Relaxáció a hétköznapokban - Az autogén tréning módszere és alkalmazása

Mi ez a módszer? Kik számára ajánlott és kiknek nem? Hogyan és mennyi idő alatt sajátítható el? Hogyan néz ki a gyakorlatban? Mit nyerhetünk vele hosszú távon?

„Megnyugszom, ellazulok. Eltávolodik tőlem minden külső zaj és belső gond. Átadom magam a nyugalomnak. Átadom magam annak a vágynak, hogy testi, lelki és szellemi harmóniát teremtsek magamban...”

Mi ez a módszer?

Az autogén tréning egyfajta relaxációs eljárás, mely a hipnóziskutatásból nőtte ki magát a XIX. század végén. Oskar Vogt megtanította pácienseinek egy olyan transzállapot előidézését, amelyben képesek a fáradságot, a feszültséget és a fájdalmas tüneteket (pl. fejáfás) enyhíteni. A módszer végső formáját Johannes H. Schultz dolgozta ki és jelentette meg 1932-ben Autogén tréning címen.

A módszer újdonsága, hogy alkalmazásához nincs szükségünk hipnotizőrre, megfelelő gyakorlás útján képessé válhatunk bárhol és bármikor előidézni a relaxációhoz kapcsolódó melegség és nehézség érzését. Segítségével ellazíthatjuk a testünket, lecsendesíthetjük elménket, és konkrét problémák megoldásához is hozzájárulhat.

Kik számára ajánlott és kiknek nem?

Az autogén tréning hatékonyan alkalmazható izomfeszülés, légzőszervi rendellenességek, a gyomor-bélrendszer, a keringési rendszer és a belső elválasztású rendszer betegségei esetén. Emellett segít csökkenteni az általános szorongást, ingerültséget és kimerültséget. Felhasználható arra, hogy változtassunk a fájdalomra adott reakciónkon, növeljük a stressztűrést, enyhítsük az alvászavarokat.

Alkalmazása nem javasolt öt évesnél fiatalabb gyermekek, motivációs nehézségekkel küzdők, súlyos mentális vagy érzelmi zavarban szenvedők számára. Aki súlyos betegségben (pl. cukorbetegségben, hipoglikémiában, szívbetegségben) szenved, az csak folyamatos orvosi felügyelet mellett végezhet autogén tréninget. A gyakorlatok egyeseknél vérnyomáscsökkenést, másoknál hirtelen vérnyomás-emelkedést eredményezhetnek, extrém esetben szorongást és nyugtalanságot okozhat, ezért mindenképpen érdemes szakember segítségét kérni a módszer elsajátításához.

Hogyan és mennyi idő alatt sajátítható el?

A Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület rendszeresen hirdet 8-10 fős csoportokat, ahol 30 tanóra alatt (általában 15 alkalom heti rendszerességgel) megtanulható a módszer. Egyéni elsajátításra is van lehetőség, sok pszichológus, orvos és mentálhigiénés szakember végzi el a képzést az egyesületnél, akik később alkalmazhatják és a hozzájuk fordulóknak is megtaníthatják ezt az eljárást.

Ezenfelül naponta kétszer szükséges 10-20 percet fordítani a gyakorlásra. A résztvevők a sajátélmény megszerzésével képessé válnak saját magukon alkalmazni az autogén tréninget és egyéb megismert relaxációs technikákat, illetve képessé válnak az önreflexióra, testi történéseik fokozottabb tudatosítására és értelmezésére.

Hogyan néz ki a gyakorlatban?

Az autogén tréning alkalmazásához semmi másra nincs szükségünk, mint egy kényelmes testhelyzet megtalálására (lehet ülő vagy fekvő), és lehetőség szerint némi csendre. A tanulás során készíthetünk hangfelvételeket az egymásra épülő gyakorlatok szövegeiről, vagy memorizálhatjuk azokat és belső monológ formájában mondhatjuk magunknak. Ez utóbbi azért kedvezőbb, mert a későbbiekben valóban semmilyen eszközre nem lesz szükségünk, ha relaxált állapotba szeretnénk kerülni. A gyakorlatok során egyesével foglalkozunk különböző testrészeinkkel (karok, lábak, szívműködés, légzőszervek, hasi vegetatív szabályozás, fej), míg végül az egész testünket és gondolatainkat is bevonjuk a relaxációba.

A gyakorlás kulcsát a passzív koncentrálás képezi, mely során tudatosítjuk, hogy mi történik, de nincsenek elvárásaink és nem ítélkezünk. Megfigyeljük tapasztalatainkat, de nem elemezzük azokat. Eleinte nem könnyű megtalálni a középutat a bambulás-elmerengés és a célirányos fókuszálás között, gyakran elkalandozhatnak gondolataink a feladatról, vagy akár el is szenderülhetünk közben. Az is normális, ha különféle testi tüneteket kezdünk el érzékelni, például testhőmérséklet-változást, bizsergést, zsibbadást, ingerültséget vagy fájdalmat. Kitartó gyakorlással azonban rövid idő alatt elérhető a lebegő figyelem állapota, és a megjelenő kellemes vagy kellemetlen élmények is el fognak múlni. Minden gyakorlás befejezésekor egy egyszerű mondattal vezetjük vissza magunkat a jelen valóságába: „Amikor kinyitom a szemem, friss és éber leszek”.

Ha szeretnénk megváltoztatni valamilyen konkrét dolgot a viselkedésünkben, olyan szervspecifikus szuggesztiót találhatunk ki, melyet az adott helyzethez és szükségleteinkhez igazítunk, az eredeti szövegekből kiindulva. Például ha valakinek kellemetlen, hogy gyakran elpirul, mondhatja magának ezt: „A lábam átmelegszik. A vállam átmelegszik... A homlokom hűvös...”. Miközben valami mással foglalkozik a pirulás helyett (amitől esetleg még le is blokkolna), a vért is távolabbi testtájakra irányítja. Izomfájdalom vagy izomfeszülés esetén az átmelegedés és kellemes ellazulás érzését az érintett területre irányíthatja.

Ha a testünket már könnyedén érzékeljük és irányítjuk, a gondolatainkat is képesek leszünk megzabolázni. Alkalmazhatunk szándékszuggesztiókat, melyekben megfogalmazunk a magunk számára, egészségünkre, valamelyik szervünkre, testi működésünkre vonatkozóan egy elérendő célt, vagy akár a megoldásainkra és viszonyulásainkra vonatkozó célt is beépíthetünk a gyakorlásba. Ez vonatkozhat például a dohányzásról való leszokásra, kevesebb édességfogyasztásra, határozottabb fellépésre a következő állásinterjún vagy vizsgán.

Mit nyerhetünk vele hosszú távon?

Az autogén tréning rendszeres gyakorlása rövid időn belül a közérzetünk és életminőségünk javulásához vezet, pszichés és testi-lelki ellazultságot eredményez, csillapítja a stresszre adott reakcióinkat, energiával tölt fel, ezáltal növeli koncentrációnkat, fizikai tűrőképességünket és teljesítményünket. Képesek leszünk a korábbinál rövidebb idő alatt mélyebben és nyugodtabban pihenni, erősíteni tudjuk testünk öngyógyító folyamatait, enyhíthetjük pszichoszomatikus tüneteinket. Miután a tanulási szakaszt befejeztük és a módszer mindennapos gyakorlatunkká vált, körülbelül két-három hónap elteltével várható gyógyulás és a tünetek megszűnése, a testi-lelki egyensúly megteremtése.

Egyszóval megfelelő szakember vezetése mellett szinte bármilyen probléma esetén jótékony hatású, legyen szó testi fájdalmakról, szorongásról, tanulási és koncentrációs zavarról, érzelemszabályozási nehézségről. Számos más relaxációs és vizualizációs technikával kombinálva is alkalmazható, felhasználási lehetőségeinek köre rendkívül széleskörű.

Forrás: WEBBeteg

Szerzőnk: Dervalics Dóra, pszichológus