Mire figyeljen nyáron egy daganatos beteg?

A betegek kedvenc évszaka a tavasz és a nyár, hiszen ilyenkor minden vidámabb, frissebb, ilyenkor könnyebb a gyógyulás is. Azonban vannak dolgok, amikre a biztonságuk és a gyógyulásuk érdekében a daganatos betegeknek különösen oda kell figyelniük ezekben az évszakokban.

Folyadékpótlás

A megfelelő folyadékbevitel rendkívül fontos a kezelés alatt álló daganatos betegek számára. A mellékhatásként jelentkező hányás és hasmenés nagyon megterheli a szervezetet, akár kiszáradáshoz is vezethet, aminek a veszélye meleg időben még nagyobb, mint általában. A nem megfelelő folyadékbevitel enyhébb tünete lehet a lábgörcs vagy a szédülés, amit azonnal orvosolni kell.

Ajánlott, hogy a betegnél mindig legyen valamilyen frissítő innivaló. Legjobb az ásványvíz, vagy az izotóniás ital, ami azonnal pótolja az elveszett ásványi anyagokat, melyekre a szervezet működéséhez nagy szükség van.

Kerülje a napot

A kemo- és a sugárterápia is okozhat erős fényérzékenységet. A kezelések nagymértékben legyengítik az immunrendszert, így a nap káros sugarai jóval erősebben hatnak a testre. A betegek ilyenkor sokkal könnyebben leégnek, akár még ruhán keresztül is.

Különösen fontos a napsugárzás ellen védekezniük a vastagbél-daganat ellenes kezelésben részesülőknek. Kerüljék a közvetlen napfényt délelőtt 10 és délután 4 között, amikor a legerősebb a sugárzás, viseljenek vékony anyagból készült, hosszú ujjú inget, esetleg szalmakalapot, ami védi a bőrfelület nagy részét. Ezeken kívül érdemes használniuk magas fényvédő faktorú krémeket és ajakbalzsamokat.

Ha nagyon meleg van

A kezelés alatt álló betegek gyakran nehezebben viselik a meleget, ami akár rosszullétet is okozhat esetükben. Jobb, ha ilyenkor inkább egy hűvös helységben töltik a napot. Praktikus lehet a légkondicionáló, azonban arra nagyon kell figyelni, hogy ne legyen túl hideg a lakásban. Ha nehezen viseli a meleget, ügyeljen a sok folyadék fogyasztására.

Friss gyümölcsökkel is könnyen és gyorsan lehet felfrissíteni a testet, de jót tehet a gyakori gyors zuhany is. Ha megteheti, utcára is csak estefelé menjen, amikor már kissé lehűl a levegő.

Strandolás, fürdés

Ha ereje, és állapota engedi, nyugodtan mehet strandra vagy uszodába is, csak a napfénytől kell védenie magát, ha a szabadban tartózkodik. Azonban daganatos betegek számára a termálvíz még kis mértékben sem ajánlott.

Ezek a magas hőfokú vizek ugyanis egyfajta hőterápiaként működnek, melyek hatással lehetnek a daganatos sejtekre, aminek következménye még nem ismert. Erre abban az esetben is oda kell figyelni, ha a kontrollvizsgálatokon éppen nem látszik daganat a testben.



(Van Holnap! Zsákos Alapítvány)