Sokan nem így tudják, de az enyhe depressziót is kezelni kell a súlyosabbra fordulás elkerülése céljából. Ugyanakkor általánosan érvényes, hogy minden esetben érdemes pszichiáterhez fordulni. Lássuk, melyek a terápiás lehetőségek.

A depresszió megállapítása érdekében orvosa valószínűleg fizikális vizsgálatot fog végezni, ide értve különböző olyan vizsgálatokat, melynek segítségével kizárhatók azok a betegségek, amelyek a depresszió tüneteit utánozzák.

Ha orvosa a depresszió tüneteit észleli vagy az öngyilkossági szándékot feltételezi, akkor valószínűleg pszichiáterhez fogja Önt irányítani vagy azonnali kórházi kezelést fog javasolni.

A depresszió kezelése

Gyógyszerek (antidepresszívumok) segítségével a depresszió nagyon jól kezelhető. A jelenleg elérhető antidepresszív szerek biztonságosak, alkalmazásuk pszichiáter felügyelete alatt történik, aki időszakos labor- vagy egyéb egyszerű vizsgálatokat rendelhet el. A kezelés részét képezheti a pszichoterápia is, ami hozzájárulhat, hogy Ön együtt tudjon élni a fennálló problémákkal, amelyek a depresszió kialakulásáért, illetve fennállásáért felelhetnek.

Az orvosok általában két fázisban kezelik a betegséget. Először a gyógyszerek segítségével csökkentik a tüneteket mindaddig, amíg Ön elfogadhatóan nem érzi magát. Ha a tünetek enyhültek, a fenntartó kezelés általában 4-9 hónapon keresztül tart, a visszaesés megelőzése végett.

Fontos, hogy mindig vegye be a gyógyszereit, még akkor is, hogy a teljesen jól érzi magát és visszatért a korábbi tevékenységeihez! A depressziós epizódok a betegek többségénél visszatérnek, a folyamatos kezelés azonban jelentősen csökkenti a visszaesés kockázatát. Ha Önnek már két vagy több alkalommal volt depressziója, orvosa javasolhatja, hogy folyamatos fenntartó kezelésben részesüljön.

Gyógyszeres kezelés

Szelektív monoaminvisszavétel-gátlók

A kettős monoaminvisszavétel-gátló gyógyszerek a szerotonin- és noradrenalinvisszavétel-gátlók (SNRI-k), például a duloxetin és a venlafaxin, illetve a noradrenalin- és dopaminvisszavétel-gátlók, például a bupropion. Az orvosok gyakran választanak szelektív szerotoninvisszavétel-gátlót (SSRI, pl. fluoxetin, paroxetin, sertralin, citalopram) elsőként a depresszió kezelésében, mivel ezeknek a korábban használt tri- és tetraciklusos szerekhez képest kevesebb mellékhatásuk volt, és a kilencvenes években ezért elterjedtek. Terheseknél alkalmazva kevesebb születési rendellenességet okoz. Nagy részük viszonylag olcsó és könnyen hozzáférhető. Ezek azáltal fejtik ki hatásukat, hogy megnövelik a szerotonin nevű neurotranszmitter mennyiségét az agyban.

Szerotoninvisszavétel-fokozó szerek

A tianeptin ellenkezőleg, a szerotoninvisszavétel fokozásával hat, és ezzel indítja be azt a folyamatot, ami a depresszió javulásához vezet. Jó példa annak szemléltetésére, hogy mennyire nem mechanisztikusak agyunkban sem az élettani folyamatok.

Monoaminreceptor-gátló szerek

Az ide tartozó mirtazapin, mianserin és trazodon a korábban említett monoamin ingerületátvivő anyagoknak (neurotranszmitterek) nem a szintjét befolyásolják, hanem azok receptoraira hatnak az agysejtek felszínén, és így indítják el a depresszió javulását.

Melatoninreceptor-stimuláló és szerotoninreceptor-gátló szerek

Az ide tartozó agomelatin a depresszió hátterében álló felborult élettani napi ritmust (cirkadián ritmus) állítja vissza, és ezáltal indítja el a depresszió javulását.

Triciklikus és tetraciklikus antidepresszánsok

Ezek a gyógyszerek szintén a neurotranszmitterek szintjét befolyásolják. Ezeket a gyógyszereket az elsők között alkalmazták a depresszió kezelésében. A noradrenalin és a szerotonin szintjét emelik meg az agyban, de nem szelektív hatásmechanizmusuk miatt sok kellemetlen mellékhatásuk van, ami miatt ma már kevésbé alkalmazzák őket. Ebbe a csoportba tartozik az amitriptilin, az imipramin, a clomipramin, a maprotilin és a trimipramin.

Monoamino-oxidáz-gátlók (MAOI-k)

Ezek a gyógyszerek a neurotranszmitterek lebontását akadályozzák meg. Mai képviselőjük a moclobemid.

Lítium és hangulatstabilizáló gyógyszerek, illetve antipszichotikumok

Az orvos lítiumot, valproátot, illetve carbamazepint írhat fel a bipoláris depresszió kezelésére, főleg a mániás időszakban. Bizonyos gyógyszerek, amelyek atípusos antipszichotikumok (pl. olanzapin, risperidon vagy quetiapin) és más betegségek kezelésére lettek kifejlesztve, szintén alkalmazásra kerülhetnek súlyos bipoláris betegség mániás szakában, vagy súlyos, elmezavarral járó depressziókban, illetve terápiarezisztens esetekben az antidepresszáns mellett.

Fontos: nem mindenki reagál egyformán

A legtöbb antidepresszánsnak hasonló mértékű hatékonysága van, de előfordulhat, hogy egy gyógyszer, ami Önnek jó, nem hat kellően másnál. Az orvos az antidepresszánst az Ön családi anamnézise és az Ön speciális tünetei, illetve a gyógyszer mellékhatásai alapján speciálisan Ön számára választja. Így például ha Ön álmatlanságban szenved egy aluszékonyságot okozó antidepresszáns segíthet Önnek. De ha ön letargiás, akkor inkább egy élénkítő antidepresszáns jó hatású. Bár a teljes hatás kifejlődéséhez 8-12 hétre is szükség lehet, a legtöbb szer mellett a 2-3. héten, egyesek mellett pedig már az első héten is kezdődhet a javulás. Ritkán így is előfordulhat, hogy több szert is ki kell próbálnia, ráadásul mindegyiket több héten keresztül, mire sikerül megtalálni a megfelelő szert.

Gyerekek és fiatal felnőttek esetén alkalmazandó óvintézkedések

A kezelés első néhány hetében az antidepresszánsok gyakran csökkentik, de ritkán növelhetik az öngyilkossági késztetést, különösen serdülőkorban és 18-24 éves kor közötti felnőttek esetén, amennyiben a betegek nem kapnak egyidejűleg nyugtatót is. Ez nem jelenti azt, hogy fiatal korban az antidepresszívumok kevésbé lennének jók, csak annyit, hogy ebben a korosztályban fokozott odafigyelésre van szükség a család illetve az egészségügyi dolgozók részéről.

Az öngyilkossági gondolat és szándék, úgy tűnik, 24 éves kor felett ritkábban jelentkezik a hangulatjavító-szedés megkezdését követően. Sőt, 65 éves kor felett az antidepresszánsok gyakorlatilag minden esetben csökkentik az öngyilkossági késztetést.

Az antidepresszánsok mellékhatásai

Mint minden gyógyszernek, az antidepresszánsoknak is vannak mellékhatásai. A mellékhatások már akkor megjelenhetnek, amikor még a depressziós tüneteket a gyógyszer még nem enyhítette. A mellékhatások egy része átmeneti és néhány hét alatt megszűnik, azonban vannak olyan panaszok is, melyek tartósan fennállhatnak. A mellékhatások lehetnek általánosak: pl. fejfájás, szédülés, émelygés, amelyek a legtöbb antidepresszáns esetében előfordulhatnak. Más mellékhatások tekintetében pedig (pl. hízás, szexuális élet zavara, aluszékonyság) nagy különbségek lehetnek az egyes szerek között, és ez is fontos szempont, amikor az orvos eldönti, melyik szert választja a beteg kezeléséhez.

Az alkohol befolyásolhatja az antidepresszánsok felszívódását és hatását, különösen a tri- és tetraciklusos szerekét. Kérje ki orvosa véleményét az alkoholfogyasztást illetően, ha antidepresszánst szed.

Egyéb kezelések depresszió ellen

A gyógyszeres kezelésen túl az alábbi lehetőségek állnak még rendelkezésre:

Pszichoterápia - A különböző pszichoterápiák lényege a célorientált megközelítés, amelynek eredményeként a beteg megtanulja kezelni a számára legnagyobb kihívást jelentő problémáját (pl. a másokkal való együttműködést). A kezelés sikere nem kismértékben a megfelelő orvos megtalálásában rejlik, akivel Ön a legjobban tud haladni. Mind a gyógyszerek, mint a pszichoterápia hetekig tart, mire a hatásukat kifejtik. A specializált és felügyelt csoportterápia szintén segítséget nyújthat, így pl. különböző párterápiás, családterápiás, stresszkezelő csoportok látogatása.

Fényterápia - Ezt a kezelést elsősorban szezonális affektív betegségben (téli depresszió) alkalmazzák, de hatásos egyéb hangulatzavarok és alvászavarok esetében is. A tudósok véleménye szerint a reggelenként ugyanabban az órában alkalmazott speciális, napfényhez hasonló erős fény visszaállítja a melatoninszint eltolódott ritmusát, és ez kihat az élettani napi ritmus többi összetevőjére is, végső soron a depresszió javulásához vezet.

Bővebben A depresszió alternatív kezelési lehetőségeiről részletesen

Halljuk meg a segélykiáltást! - Cry for help A "cry for help" jelenség a később öngyilkosságot elkövető személy vívódását, ambivalens érzéseit tükrözi, egyfajta burkolt segélykiáltás, melyet ha meg tudunk hallani, akár tragédia előzhető meg. A búcsúlevél (levélvázlatok) írása, a tett elkövetéséhez való kellékek összeszedése (pl. gyógyszerek gyűjtögetése), halállal kapcsolatos gondolatok sűrűsödő felbukkanása a gondolkozásban mind olyan jelek, melyek figyelmeztethetnek a közelgő bajra. Az öngyilkossági kísérlet elkövetése mint potenciális krízisállapot egyértelmű ok a pszichiátriai vizsgálatra, sőt a fekvőosztályos kezelésre. Akár első, akár sokadik kísérlet, nem szabad elbagatellizálni a történteket, különösen, ha a beteggel nem beszélhetők meg őszintén a történtek, és pláne, ha nem megnyugtató a beteg öngyilkosságról lemondó szándéka. Sajnos az öngyilkossággal szembeni előítéletek miatt, sok család szégyelli a hozzátartozójuk tettét, és a kórházból való mihamarabbi hazavitelt erőlteti, ám a kezeletlenül maradt, és így megoldatlan probléma, gyakran válik rövid időn belül újabb suicid kísérlet forrásává. Az öngyilkos betegek kezelése döntően pszichoterápiából áll, amit a pszichiátriai alapbetegségnek megfelelő gyógyszeres terápia egészíthet ki. Fontos jeleznünk, a depresszió egy jól kezelhető betegség, és az öngyilkosságra gondolva itt duplán igaz: az időben elkezdett megfelelő kezelés életet menthet.

