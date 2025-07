Sport - Érdekességek, amikről eddig nem hallott

A sport egészséges, de nemcsak szép vonalakat és erős izmokat kölcsönöz, hanem javítja az állóképességet és az erőnlétet, az egészséges életmód részeként segít az érrendszeri panaszok, a cukorbetegség, valamint számos egyéb betegség megelőzésében. Még napjainkban is egyre több meglepő jótékony hatását fedezik fel. Mik is ezek pontosan?

Testi és szellemi frissesség

Ha sikerül megőrizni a szív és a keringési rendszer egészségét idős korban is, akkor a szellemi frissesség is tovább megmarad. Ezt igazolják az Amerikai Egyesült Államokban több mint 20.000 idős ember bevonásával végzett vizsgálatok. A szellemi hanyatlás egyik rizikófaktora a magas vérnyomás, ami rendszeres sporttal sok esetben megelőzhető.

A karate megőrzi a fiatalságot

A Regensburgi Egyetem kutatása azt igazolta, hogy a karateórákat látogató idős emberek szellemileg frissebbek és kevésbé fogékonyak a depresszióra, mint például a tornát vagy akár a szellemi tréningeket választó kortársaik.

A szabadban sportolni hatásosabb

A szabadban, a természetben folytatott sporttevékenység igen hatásos a stressz leküzdésében, a depresszió ellen, sőt a haragtól és dühtől is segít megszabadulni. Ugyanannyi idő alatt sokkal jobb eredmény érhető el, mintha a négy fal között, fitneszteremben edzenénk. A könnyen belátható állítást 11 tanulmány kiértékelése is alátámasztja, amelyben több mint 8000 önkéntes adatai szerepelnek.

A zsírégetés az első perctől kezdődik

Sokszor hallani, hogy a zsírégetés csak az edzés megkezdésétől számított 20-30., de egyesek szerint csak 40-45. perctől kezdődik. Ez nem igaz, hiszen a szervezet valójában a fizikai aktivitás kezdetétől éget zsírt, viszont a test zsírraktárai valóban csak a 20. perctől kezdenek el lebomlani, a zsírégetés hatásfoka ugyanis ekkor éri el azt a szintet, hogy a felhalmozott zsírszövetet is érinti. Ugyanakkor ennél kevesebb, de rendszeres mozgással is javítható az állóképesség, növelhető az izomtömeg és megakadályozható további zsírrétegek lerakódása. A nagyobb izomtömeg mellett pedig nagyobb a zsírégetés hatásfoka is. Ha a rendszeres mozgás mellett az egészséges táplálkozásra is odafigyelünk, akkor pedig még könnyebben megszabadulhatunk az esetleges súlyfeleslegtől.

A mozgás fontosabb, mint a fogyás

A mozgáshiány károsabb hatással van a szervezetre, mint egy kis súlyfelesleg. Dr. Richard Weiler brit sportorvos szerint nem szabadna, hogy a sport csupán eszköz legyen a túlsúlytól való megszabadulás céljának elérésében. A mozgás ugyanis akkor is pozitív hatással van a szervezetünkre, ha nem fogyunk tőle.

A sport megfékezi az Alzheimer-kórt

A rendszeres mozgás segítségével karban tartható a szív és az érrendszer, így az Alzheimer-kór korai stádiumában lassítja az agy leépülésének folyamatát. Erre a következtetésre a Kansasi Egyetem tudósai jutottak.

Az edzettség védelem a stressz ellen

A Bázeli Egyetem kutatói rámutattak, hogy a jó erőnlétű, sportos emberek könnyebben kezelik a stresszes szituációkat. Ezt a tényt számos más kutatási eredmény is igazolja.

A jó erőnlét segít megelőzni a daganatos betegségeket

Aki hetente legalább két órát intenzíven sportol, finn kutatók szerint annál egyharmadával csökken a daganatos betegségek kialakulásának kockázata. Önmagában ez azonban természetesen nem elég, abba kell hagynia a dohányzást, kerülnie kell az alkoholfogyasztást és kiegyensúlyozottan kell táplálkoznia, valamint eleget kell aludnia és megtanulnia kezelni a stresszt! Az USA-ban folytatott kifejezetten ez irányú kutatások azt is igazolták, hogy a sport segít az emésztőrendszeri daganatok megelőzésében. Természetesen a daganatok megelőzésében, illetve korai felismerésében a szűrővizsgálatokon való rendszeres részvételnek is kiemelt szerepe van.

Aki sportol, jobban tanul

Svédországban arra jöttek rá, hogy a tanulók teljesítménye 30 százalékban attól függ, hogy rendszeresen sportolnak-e. Lányok esetében az iskolai teljesítmény összefügg az edzések intenzitásával, fiúknál pedig az erőnléttel.

Mérlegre állni veszélyes

Nem jó, ha valaki gyakran méregeti testsúlyát. Ha ugyanis azt tapasztalja, hogy a sport ellenére egyetlen kilótól sem sikerült megszabadulnia, könnyen feladhatja. Pedig a sport akkor is védi a szívet, ha nem csökkenti a testsúlyt, már önmagában szívvédő hatásáért is megéri rendszeresen sportolni! Ráadásul érdemes azt is tudni, hogy az izom relatív nehezebb (pontosabban nagyobb sűrűségű) a zsírnál, tehát azonos térfogatú izom nagyobb tömegű, vagy mondhatjuk úgy is, hogy azonos tömegű izom kevesebb helyet foglal. Tehát előfordulhat az is, hogy a mérlegen még nem észlelhető a változás, de ne adjuk fel, mert a vonalainkon az edzés eredménye már biztosan meglátszik.

A sport erősíti a csontokat

A mérsékelt intenzitású rendszeres fizikai aktivitás javítja a csontok szilárdságát, növeli azok sűrűségét. Fizikai igénybevétel során ugyanis a csontok természetes módon toló és húzó erőknek vannak kitéve, ennek következtében erősödnek. A fejlettebb izomzat és az egészségesebb érrendszer következtében a jobb vérkeringéssel több tápanyag is jut el hozzájuk.

Több alvás, jobb erőnlét

Azok a fiatal nők, akik többet és jobban alszanak rosszul alvó kortársaiknál, rendszerint fittebbek is náluk. Ezt az eredményt hozta a több mint 2000 tajvani egyetemista lány bevonásával végzett kísérlet. Aki aktív életet él, jobban alszik, és annak, aki jobban alszik, több energiája lesz az aktív életre.

A doppingszerek gyengítik a szívet

Anabolikus szteroidokat nemcsak versenysportolók használnak, hanem szabadidős sportolók is, például akik fitnesztermekbe járnak és minél látványosabb izomzatot szeretnének elérni. Régóta ismert, hogy ez a doppingszer károsítja a szívet, de hogy mekkora kárt is képes okozni, azt a legújabb bostoni kutatások igazolják: a szív teljesítményét az anabolikus szteroidok a felére csökkentik, és mivel a több izom vérellátása a szívtől még nagyobb munkát követel meg, a szív fokozott megterhelése miatt a hirtelen szívhalál veszélye fenyeget.

Forrás: WEBBeteg

Bak Marianna, biológus szakfordító; Gesundheit.ch, Die 5 wichtigsten Vorteile des Sports für unsere Gesundheit (globalhealth)

Lektorálta: Dr. Árki Ildikó, háziorvos