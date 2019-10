Dohányzás: módszerek a leszokáshoz - Egyedül nem megy

A dohányosok nagy része annak tudatában is tovább dohányzik, hogy tisztában van annak veszélyeivel. Ennek legfőbb oka, hogy a dohányzás az egyik legsúlyosabb - a kemény drogokra jellemző mértékű - függőséget képes létrehozni.

Statisztikai adatok szerint évente a dohányosok 70 százaléka szeretne lemondani a dohányzásról, mintegy 30 százalékuk meg is kísérli, de ténylegesen csak 2-3 százalékuknak sikerül hosszabb időre lemondania a cigarettáról. Komoly függőségről van tehát szó, ahol az elhatározáson és akaraterőn túl gyakran egyéb segítségre, "mankóra" is szükség van.

Az első lépés persze minden esetben a valóban komoly elhatározás, enélkül eredmény eleve nem érhető el. Amennyiben azonban a döntés megszületett, lehetőség van nem csupán az akaraterőre bízni a leszokás sikerességét, hanem különböző terápiákat is segítségül hívni.

Hirdetés

A legszélesebb körben a nikotinpótláson alapuló módszerek terjedtek el. Ennek lényege, hogy a dohányzás abbahagyásával párhuzamosan valamilyen formában pótolják a szervezetbe jutó nikotint, így csökkentve a megvonásos tüneteket. A terápia általában három hónapon át tart, ezalatt fokozatosan csökkentik a nikotin bevitelét.

Kik és mikor? A dohányosok többsége jellemzően 10-13 éves korban kezd el cigarettázni. Felmérések szerint a korosztály harmada, fele elismeri, hogy legalább alkalomszerűen cigarettázik. Korábban erős férfi dominancia volt tapasztalható a dohányosok körében, azonban az utóbbi évtizedekben a nők körében is egyre inkább divat a dohányzás, talán az egyenjogúság iránti igény egyik vadhajtásaként. Így fordulhat elő, hogy míg férfiaknál mérsékelt csökkenés észlelhető a dohányosok számában, addig a nők körében inkább emelkedett a dohányosok száma. Míg Magyarországon az 1980-as években a férfiak majd 50 százaléka dohányzott, a nőknek ugyanakkor csak kb. 20 százaléka, addig napjainkra a férfiak kb. 30-40 százaléka, a nők 25-30 százaléka cigarettázik, miközben évek óta hazánk áll a tüdőrákos halálozási lista élén.

Tapasz és tabletta

A legegyszerűbb, orvosi felügyelet nélkül is alkalmazható módszer a nikotintapasz használata. Napi egy tapasz felragasztását követően egyenletes mennyiségű nikotin jut a szervezetbe, csökkentve a megvonásos tüneteket. A tapasz akár terhesek dohányzásról való leszoktatására is alkalmas, és műtétre váró betegeknél is alkalmas lehet a dohányzás kiváltására.

Ismert a rágótabletta, ahol a dohányos maga szabályozhatja a számára szükséges mennyiséget a rágás sűrűségével. Nem dohányzókon enyhe mérgezéses tüneteket okozhat. Ha valaki nem szereti a rágót, akkor a tabletta nyelv alatt oldódó formája is beszerezhető. Súlyos függőség esetén szóba jöhet orrspray vagy inhaláló berendezés is.

Gyógyszeres megoldások

A nikotin tartalmú készítményeken túl az utóbbi években elérhetőek bupropion hatóanyag tartalmú gyógyszerek, melyek a sóvárgást csökkentve megnövelik az akaraterőt, sőt a megvonásos tüneteket is csökkentik.

A dohányzás abbahagyása előtt 1-2 héttel kell elkezdeni a szedését, majd legalább egy hónapig kell folytatni azt. A sikeres leszokások arányát 30 százalékra javítja, alkalmazását nehezíti azonban, hogy felírásához szakorvosi javaslatra van szükség.

Elérhető még a Nicobrevin nevű kapszula, amely enyhe nyugtató, sóvárgás csökkentő hatású készítmény, kámfor és eukaliptusz olaj tartalma miatt a légzést is javítja. Ez vény nélkül kapható a patikákban.

Kell a dohány? mobil alkalmazás ingyenesen letölthető ide kattintva!

Ne adjuk fel!

A gyógyszeres támogatáson túl legalább ennyire fontos a lelki támogatás is. Pszichoterápiás foglalkozások segíthetnek a dohányzási szokások megváltoztatásában, a motivációk megértésében, egyéb szorongásoldó technikák megtanulásában, a járulékos lelki okok feltárásában és orvoslásában. A hipnózis és - avatott kezekben - az akupunktúrás beavatkozás szintén nagyon hatékony lehet a szorongás oldásával, sóvárgás csökkentésével.

Emellett még számtalan többé-kevésbé hatékony módszer létezik (elektromos cigi, lézeres terápia, csoportfoglalkozások), a legfontosabb azonban a szilárd elhatározás, melyet mind gyógyszeresen, mind pszichés támogatással érdemes megerősíteni a minél nagyobb hatékonyság érdekében.

Ha elsőre nem sikerül, ne adjuk fel, próbáljuk újra és újra, akár többféle módszer igénybevételével! Lehet, nekünk más módszer lesz hatásos. Mind a saját, mind környezetünk egészsége, jó közérzete megér ennyit.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Dinya Zoltán, pszichiáter