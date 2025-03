A depresszió alternatív kezelési lehetőségei

Rendszeresen keresse fel orvosát, hogy orvosa folyamatosan követni tudja az állapotát és gyógyszerelését ahhoz igazíthassa!

Az előírást pontosan betartva szedje gyógyszereit! Az Ön számára legjobb gyógyszer megtalálásának akkor van esélye, ha maximálisan követi orvosa előírását. Lehetséges, hogy néhány hétre vagy akár egy hónapra is szükség van ahhoz, hogy az eredményt észlelje. Akkor is folyamatosan szedje tovább gyógyszereit, ha már jobban érzi magát, hogy elkerülje a visszaesést.

Ne izolálódjon! Próbáljon meg részt venni a mindennapi tevékenységekben.

Gondoskodjon magáról! Táplálkozzon egészségesen, aludjon és mozogjon eleget. A mozgás nemcsak segít megőrizni kondícióját és egészségét, de a depresszió bizonyos formáin javíthat is, csökkenti a stresszt és hozzájárul ahhoz, hogy Ön ellazuljon.

Kerülje az alkohol és a marihuána használatát, depresszióban lassítják a gyógyulást. Ehelyett alternatíva lehet a CBD.

Kérje orvosa vagy szociális munkás segítségét abban, hogy megismerhesse, milyen önsegítő csoportok (akár anonim formában) működnek lakhelyéhez közel, de ezzel kapcsolatban akár az interneten is tájékozódhat.