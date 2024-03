SSRI típusú antidepresszánsok

Habár sokan nem merik bevallani és nem mernek segítséget kérni, a depresszió sajnos sokkal gyakoribb jelenség, mint gondolnánk. A depresszió gyakorlatilag három neurotranszmitter (noradrenalin, dopamin, szerotonin) egyensúlyzavarának, jellemzően szintjük csökkenésének tudható be. Az SSRI-k a depresszió és néhány más pszichés betegség kezelésében alkalmazott gyógyszerek.

A depresszió enyhébb és súlyosabb esetben is nagyon meg tudja nehezíteni az emberek mindennapi életét, így mindenképpen foglalkozni kell vele. Ha arra gyanakszik, hogy tünetei depresszióra utalnak, mindenképpen kérje szakember segítségét.

Mi az SSRI?

A depresszió kezelésére számos különböző hatásmechanizmusú gyógyszer áll már rendelkezésünkre, melyek – ha van rá lehetőség – pszichoterápiával kiegészítve még hatékonyabb segítséget nyújthatnak.

A gyógyszerek közül az elsőként választandó szerek az úgynevezett SSRI típusú, vagyis szelektív szerotoninvisszavételt gátló szerek.

A szerotonin nevű neurotranszmitter nagyon fontos szerepet játszik a hangulat, alvás, étvágy, memória és más testi funkciók, pl. az emésztés vagy a szexuális vágy szabályozásában. A szerotonin koncentrációjának csökkenése a szervezet több pontján is problémákat okozhat, többek között fejfájás, depresszió, alvászavarok, emésztési problémák is kialakulhatnak.

A szerotonin szintjének normalizálása két módon történhet: a visszavétel vagy a szerotoninreceptorok gátlásával. Az SSRI szerek az agy szinapszisaiban hatnak: gátolják a preszinaptikus membránon a szerotonin visszavételéért felelős fehérjét, így a szerotonin koncentrációja a szinaptikus résben megemelkedik. A jelenleg forgalomban lévő hatóanyagok ebben a csoportban: citalopram, escitalopram, fluoxetin, fluvoxamin, paroxetin és a sertralin. Emellett elérhető még a trazodon nevű hatóanyag is, mely kombinált hatásmechanizmussal rendelkezik: a szerotonin visszavételét és az 5-HT 2 receptorokat is gátolja, ezáltal hatékonyan alkalmazható alvászavarokkal és szorongással járó depressziós állapotok kezelésében. Nagy előnye, hogy glaucoma (zöld hályog) és vizeletürítési problémák esetén is alkalmazható, és kevesebb mellékhatással rendelkezik, mint a klasszikus SSRI-k.

Milyen betegségek esetén és meddig alkalmazzák az SSRI-ket?

Az SSRI-ket főként depresszióban alkalmazzák, de egyes szerek például pánikbetegség, kényszerbetegség, szorongás, poszttraumás stressz (PTSD), szociális fóbia vagy bulimia esetén is hatékonyak lehetnek.

Depresszió esetén ezek az elsőként választandó szerek. Általában monoterápiában, vagyis önmagukban alkalmazzák őket a mellékhatások összeadódásának elkerülése érdekében. Alkalmazásuk esetén fontos a türelem: kb. 2-4 héttel a kezelés megkezdése után kezdik kifejteni a hatásukat, kb. 3 hónap után érik el a maximális hatást, és minimum 6 hónapig, de sokszor tovább is szükség van az alkalmazásukra. Amennyiben a gyógyszer elhagyható, szintén türelemmel kell lennünk: a szer elhagyása megvonásos tünetekkel járhat, melyek súlyossága a kezelés időtartamától, adagjától és a dóziscsökkentés mértékétől függ. Éppen ezért az SSRI-k dózisának csökkentése, teljes elhagyása vagy más gyógyszerre való átállítás csak orvosi felügyelet mellett, fokozatosan történhet!

Mire érdemes figyelni, ha SSRI típusú gyógyszert szedünk?

1. Mellékhatások

Mint minden gyógyszernek, az SSRI-knek is lehetnek mellékhatásaik. A leggyakoribb mellékhatások közé tartoznak a gyomorpanaszok, hányinger, fejfájás, alvászavarok, szorongás és a szuicid gondolatok. Ezek már a terápia kezdetén is jelentkezhetnek, míg például a szexuális vággyal kapcsolatos mellékhatások, pl. a libidó csökkenése, a kezelés későbbi szakaszában kerülnek előtérbe.

2. Gyógyszerinterakciók

Gyógyszerinterakciói közül az egyik legfontosabb, hogy MAO-gátló típusú antidepresszánsokkal együtt alkalmazva annyira megemelkedhet a szerotoninszint, hogy úgynevezett szerotonin szindróma alakulhat ki, melynek jellemző tünetei az izomgörcsök, izommerevség, láz és vérnyomás-emelkedés. Ennek kivédése érdekében arra is kell figyelnünk például gyógyszerváltás idején, hogy egy-egy gyógyszernek eltérő a kiürülési ideje, többek között ezért is fontos a fokozatosság.

Az SSRI-k szedése növelheti a protrombin időt, ami a vérzési idő nyúlásához, esetleg kisebb vérzésekhez vezethet. Ennélfogva véralvadásgátlókkal való együttes alkalmazásuk esetén mindenképp konzultáljon kezelőorvosával!

Fokozott elővigyázatosságra lehet szükség vizelethajtókkal való együttes alkalmazása során, illetve időseknél, főként veseproblémák esetén a nátriumszint megemelése miatt.

SSRI-k szedése esetén érdemes óvatosnak lenni a májban metabolizálódó gyógyszerek, a grapefruittartalmú készítmények együttes alkalmazásával is, illetve a grapefruit- és az alkoholfogyasztással is. Mivel ugyanott metabolizálódnak, befolyásolhatják egymás szérumszintjét, és ezáltal a hatásokat is.

3. Már korábban is fennálló állapotok

A SSRI-k alkalmazása mindezek mellett fokozott elővigyázatosságot igényel glaucoma (zöld hályog) esetén, mivel pupillatágító hatással rendelkeznek, ezzel szűkítve a szemzugot, és növelve a szem belnyomását.

Terhesség során való alkalmazásukról kevés adat áll rendelkezésünkre, mivel klinikai vizsgálatok csak indokolt esetben végezhetők ebben az időszakban, de az eddigi eredmények alapján az SSRI-k kismamáknál való alkalmazása esetén előfordulhatnak a megszületett gyermeknél megvonásos tünetek, illetve ezek a gyógyszerek az anyatejbe is átjutnak, így alkalmazásuk ilyen esetekben mindenképp orvosi megfigyelést igényel.

Mindemellett az SSRI-k alkalmazása szívbetegségek esetén is gondos odafigyelést igényel, és klinikai vizsgálatok eredményei alapján 50 év feletti betegeknél növelheti a csonttörések kockázatát, bár ez utóbbi folyamat pontos mechanizmusa egyelőre ismeretlen.

Mint minden gyógyszer esetében, az SSRI-k is gondos odafigyelést igényelnek. Mivel szedésüket jellemzően szakorvos rendeli el, a hatékony terápia és a mellékhatások minimalizálása érdekében minden esetben részletesen tájékoztassa kezelőorvosát a fennálló egyéb betegségeiről, és minden Ön által szedett gyógyszerről, és fordítson figyelmet a gyógyszer szedésével kapcsolatos utasítások pontos betartására.

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Dr. Mélypatakiné Dr. Áfra Júlia, szakgyógyszerész



Felhasznált irodalom: