Ön is szívbeteg? Ezekre figyeljen oda télen

Amikor valódi téli hideg van és esik a hó, a szívbetegeknek nagyobb elővigyázatosságra van szükségük, mint más évszakokban. Az időjárás, a megerőltető fizikai aktivitás és a szívbetegségek összefüggéseiről dr. Vaskó Péter, a Budai Kardioközpont szakorvosa beszélt.

Ne terheljük túl a szívet!

Az igazi hidegben jól tesszük, ha minden kinti tevékenységünket végiggondoljuk egy kissé, különösen, ha szív-érrendszeri betegségünk is van. A hirtelen megerőltetéstől például hólapátolás közben is érdemes tartózkodni, de akár a magas hóban történő erős gyaloglás is nagy terhet róhat a szívre.

Ugyanilyen veszélyes lehet, ha hosszabb ideig túlerőltetjük magunkat például sportolás közben – felkészülés nélkül. Ilyenkor ugyanis jelentősen megnő a hypothermia, vagyis a kihűlés veszélye, amikor is a testhőmérséklet 35 fok alá esik, mivel nincs elég energiája a meleg megtartására. A kihűlés pedig lelassítja a keringést, a légzést, az idegrendszer működését, és ha a helyzet súlyosbodik, akár szívritmuszavart is okozhat – amely további súlyos következményekhez is vezethet. A kihűlés általában fokozatosan alakul ki, bár percek is bekövetkezhet, ha például valaki beleesik a jéghideg vízbe.

Mi csökkenti a testhőmérsékletet?

Tudnunk kell, hogy nem csak az alacsony hőmérséklet válhat veszélyessé, az erős szél, a hó és az eső szintén leviheti a testhőmérsékletet.

A hypothermia jelei közé tartozik a hideg tapintatú bőr, a kezdeti remegés abbamaradása, a letörtség vagy éppen az agresszivitás érzése, a gyengeség, a koordináció hiánya, a zavartság, a hallucinációk, a légzés és a szívverés lassulása, szabálytalanná válása, a kómás állapot. Ilyen szempontból a szívbetegek, a gyerekek és az öregek a legveszélyeztetettebbek. Ugyanis ahogy öregszünk, a testünk egyre nehezebben tartja fenn a normál hőmérsékletet, viszont egyre kevésbé érzékeny a hidegre - ez a kettős rizikó fenyegeti az időseket a kihűlés tekintetében.

A szívkoronária betegséggel élők - korosztálytól függetlenül - a hidegben gyakran tapasztalhatnak enyhébb-erősebb mellkasi fájdalmakat. Bizonyos felmérések szerint a fagyos téli időben megnövekszik a túlerőltetés miatti szívinfarktusok száma is.

Az American Heart Association és a kardiológus 7 tanácsa:

Ahelyett, hogy egyetlen vastag kabátot viselnénk, öltözzünk rétegesen, mert a rétegek közti levegősáv is tartja a hőt. Mivel sok hőt veszthetünk a fejünkön keresztül, mindig viseljünk sapkát. Különösen fontos, hogy fület is melegítsük, akár külön fülvédővel. Ugyanilyen hangsúlyos a vastag kesztyű és zokni viselése, hiszen a végtagokon is sok hő távozhat. Sem a szabadban tartózkodás alatt, sem előtte nem tanácsos alkoholt fogyasztani, hiszen miközben az alkohol a melegség érzését kelti, kitágítja az ereket, így a hő távozik a főbb szervektől, amelyeknek pedig nagy szükségük lenne rá. Ha fizikai aktivitást végzünk, előtte ne fogyasszunk nehéz ételeket, mert ez együtt túl nagy terhet róhat a szívünkre. Amennyiben havat kell lapátolnunk, használjunk kisebb lapátot, amelyre egyszerre kisebb tömegű hó fér rá. A túl sok hó lapátolása éppolyan hirtelen megemelheti a vérnyomást, mint például a súlyemelés. Ha lehetséges, csak toljuk a havat. Aki eleve szívproblémával küzd, csakis a kisebb megterhelést jelentű aktivitásokba fogjon bele, és legyen tisztában a határaival, illetve a szívinfarktus jeleivel is, adott esetben pedig ne késlekedjen kihívni a mentőket. - Télen, tél végén az ismert szívbetegek jól teszik, ha részt vesznek egy kardiológiai kivizsgáláson, akár tünet nélkül is. Ilyenkor kiderülhet, érte-e valamilyen további károsodást a szív-érrendszert, megfigyelhetjük, változott-e a terhelhetőség és az eredményeknek megfelelően szükség esetén módosíthatjuk a kezelést - hangsúlyozza dr. Vaskó Péter, a Budai Kardioközpont kardiológusa.

Dr. Vaskó Péter, kardiológus