentől és a fájdalomcsillapítástól sem. Ami pedig a legfontosabb: a fogak romlása könnyedén megelőzhető!

„Az, hogy a baba lenne a terhesség idején tapasztalható fogromlások okozója, csak egy megkövesedett tévhit. A fogaknak ugyanis nincs intenzív anyagcseréje. Így a terhesség vagy a szoptatás nincs közvetlen hatással a fogak keringésére, azok szerkezetére”- magyarázza Dr. Czinkóczky Béla szájsebész, fogszakorvos az elrontott és speciális implantációs esetek szakértője.

Mégis, akkor mitől romolhatnak mégis a kismamák fogai?

Amire hatással van a terhesség, az a száj, a közeg, ahol a fogak találhatók. A várandósság hatással van a nyál összetételére, a fogágy hormonális háztartására, a vérkeringésre, és általánosságban a szervezetben található hormonokra. Ennek a következménye, hogy megváltozik a szájban az immunitás, a baktériumflóra.

„A kismamák kifejezetten hajlamosak az ínyvérzésre, ínygyulladásra, fogágy gyulladásra, melynek elsősorban a hormonháztartás megváltozása az oka. A tünetek megjelenésekor ezekkel foglalkozni kell, a kialakuló tüneteket, mielőbb orvosolni szükséges. A legfontosabb, hogy a mamáknak fokozott hangsúlyt kell fektetni a szájhigiéniára, a fogápolásra, mert a hormonok hatására a nyál szerkezete, összetétele is megváltozik” - figyelmeztet Dr. Czinkóczky Béla.

Elkerülhető a fogak romlása

A várandósság időszakában jelentkező fogászati problémák elkerülhetőek, ha a kismamák fokozottan figyelnek a fogmosásra, a szájápolásra, és a fogínyvérzés kezelésére. Ilyenkor gyakrabban kell fogorvosi kontrollra is járni.

„Azzal is tisztában kell lenni, hogy az otthoni szájápolásban általában használt hatóanyagok szinte kivétel nélkül ártalmatlanok a várandósság idején is a mama és a baba szervezetére egyaránt. Nyugodtan lehet az egyébként is megszokott, fog- és szájápoló szereket használni. Fogkefe, fogkrém, fogíny-zuhany, szájöblítő szerek, bármi alkalmazható, ami a várandósság előtt”- mondja a szakértő.

Szenvedni szigorúan TILOS!

Szinte minden fogászati beavatkozás elvégezhető a terhesség ideje alatt is. A várandósság első harmadban érdemes elhalasztani a komolyabb kezeléseket, de utána szinte bármi megengedett.

A röntgentől sem kell rettegni, nem tilos a kismamák szájáról röntgenfelvételt készíteni. A mai korszerű berendezések, olyan kismértékű sugárdózissal dolgoznak, hogy nem jelent kockázatot az alkalmazásuk. Különösen, ha összevetjük azzal a kockázattal, amivel egy akut fogászati probléma járhat.

Hasonló a helyzet a fájdalomcsillapítás és a helyi érzéstelenítés esetébe is. A fájdalomcsillapítás a várandósság idején is alkalmazható. Az érzéstelenítő injekció hatóanyagait a szöveti enzimek lebontják, azok nem kerülnek be a keringésbe, így kockázatmentesen beadható a kismamáknak.

Sőt!

Dr. Czinkóczky Béla arra hívja fel a figyelmet, hogy a helyi érzéstelenítés esetleges elhagyásával, a nagy fájdalom tűrésével, sokkal nagyobb kockázatnak teheti ki a kismama a magzatot, mintha a szenvedését csillapítanák. Egy krónikus fájdalom ugyanis, olyan anyagokat szabadít fel a szervezetben, amelyek károsan hathatnak a magzatra.

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Dr. Czinkóczky Béla, szájsebész, fogszakorvos