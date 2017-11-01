A cukorbetegség szív- és érrendszeri szövődményei
Mivel a cukorbetegség az egész szervezetet érinti, a szivet és az érrendszert károsító hatásával is számolni kell. Ha a diabétesz kezeletlen marad vagy nem megfeleleőn kezelik, valamennyi ér károdoshat és ennek következtében a kardiológiai szövődmények mellett különböző szervek működésében keletkezhet zavar. Milyen szív-érrendszeri szövődmények léphetnek fel?
Kezeletlen betegség esetén nagyobb a szövődmények kockázata, ezért is lenne fontos időben felismerni!
A cukorbetegség világszerte népegészségügyi problémát jelent. Magyarországon kb. 1,5 millióra becsülhető a cukorbetegek száma, azonban a betegek fele nem is tudja magáról, hogy diabéteszes.
Ennek oka az, hogy a leggyakoribb, 2-es típusú cukorbetegség gyakran alattomosan, évek alatt, markáns tünetek nélkül jelentkezik (szemben az inkább fiatalokban előforduló 1-es típussal), és a diagnózis felállításának időpontjában már súlyos szövődmények fennállásával is lehet számolni.
Minden negyedik végtag-amputáción átesett beteg, minden ötödik infarktusos és minden hatodik végstádiumú veseelégtelenségben szenvedő páciens cukorbeteg. A cukorbetegség tüneteinek ismeretével, a betegség időben történő felismerésével, megfelelő kezelésével a szövődmények előfordulása jelentősen csökkenthető.
A 2-es típusú diabétesz civilizációs betegségnek is nevezhető. Előfordulása középkorúakban gyakoribb, bár fiatalokban is egyre gyakrabban látható. A legtöbb beteg a 40 és 59 év közötti korosztályba tartozik.
Kialakulásához genetikai tényezőkön túl jelentősen hozzájárul az elhízás (különösen a haskörfogat növekedésével járó úgynevezett zsigeri elhízás), a mozgásszegény életmód, a dohányzás, az energiadús táplálkozás is.
Ha Ön túlsúlyos, családjában előfordult már cukorbetegség, keveset mozog, mindenképpen érdemes évente legalább egyszer szűrővizsgálaton részt vennie. Bizonyos tünetek, mint pl. a bő vizeletürítés, a szájszárazság, fogyás, bőrviszketés, nehezen gyógyuló sebek, merevedési zavar, végtagok zsibbadása felhívhatják a figyelmet a betegségre.
Milyen hosszú távú szív- és érrendszeri következményei lehetnek a nem megfelelően kezelt cukorbetegségnek?
A diabéteszben szenvedők kis- és nagyereiben alakulhatnak ki eltérések, melynek következtében látásromlás, veseelégtelenség alakulhat ki, illetve a szívinfarktus, a szélütés, az amputációhoz vezető végtagi érszűkület kockázata fokozódik.
A 2-es típusú cukorbetegség során az inzulinfelhasználás, illetve az inzulintermelés károsodik. Az inzulin egy, a hasnyálmirigy által termelt hormon, melyre a szervezetnek a cukor felhasználásához van szüksége. Inzulin hiányában a sejtek nem képesek a cukrot hasznosítani, ami miatt a vérben magas cukorszint mérhető, míg a szervezet sejtjei tulajdonképpen éheznek.
A vérben keringő glükóz fehérjékkel, zsírokkal lép kapcsolatba, módosítva azok szerkezetét – többek között az érfalban is, ami az érbelhártya kóros működéséhez, az erek tágulékonyságának csökkenéséhez vezet.
Emellett a megváltozott anyagcsere következtében az érelmeszesedést elősegítő vérzsírok (a triglicerid, illetve a rossz koleszterinként emlegetett LDL) szintje is megnő.
Az érfalon belül gyulladás alakul ki, fokozódik a véralvadásra való hajlam. Ezek a változások, valamint a diabéteszes betegek 2/3-ában jelen levő magas vérnyomás mind a szív- és érrendszeri szövődmények kialakulásának kedveznek.
Szívérintettség, koszorúér-betegség
A cukorbetegségben szenvedő páciensek 2-5x nagyobb eséllyel kapnak szívinfarktust, ráadásul az akut koronária szindrómát és infarktust követő halálozási arány is magasabb.
Míg nem diabéteszes, középkorú nőknél az infarktus kialakulásának kockázata a védő nemi hormonok miatt alacsony, diabétesz esetén ez az előny elvész, sőt, a nők halálozása meg is haladhatja a férfiakét.
Cukorbetegség során gyakran diffúz koszorúér-betegség, számos szűkület látható (a kiserek szintjén is), mely csökkenti a terápiás lehetőségek, a koszorúér-tágítás, illetve a bypass-műtét sikerét.
Emiatt, valamint a sérülékenyebb, oxigénhiányra érzékenyebb szívizomzat miatt gyakoribb a szívelégtelenség kialakulásának kockázata is.
A betegség alattomosságára jellemző, hogy gyakran az idegrendszer károsodása következében csökken a fájdalomérzet, így egy korábban lezajlott, tünetmentes infarktusra a már kialakult, fulladásos tünetekkel járó szívelégtelenség kialakulása hívhatja fel a figyelmet. A cukorbetegség során kialakuló anyagcsere-változások szintén a szívizomzat gyengüléséhez vezetnek.
Stroke
A szélütésnek két formáját különíthetjük el, a gyakoribb, érelzáródással, keringészavarral járó iszkémiás, valamint a vérzéses stroke-ot.
Az előbbi előfordulása a diabéteszes betegek között 2-3-szor gyakoribb, ráadásul cukorbetegség esetén többször látható visszafordíthatatlan, illetve súlyosabb károsodás, magasabb a halálozási arány.
A rosszul vagy nem kezelt hypertonia, az emelkedett koleszterinszint, a dohányzás tovább fokozza a stroke kialakulásának veszélyét, ezért nagyon fontos a társuló rizikófaktorok kezelése, a vérnyomás és a lipidszintek célértéken tartása.
Perifériás érbetegség
Cukorbetegek körében a perifériás érbetegség, azaz az alsó végtagi verőerek szűkületének előfordulása is gyakoribb.
Mivel általában itt is többszörös szűkületről van szó, illetve az erek lábfejhez közelebbi szakasza érintett, a terápiás lehetőségek ez esetben is korlátozottak: az értágítás, érműtét nem minden esetben kivitelezhető. Érszűkületre a séta közben jelentkező, gyakran görcsös jellegű, pihenésre szűnő lábfájdalom hívhatja fel a figyelmet.
Itt kell még megemlíteni a (már inkább a kisérszövődmény kategóriájába tartozó) neuropátiát is – az alsó végtagon jelentkező zsibbadás, nyugalmi fájdalom az idegek károsodása következtében is kialakulhat.
Károsodik az érzékelés, az apróbb, pl. kényelmetlen cipő miatt kialakuló sérülések kevésbé feltűnőek. A rossz vérkeringés miatt a sebgyógyulás elhúzódóvá válik, gyakori a felülfertőződés, ami a későbbiek folyamán szintén amputációhoz vezethet.
Az alsó végtagi komplikációk esetén is nagy jelentősége van tehát a megelőzésnek, a szövődmények kezelése már sokkal nehezebb.
Megelőzés, célértékek
Míg diabéteszes betegekben a kisérszövődmények (veseelégtelenség, látásromlás, idegbántalom) a vércukorháztartás megfelelő szinten tartásával megelőzhetők, a nagyerekben kialakuló érelmeszesedés kivédése céljából a társuló kockázati tényezők kezelésére is nagy hangsúlyt kell fektetni.
Fontos a vérnyomás és a koleszterinszint megfelelő kezelése (a vérnyomás ilyen esetben 130/80 Hgmm alatt, az összkoleszterin 4,5 mmol/l, az LDL 2,5 mmol/l alatt legyen), a dohányzás elhagyása, a testsúly normalizálása (a testtömegindex 25 kg/m2, a haskörfogat férfiaknál 94 cm, nőknél 80 cm alatt legyen).
Forrás: WEBBeteg
Orvos szerzőnk: Dr. Bene Orsolya, kardiológus