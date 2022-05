Mit tehetünk a szívbetegségek kockázatának csökkentése érdekében?

Hasznos, ha korlátozza a só, cukor, feldolgozott szénhidrátok, alkohol, telített zsírok (a vörös húsokban és a teljes zsírtartalmú tejtermékekben található) és a transzzsírok (sült gyorsételekben, chipsekben, pékárukban található zsírok) fogyasztását, az alábbiak alapján. Az elfogyasztott só mennyisége ne haladja meg a napi 6 g-ot, mivel a túl sok só növeli a vérnyomást. 6 g só körülbelül 1 púpos teáskanálnyinak felel meg. Kétféle zsír létezik: telített és telítetlen. Kerülje a telített zsírokat tartalmazó ételeket, mert ezek növelik a „rossz koleszterin” (LDL) szintjét a vérében. Ennek magas vérszintje fokozza a szívbetegség kialakulásának kockázatát. A magas telítettzsír-tartalmú élelmiszerek közé tartoznak: kolbász és zsíros húsok

vaj

ghí: az indiai főzéshez gyakran használt vajfajta

disznózsír

tejföl

kemény sajt

sütemények és kekszek

kókusz- vagy pálmaolajat tartalmazó élelmiszerek A kiegyensúlyozott étrendnek azonban továbbra is tartalmaznia kell a telítetlen zsírokat, amelyekről kimutatták, hogy növelik a jó koleszterin szintjét (HDL), és segítenek csökkenteni az artériák elzáródásának kockázatát, ezáltal csökkentve a szívbetegség kialakulásának rizikóját. A telítetlen zsírban gazdag élelmiszerek közé tartoznak: olajos hal

avokádó

diófélék és magvak

napraforgó-, repce-, olíva- és növényi olajok A túl sok cukrot is érdemes elkerülni az étrendben, mert ez növelheti a cukorbetegség kialakulásának esélyét, ami bizonyítottan jelentősen növeli a kardiovaszkuláris betegségek előfordulását. A mértéktelen alkoholfogyasztás növelheti a vérnyomást. Plusz kalóriák is bevihetőek általa, ami súlygyarapodást okozhat. Mindkettő növeli a szívbetegség kockázatát. A férfiak legfeljebb napi 2 italt, a nők pedig mindössze 1 italt fogyaszthatnak naponta.