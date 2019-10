Szezonális depresszió - Mik a tünetei, és hogyan kezelhető?

A szezonális depresszió a depressziónak azon fajtája, mely minden évben azonos időszakban jelentkezik. Ennek tünetei az arra hajlamos emberek többségében ősszel kezdődnek és a tél folyamán teljesednek ki. A tavaszhoz vagy a nyárhoz köthető szezonális depresszió nagyon ritka.

Fontos, hogy ha a tüneteket észleli magán, ne intézze el azt egy legyintéssel, mondván, hogy csak egyszerű levertségről van szó, mert könnyen lehet, hogy Önt is a szezonális depresszió fenyegeti. A betegség terápiája magában foglalja a fényterápiát, a gyógyszeres kezelést és a pszichoterápiát.

A szezonális depresszió tünetei

A szezonális depresszió egyik legszembetűnőbb tünete, hogy az évnek mindig ugyanazon a szakaszában, ciklikusan jelentkezik. Kezdete általában a késő ősz vagy a kora tél, és csak a naposabb tavaszi-nyári időszak jelentkezésével enyhül.

Ritkán előfordulhat, hogy a szezonális depresszió a tavasz vagy a nyár kezdetén jelentkezik. Bármelyik eset is álljon fenn, a tünetek kezdetben enyhébbek, és az évszak tartóssá válásával egyre erősebbé válnak.

Hirdetés

Az őszi-téli szezonális depresszió tünetei

reményvesztettség

ingerlékenység

tartósan fennálló rossz hangulat

csökkent energiaszint

szociális elszigetelődés, társas kapcsolatok elhanyagolása

aluszékonyság, fokozott alvásigény

érdeklődési kedv elvesztése az addig kedvelt dolgok iránt

étkezési szokások megváltozása, különös éhség a szénhidrátokban gazdag ételek iránt

súlygyarapodás

koncentrálási és döntéshozatali nehézség

Tavaszi-nyári szezonális depresszió tünetei

szorongás

álmatlanság (insomnia)

ingerlékenység

nyugtalanság

súlygyarapodás

étvágytalanság

megnövekedett szexuális étvágy

Fordított szezonális depresszió

A nyári szezonális depresszió során előfordulhat, hogy a betegnél nem depressziós tünetek jelentkeznek, hanem mániás, hipomániás viselkedésben nyilvánul meg a betegség. Ez, az egyfajta fordított szezonális depresszió a következő tünetekről ismerhető fel:

túlzott feldobottság, jókedv

megnövekedett szociális aktivitás

hiperaktivitás

eufórikus hangulat, szélsőséges jókedv

Mi okozza a depressziót?

A szezonális depresszió pontos oka egyelőre ismeretlen. Feltételezések szerint, mint megannyi mentális problémánál, itt is szerepet játszanak a genetikai, életkori sajátosságok, valamint a szervezet kémiai egyensúlya.

Ezek mellett még fontos szerepe kap a betegség kialakulásában:

A szervezet biológiai órája (cirkadián ritmus) – A cirkadián ritmus egy olyan, nagyjából 24 órás ciklus, mely a szervezet fiziológiai folyamatait (testhőmérséklet, alvás, ébrenlét, hormonváltozás stb.) befolyásolja. Ősszel és télen a napfény hiánya megzavarja ezt a belső ritmust, és könnyen depresszióhoz vezethet.

Melatoninszint – Az évszakváltozás felboríthatja a szervezet melatoninszintjét, mely hormon a hangulatunkat és alvási szokásainkat szabályozza. Beszéljen orvosával, amennyiben levertnek, aluszékonynak, fáradtnak érzi magát.

Szerotoninszint – Az agy hangulatért felelős neurotranszmittének, a szerotoninnak a szintjének csökkenése jelentős szerepet játszik a szezonális depresszió kialakulásában. A napfényes órák csökkenésével a szerotonin szint is csökken, és ez depresszióhoz vezethet.

Kockázati tényezők

A szezonális depresszió kialakulásának kockázata nagyobb a nőknél (ám a férfiaknál komolyabb tünetekkel jelentkezik), azoknál, akiknél a családban előfordult már hasonló megbetegedés, illetve gyakoribb azokban az országokban, ahol – különösen télen – jelentősen kevesebb a napos órák száma.

Teljesen normális, ha a komor őszi-téli napokon időnként lehangoltnak érezzük magunkat. Azonban ha ez az állapot tartóssá válik, és a fent említett tünetekből többet is észlel egyidejűleg, keresse fel orvosát! A szezonális depresszió jeleit komolyan kell venni, mivel kezeletlen állapotban súlyos következményei (tartós depressziós vagy visszatérő epizódok, öngyilkossági hajlam, szociális elszigetelődés, iskolai vagy munkahelyi problémák, tudatmódosító szerek használata stb.) lehetnek.

A szezonális depresszió kezelése

Gyógyszeres kezelés – Ha a tünetek súlyosak, nem kerülhető el a gyógyszeres kezelés, mely antidepresszánsokból áll. Ezek szedését rendszerint már a tünetek jelentkezését megelőzően el kell kezdeni, illetve azok elmúlásával is folytatni kell. Ne feledkezzen meg arról, hogy az antidepresszánsok hatása, esetlegesen csak a szedésük megkezdését követően pár héttel jelentkezik. Ráadásul az is előfordulhat, hogy több gyógyszert is ki kell próbálnia, mire megtalálja azt, mely a leginkább hatásos az Ön számára, és a legkevesebb mellékhatást fejti ki.

Fényterápia – Ennek során a fénynek, az emberre gyakorolt hatását használják ki. Különböző színű fényekkel világítják meg a testet, mely növeli az agy szerotonin szintjét, és a hangulatunkat.

Pszichoterápia – Annak ellenére, hogy a szezonális depresszió az agyban lejátszódó kémiai folyamatokhoz köthető, a pszichoterápia hatékony segítséget nyújt a betegségben szenvedőknek. Ez a módszer hasznos lehet a negatív gondolatok és viselkedési minták felismerésében és megváltoztatásában, segít megbirkózni a betegséggel és a stresszkezelő technikák alkalmazásában.

Az életmódváltás segíthet

Még abban az esetben is, ha a szezonális depresszió olyan súlyos, hogy fényterápiára vagy gyógyszeres kezelésre van szükség, bizonyos életmódbeli változtatások segíthetnek a tünetek enyhítésében. Próbálja meg világosabbá tenni közvetlen környezetét:

Metssze meg az ablak előtti fákat, melyek elfogják a fényt, illetve otthon és az irodában is próbáljon meg minél közelebb tartózkodni az ablakhoz .

Minél több időt töltsön a friss levegőn , sétáljon nagyokat, ha lehetősége van rá, az ebédjét fogyassza el a közeli parkban, vagy csak üldögéljen a padon és szívja magába a napfényt! Még a felhős napokon is sokat segít, ha a természetes fényen tartózkodik, különösen az ébredés utáni órákban.

Tornázzon, sportoljon rendszeresen! A fizikai aktivitás csökkenti a stresszt és az ingerlékenységet. Ha elég fittnek érzi magát, az növeli az önbizalmát, énképét, így a hangulatára is jó hatással van.

Pihenjen sokat, étkezzen egészségesen! Ne használjon alkoholt vagy drogokat hangulatfokozónak!

Járjon társaságba! Mikor az ember lehangolt, nehezére eshet mások elviselése, ám próbálja meg élvezni a többiek társaságát! Támogatást, vigaszt nyújthatnak, valamint sokat javíthatnak a hangulatán.

Ha megteheti, utazzon napos, meleg helyre!

Bővebben Az életmód gyógyszer a depresszióban

Hogyan előzze meg a szezonális depressziót?

Jelenleg sajnos nincs olyan ismert módszer, mellyel megelőzhető lenne a szezonális depresszió. Ennek ellenére a tünetek korai felismerése és kezelése sokat javíthat a betegségen, és megelőzheti, hogy az az idő előrehaladtával egyre komolyabbá váljék.

Amennyiben már a tünetek jelentkezésének kezdetén sikerül azokat kordában tartani, azzal megelőzhető, hogy drasztikus változás álljon be az étvágyában, hangulatában vagy az energiaszintjében.

Forrás: WEBBeteg

Cs. K., fordító

Lektorálta: Dr. Csuth Ágnes, családorvos