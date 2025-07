Gerincferdülés miatt bekövetkező szívműködési zavar

Cikkünkben a kyphoscoliotikus szívbetegség okairól, tüneteiről és kezelési lehetőségeiről olvashat.

A gerincferdülés nemcsak esztétikai vagy mozgásszervi probléma lehet – súlyosabb esetekben a szív- és tüdőműködésre is hatással van. Ha a gerinc deformitása kifejezett, az elváltozott mellkasi forma csökkentheti a légzési kapacitást, rontja az oxigénellátást, és idővel a szív túlterhelődéséhez vezethet. Ez az állapot ismert kyphoscoliotikus szívbetegség néven.

Mi az a kyphoscoliosis?

A kyphoscoliosis kétirányú gerincdeformitás: a gerinc oldalirányban meggörbül (scoliosis), és ezzel egyidejűleg fokozott háti görbület (kyphosis) is kialakul. Ez nemcsak a gerincoszlop alakját módosítja, hanem a mellkas struktúráját is deformálja, ami szűkíti a tüdő helyét, csökkenti a légzési térfogatot és közvetve hatással van a szív működésére is.

Hirdetés

Mi okozza a kyphoscoliotikus szívbetegséget?

A gerincdeformitás következtében a mellkas merevebbé válik, a tüdő nem tud megfelelően kitágulni. Az oxigénellátás romlik, és a szervezetben tartós, enyhe oxigénhiány (hipoxia) alakul ki. Ez a pulmonális érrendszerben nyomásnövekedést (pulmonális hipertónia) okoz, ami hosszú távon a jobb szívfél túlterheléséhez és kitágulásához vezethet. A következmény: szívelégtelenség, leggyakrabban a jobb kamra oldaláról.

Rizikófaktorok

A kyphoscoliosis kialakulásának leggyakoribb okai:

Idiopátiás scoliosis (ismeretlen eredetű)

(ismeretlen eredetű) Neuromuszkuláris betegségek , például izomsorvadás vagy cerebrális paresis

, például izomsorvadás vagy cerebrális paresis Veleszületett csigolyafejlődési rendellenességek

Degeneratív betegségek , például osteoporosis

, például osteoporosis Öregkori testtartásromlás

A tüdő és a szív működésére gyakorolt hatás súlyossága nemcsak a görbület mértékétől, hanem annak elhelyezkedésétől is függ: a mellkasi gerincszakasz deformitása hajlamosabb súlyosabb következményekre.

Tünetek – mikor gyanakodjunk?

A kyphoscoliotikus szívbetegség lassan, fokozatosan alakul ki, és gyakran a légzési panaszok dominálnak az első időszakban.

Gyakori tünetek:

Terhelésre jelentkező légszomj

Fáradékonyság, csökkent fizikai teljesítőképesség

Szívdobogásérzés

Bokaduzzanat, lábdagadás

Szédülés, ájulásérzés

Tartós, nem fertőzéses eredetű köhögés

Mellkasi feszülésérzés

Súlyosabb esetekben a jobbszívfél-elégtelenség tipikus jelei jelennek meg: májmegnagyobbodás, végtagi ödémák, folyadék a hasüregben (ascites).

Hogyan diagnosztizálható a kyphoscoliotikus szívbetegség?

A vizsgálatok célja, hogy felmérjük a gerincdeformitás mértékét, és meghatározzuk, milyen mértékben érinti a légzési és keringési rendszert.

Fontosabb vizsgálatok:

Röntgenfelvétel : a görbület szögének (Cobb-szög) meghatározása

: a görbület szögének (Cobb-szög) meghatározása Pulmonológiai légzésfunkciós vizsgálat (FVC, FEV1)

(FVC, FEV1) Echocardiographia: a jobb szívfél állapotának, tüdőartéria nyomásának felmérése

a jobb szívfél állapotának, tüdőartéria nyomásának felmérése Tüdőgáz-analízis : oxigén- és szén-dioxid-szintek meghatározása

: oxigén- és szén-dioxid-szintek meghatározása 6 perces járásteszt: terhelhetőség objektív vizsgálata

Szükség esetén kiegészítő képalkotás (CT, MRI) is szóba jöhet.

Kezelési lehetőségek

A kezelés célja a légzési és keringési funkció javítása, a szövődmények megelőzése és az életminőség fenntartása. A terápia típusa a deformitás mértékétől és a szív-tüdő érintettség súlyosságától függ.

Konzervatív kezelés

Légzőgyakorlatok, gyógytorna

Respirációs eszközök (pl. CPAP, BiPAP)

Pulmonális hipertónia kezelése gyógyszerekkel (pl. diuretikum, sildenafil)

Testtartást javító segédeszközök (brace) fiatalkorban

Sebészi korrekció

Súlyos (>50 fokos) gerincgörbület esetén ortopédiai műtét javasolt

A beavatkozás célja a mellkas térfogatának növelése, a deformitás stabilizálása

Prognózis

Enyhébb deformitásnál, időben elkezdett kezeléssel a prognózis jó, és a betegek teljes életet élhetnek. Súlyosabb kyphoscoliosis esetén, főleg ha pulmonális hipertónia és szívelégtelenség is kialakul, a kórlefolyás kedvezőtlenebb lehet, és a túlélés az állapot súlyosságától függ.

Megelőzés

Iskolai szűrővizsgálatok, korai felismerés gyermekkorban

Aktív testtartásjavító mozgásformák (úszás, gerinctorna)

Megfelelő ergonómia gyermekkorban és felnőttként is

Krónikus betegek rendszeres pulmonológiai és kardiológiai kontrollja

Összefoglalás

A kyphoscoliotikus szívbetegség ritka, de súlyos következménye lehet a kezeletlen gerincferdülésnek. A megelőzés kulcsa a korai felismerés, a rendszeres mozgás és a légzőfunkciók folyamatos karbantartása. Súlyosabb esetekben összetett, több szakmát átfogó gondozásra van szükség – ortopéd, pulmonológus és kardiológus együttműködésével.

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Dr. Bodócsi Réka, belgyógyász-kardiológus