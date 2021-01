Ártalmasak a szívre az energiaitalok? - Az energiaitalok hatása szervezetünkre

Hazánkban nagyon elterjedt az energiaitalok fogyasztása, elsősorban a fiatal felnőttek vásárolják gyakran ezeket az italokat, remélve, hogy energikusabbak lesznek tőle, növelhetik a teljesítményüket, és jobban bírják a munkát és a tanulást. Miért egészségtelen ezek fogyasztása?

Az energiaitalok meghatározásuk szerint olyan üdítőitalok, amelyek egy bizonyos ideig fokozzák az emberi szervezet anyagcseréjét, az ébrenlétet és a teljesítőképességet. Főbb összetevőik között szerepel a koffein, szénhidrátok, vitaminok és egyes aminosavak. Egy 2011-ben elfogadott (majd 2012-ben módosított) törvény szerint magas adót (népegészségügyi termékadót vagy más néven „csipszadót”) kell fizetni az előállítóknak, ha az energiaitalokban taurin található, ezért a gyártók Magyarországon már nem adják hozzá ezt a vegyületet termékeikhez. A hozzáadott taurin nem tilos (más országokban, például Ausztriában, továbbra is alkalmazzák), viszont olyan magas az adó, amelyet utána kellene fizetni a gyártóknak, hogy így már nem éri meg az előállítása. Emiatt az adó miatt terjedt el az a tévhit, hogy a taurin veszélyes. Egyes termékekbe más, hasonló hatású aminosavakat (például inozitolt vagy arginint) adnak, ezzel kerülve ki az adót és helyettesítve a taurin szerepét.

Az átlagfogyasztó nincs tisztában azzal, mit is fogyaszt valójában, és hogy a régi taurinos energiaitalok helyett ma már más összetételű italokat talál a boltok polcain. Mégis úgy gondolja, hogy egy kávé helyett elfogyasztott energiaitaltól élénkebb, aktívabb lesz, mint fekete társától. Ebből is látható, hogy az energetizáló hatás nem a taurinnak volt köszönhető, hanem a koffeinnek.

A taurin szerepéről a szervezetünkben

Egészségkárosító hatása önmagában a taurinnak nincs, ezt számos független kutatás bizonyította már. Ez egy olyan kéntartalmú aminosav (vagyis aminoszulfonsav, nem vesz részt fehérjék felépítésében), amely az emberi szervezetben is jelen van, méghozzá testtömegkilogrammonként 1 grammnyi mennyiségben. Nem esszenciális, mert a szervezetünk elő tudja állítani ciszteinből és metioninból, tehát külső pótlására nincs szüksége egy egészséges, normál fizikai aktivitást végző személynek. Elsősorban az agyban, az idegrendszerben, a szívben és az izomszövetekben van fontos szerepe ennek a vegyületnek. Az izmok működését segíti azáltal, hogy fokozza egyes tápanyagok (kalcium, glükóz) bejutását az izomsejtekbe. Szerepe van a vércukorszint stabilizálásában is. Nagy mennyiségben található taurin a húsokban, a halakban és a tenger gyümölcseiben, de jelen van az anyatejben és csecsemőtápszerekhez is hozzáadják. Ebből is látható, hogy a taurin nem káros, nem rendelkezik a koffeinhez hasonló élénkítő vagy stimuláló hatással, nem okoz vérnyomás-emelkedést sem.

Akkor miért egészségtelen az energiaitalok fogyasztása?

A koffeintartalom szempontjából 3 kategóriájú energiaital van: alacsony koffeintartalmú: 15 mg/100 ml, hagyományos koffeintartalmú: 32 mg/100ml, és emelt koffeines: 38,5 mg/100ml. Összehasonlításként: a kóla átlagos koffeintartalma 11mg/100ml.

Az energiaitalokhoz adott aminosavak (arginin vagy inozitol, korábban a taurin) szerepe az energiaitalokban az, hogy segítik a sejtek glükózfelvételét különböző transzportfolyamatokkal, ezáltal az energiaitalokban megtalálható szénhidrátok (például szacharóz, glükóz, fruktóz) nagyobb mennyisége tud hasznosulni. A glükóz a szervezetünk legfőbb energiaszolgáltatója. Tehát ezek az aminosavak önmagukban nem lépnek kölcsönhatásba a koffeinnel, nem „pörgetnek fel”, és nem keletkeznek károsító vegyületek sem.

A legnagyobb gond a mértékkel van. Alkalomszerűen 1 kis doboz energiaital elfogyasztása egészséges felnőtt ember számára nem okoz egészségkárosodást és nem megterhelő a szervezetnek, ugyanakkor sokan nem állnak meg 1 adagnál, hanem akár literes mennyiséget is megisznak egy nap alatt. Akkor is veszélyes lehet az energiaital fogyasztása, ha szívbetegségben vagy magas vérnyomásban szenved egy személy. Iskoláskorúak, tinédzserek, fiatal felnőttek doboz-/literszámra isszák naponta, amellyel így 100-300, de akár 500 mg koffeint is bevihetnek a szervezetükbe egy nap alatt. Ekkora mennyiségben szívpanaszokat okozhat, úgymint szapora szívverést, mellkasszorítást, emellett magas vérnyomás, remegés, hányás, hasmenés is jelentkezhet. A koffein erős vízhajtó hatással is rendelkezik, tehát ha más folyadékból nem történik vízpótlás, akár a kiszáradás jelei is jelentkezhetnek, például fejfájás formájában. A koffeinhez való hozzászokás magas, könnyen függőség és tolerancia alakul ki a hatóanyaggal szemben, ezért a kívánt hatás eléréséhez egyre nagyobb adag elfogyasztását kívánja a szervezet. Azok a fiatalok, akiknek még nem felismert, rejtett szívbetegségük van, könnyen akár életveszélyes állapotba is kerülhetnek az energiaitalok fogyasztásától. Azok pedig, akik gyógyszert szednek akár rendszeresen, akár alkalomszerűen, kerüljék az energiaitalok fogyasztását az esetleges kölcsönhatások miatt.

Szerzőnk: Irinyi-Barta Tünde, okleveles táplálkozástudományi szakember

