A hörcsög-modell: stressz és súlygyarapodás

Az aranyhörcsöghöz hasonlóan stressz hatására sok ember mértéktelen mennyiségű élelmet fogyaszt, és meghízik. Tudósok felfedezték, hogy ez a viselkedés első sorban a magányos egyedekre jellemző. Ön is a hörcsögökhöz hasonlóan viselkedik vagy inkább úgy, mint az egerek?

Ha a hörcsögök többször is stresszhelyzetbe kerültek, jelentősen többet ettek, mint a kontrollcsoportba választott, nyugodt körülmények között élő fajtársaik, és ennek megfelelően testsúlyuk is növekedni kezdett. Az aranyhörcsög ideális az emberek stressz miatti elhízásának modellezésére a háttérben zajló folyamatok megértéséhez. A vizsgálatok eredményeit a Georgia Állami Egyetem munkatársa, Timothy Bartness tette közzé az American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative Physiology című szaklapban.

Táplálkozási tippek stresszes életmódúaknak A legfontosabb az alapos rágás, a nyugodt étkezés és a sok gyümölcs, na meg persze zöldség. Igyon sok folyadékot, lehetőleg másfél litert naponta. Változtasson életmódján, táplálkozzon egészségesen, tegyen a stressz ellen. Táplálkozási tippek stresszes életmódúaknak

A kísérlet során egy-egy fiatal hörcsögöt egy közös kalitkába zártak egy-egy nagyobb és erősebb hörcsöggel, melyek agresszíven viselkedtek velük szemben. A fiatal állatokat mindig hét percre zárták be a támadó fajtársak kalitkájába. Azoknak a hörcsögöknek, amelyeket csak egy alkalommal tettek ki a kellemetlen szituációnak, nem fokozódott az étvágya. Azoknak a hörcsögöknek, akiket a 33 napos kísérlet alatt legalább négy alkalommal összezártak egy agresszíven viselkedő hörcsöggel, jelentősen megnőtt az étvágyuk, többet ettek és hízni kezdtek.

A hörcsög és az egér típus

Az aranyhörcsögök a megterhelő szituációkban hasonlóan viselkednek, mint az emberek, a mindennapi stresszhelyzetekben többet esznek, és egészségtelen plusz kilókat halmoznak fel zsír formájában. Az emberek egy kisebb csoportja stresszhelyzetben az egerekhez és patkányokhoz hasonlóan kevesebbet eszik. A hörcsögöknek van még egy emberekhez hasonló tulajdonságuk. Mégpedig az, hogy a fölösleges kilók a has és a belső szervek körül rakónak le, ami az emberek egészségét komolyan veszélyezteti.

Tovább vizsgálják, hogy az egerek és a patkányok miért viselkednek másképp stresszhelyzetben, mint a hörcsögök. „A hörcsögökben és az emberben is meglévő stresszhormon a kortizol.” -magyarázza Bartness. Ezzel szemben a patkányok és az egerek stresszhormonja a kortikoszteron. Ez veti fel azt a kérdést, hogy a kortizol-e az, ami fokozza az evés utáni vágyat, és hogy a kortikoszteronnak nincs-e ilyen hatása.

(WEBBeteg – B. M.; Forrás: NetDoktor.de , Lektorálta Dr. Csuth Ágnes, családorvos)