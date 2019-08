Élet depresszióval - Javulás lépésenként, motivációk és életmódtényezők

A depresszió összetett kérdés, nagyon sokféle ok, külső körülmény is eredményezheti azt a lelki állapotot, hangulatot, amit depresszió néven betegségként diagnosztizálunk.

A depressziók egy része biológiai eredetű, pl. a szezonális depressziók (az őszi-téli, sötétebb évszakokban fokozott kockázattal), vagy a szülés utáni, a hormonális változásokon alapuló depressziónál, ám az esetek nagy részében a munkahelyi, családi, anyagi gondok, azaz külső körülmények állnak a tünetek mögött.

A külső tényezők által befolyásolt depresszióknál is megfigyelhetőek azok a molekuláris szintű változások, mint más depresszióknál, tehát a gyógyszeres kezelés itt is indokolt, sőt szükséges lehet. Fontos azonban a probléma alapos megismerése, mert ha külső tényezők vezettek a depressziós állapothoz, önmagában csak a gyógyszer nem fogja a probléma okát megoldani. Család ellen nincs orvosság, ahogy a mondás tartja.

Minden 4-5. ember átél depressziós időszakot élete során

Annak, hogy életünk során depressziós időszakunk, epizódunk legyen, elég magas, 20% feletti, tehát minden negyedik-ötödik ember találkozik ezzel. Jó esetben egyszer, de mivel a depresszió kialakulása egyfajta válasz is lehet élethelyzeti nehézségre, így többször is átélhetünk ilyen időszakot, ha alacsony a stressztűrő képességünk, akkor akár sűrűn is jelentkezhet. Rendszeres előfordulása esetén recidiv depresszióról beszélünk.

Sajátos, és gyakran látott formája a depressziónak a disztímia, ami egy enyhébb, de krónikus, vagyis tartósan fennálló forma, és mivel idővel gyakorlatilag a személyiség részévé válik, így nem könnyű az eredményes kezelése.

Depresszióval nem jó élni

A szürke hétköznapok ekkor tényleg szürkék, sőt a hétvégék is, a beteg mindenben a rosszat látja, nem akar semmihez se kezdeni, mert úgyse sikerül. A barátaihoz sincs kedve, korábbi szórakozásait, hobbijait is hanyagolja, izolálódik, magába fordul, sokat őrlődik, rágódik dolgokon, de ezek a gondolkodások eredménytelenek, és inkább arról győzik meg, hogy nincs kiút, nincs megoldás, és úgysem sikerülne.

Ez a gondolatmenet csak így leírva is mutatja, hogy könnyű eljutni az öngyilkossági gondolatokig, vagy alkat és körülmények függvénye, de az alkohol- vagy droghasználat is megjelenhet, felerősödhet, mint egyfajta rossz válasz a depresszió uralta élethelyzetre. Kár mondani, de ettől nem jobb, csak bonyolultabb lesz a probléma.

Ne fogadjuk el a tüneteinket, állapotunkat megváltoztathatatlannak, próbáljunk tenni ellene

Ha a depressziós állapotot felismerjük magunkon, vagy környezetünk, esetleg családorvosunk ad ilyen véleményt, érdemes mérlegelni pszichiáterhez, pszichológushoz fordulást. Persze a depresszió lényege, hogy a kedv és kezdeményező erő hiányzik, így gyakran a család dolga a beteget orvoshoz vinni, sőt súlyos esetben kórházi felvétel is szükséges lehet.

Mi a súlyos eset? Például ha a betegnek öngyilkossági gondolatai, sőt ilyen terve van. Vagy, ha a depresszió részeként súlyosan elhanyagolja önmagát, például akár a táplálkozás is megsínyli a betegséget.

Fontos ismerni a terápiás lehetőségeket

A beteg gyógyszeres vagy pszichoterápiás kezelést kaphat, legjobb, ha mind a kettőt párhuzamosan, de a pontos terápiás terv a depresszió hátterének ismeretében alakítható ki. Nyilván nagyobb a szerepe háttérproblémák esetén a pszichoterápiának, de a gyógyszeres támogatás az ilyen esetekben is fontos lehet. A gyógyszeres és pszichoterápiák időigényesek, akár heteket-hónapokat is igényel a terápia. Egyes tünetek, pl. szorongás és alvászavar esetén gyorsan érhető el eredmény gyógyszerekkel. Főleg súlyos esetekben az ECT, köznapi nevén az „elektrosokk” terápia is szükséges lehet, mert sokkal gyorsabb eredményt garantál, a beteg pedig altatásban-érzéstelenítésben kapja, mint egy kisműtétet, aminek a gyógyszerekkel ellentétben mellékhatás kockázata sincs. Az ECT helyét is átveheti a jövőben - bizonyos esetekben - a koponyán keresztüli mágneses stimuláció, a TMS, ami a depresszió kezelésének egy régebb óta ismert, de a gyakorlatban az USA-ban és Nyugat-Európában térhódítását most kezdő módszer.

A terápiában a beteg részéről a legfontosabb a türelem és a nyitottság

Türelem kell, mert sem a gyógyszeres, sem a pszichoterápia nem hat azonnal, nincs minden problémát megoldó csodapirula vagy varázsige. És nyitottság is kell, mert a terápia együttműködés a valóságban, nem elég az itt vagyok, gyógyítsatok meg, ha akartok hozzáállás. Ez különösen igaz a pszichoterápiákra, ahol a beteg aktív részvétele nélkül nem működik a terápia.

A depresszió lezajlása után a gyógyszeres terápiát még tünetmentesen is folytatni kell egy ideig, sokszor ismétlődő depresszió esetén pedig megelőzésként a tartós gyógyszerszedés a javasolt.

Mindenképpen érdemes fejlesztenünk a stressztűrő képességünket, legyünk aktívak, legyen társasági életünk. Az élet akár naponta termelhet olyan eseményeket, amiket ha nem tudunk lekezelni, vagy nincs kivel megbeszélni otthon, akkor ok lehet újabb és újabb depressziós időszakokra. És talán a legfontosabb, hogy legyenek céljaink, tudjuk mindig, hogy merre akarunk menni az életben.

Orvos szerzőnk: Dr. Dinya Zoltán, pszichiáter