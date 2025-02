A napi zöldség- és gyümölcsfogyasztás - Milyen előnyökre számíthat?

Táplálkozástudományi szakemberek ajánlása szerint egészségünk védelme érdekében együnk naponta ötször gyümölcsöt és zöldséget. Arra is felhívják a figyelmet, hogy a fogyasztott zöldségek és gyümölcsök lehetőleg minél többféle színűek és frissek legyenek.

Az egészséges táplálkozás sosem lehet egyoldalú, hiszen szervezetünknek minden fontos tápanyagra szüksége van ahhoz, hogy egészséges maradjon. A kiegyensúlyozott, változatos étrendben kiemelt helyet kapnak a zöldségek és a gyümölcsök is, hiszen rengeteg vitamint, ásványi anyagot, rostot és fitonutrienst tartalmaznak, amelyek mind fontos szerepet töltenek be szervezetünkben.

A zöldség- és gyümölcsfogyasztás élettani előnyei nem kérdésesek

A növényekben természetes módon megtalálható bioaktív anyagok, azaz a már említett fitonutriensek különböző típusai eltérő mennyiségben és összetételben vannak jelen a különféle zöldségekben és gyümölcsökben, és más-más hatással rendelkeznek: vannak köztük pl. antioxidáns, gyulladáscsökkentő és antimikrobiális tulajdonsággal rendelkezők is. Az antioxidánsok megkötik a szabad gyököket, ezáltal védik a sejteket azok károsító hatásaitól, és így lassíthatják az öregedési folyamatokat, valamint a DNS-károsodások csökkentése révén a rákos megbetegedések kockázatát is mérsékelhetik. A zöldségek és gyümölcsök a bennük található tápanyagok révén mérsékelhetik a koleszterinszintet, a vérnyomást, javíthatják az erek és az immunrendszer működését.

Annak érdekében, hogy valamennyi előnyhöz hozzájussunk, érdemes szín tekintetében minél változatosabban összeállítani az étrendünket. Lehetőleg együnk minél több zöld, vörös, narancs, sárga, kék, bíbor és fehér színű zöldséget, illetve gyümölcsöt is. A legjobb lehetőség szerint mindent a szezonjában vásárolni.

A zöldség- és gyümölcsfogyasztás előnyös hatásait számos tanulmány vizsgálta, nézzünk most meg ezek közül néhányat!

A szívünknek is kedvez

Az Európai Rák- és Táplálkozási Vizsgálat keretében több mint 300 000 ember adatait elemezték 6 európai országból. A 40-85 év közötti résztvevőket átlagosan 8,5 évig követték nyomon. A tanulmány eredményei szerint azoknak, akik legalább napi nyolc adag zöldséget és gyümölcsöt fogyasztottak, 22 százalékkal csökkent az esélyük arra, hogy ischémiás szívbetegségben haljanak meg, azokhoz képest, akiknek háromnál kevesebb alkalommal került a tányérjukra ezekből az élelmiszerekből. Az ischémiás szívbetegségben szenvedők vérkeringése leromlik a szívben, ami angina pectorist (mellkasi fájdalom) és szívinfarktust okozhat.

Egy adag mennyiségét 80 grammban állapították meg, mely megfelel egy kisebb banánnak, egy közepes almának vagy egy kis darab répának. Két adag felett minden további adag egyenként 4 százalékkal csökkentette a betegség esélyét. Itt meg kell jegyeznünk, hogy természetesen a mennyiség nem fokozható a végtelenségig, hiszen a zöldségek és gyümölcsök szénhidráttartalmával is számolni kell és nem javasolt a napi ajánlott kalóriabevitel túllépése, hiszen az túlsúlyhoz, elhízáshoz vezethet.

Az elemzés fő üzenete az, hogy több zöldség és gyümölcs fogyasztásával csökken az ischémiás szívbetegség miatti halálesetek kockázata.

Az eredmények értékelése terén azonban nem árt az óvatosság, mivel az még nem biztos, hogy esetleg nem az életmód más komponense áll az összefüggés mögött – jegyezte meg a vezető szerző, Francesca Crowe az Oxfordi Egyetem Rákepidemiológiai Egységéből. Aki egészségesebben étkezik, az ugyanis nagyobb valószínűséggel figyel oda az egészséges életmód más komponenseire is, úgymint a rendszeres testmozgásra és a stresszkezelésre, így – mint sok más betegség megelőzése terén – itt is az egészséges életmódon van a hangsúly, mindenképpen megéri erre törekedni, aminek természetesen az egészséges étrend is része.

A daganatos betegségek megelőzésében is lehet szerepe

Az Imperial College London kutatása szerint a zöldségek és gyümölcsök kis mennyisége is előnyösen hat az egészségre, de még jobb, ha többet fogyaszt belőlük az ember. A kalkulációikat 95 korábbi, egymástól független tanulmány eredményeire alapozták, ezekben mintegy kétmillió ember étkezési szokásait vizsgálták. Ennek alapján azt találták, hogy a rák alacsonyabb kockázata összefüggött a zöld és a sárga zöldségek és a káposztafélék, a szívbetegségek kisebb kockázata pedig az alma, a körte, a citrusfélék, a zöld leveles zöldségek és a káposztafélék fogyasztásával.

Kalkulációik alapján ahhoz képest, ha valaki egyáltalán nem eszik zöldséget és gyümölcsöt, napi 200 gramm fogyasztásával 13 százalékkal csökken a szív- és érrendszeri betegségek, 4 százalékkal a rák, 15 százalékkal a korai halál kockázata, napi 800 gramm zöldség és gyümölcs evése 28 százalékkal mérsékelte a szív- és érrendszeri betegségek, 13 százalékkal a rák, 31 százalékkal a korai halál esélyét.

A brit közegészségügyi szolgálat vezető dietetikusa, Alison Tedstone szerint a kiegyensúlyozott étrend részeként napi öt adag, vagyis 400 gramm zöldség és gyümölcs fogyasztása követhető irányelv számos betegség megelőzése érdekében.

Az egészséges táplálkozás nélkülözhetetlen, de önmagában nem elég az egészségmegőrzéshez!

Az egészséges táplálkozás egészségmegőrzésben betöltött szerepe vitathatatlan, ám a pozitív hatásai csak akkor tudnak érvényesülni, ha az egészséges életmód egyéb komponenseit is betartjuk és mindemellett nem károsítjuk szervezetünket olyan, számos betegség rizikófaktorát jelentő ártalmakkal, mint pl. a dohányzás és az alkoholfogyasztás.

WEBBeteg összeállítás

Egyéb forrás: Medipress, MTI