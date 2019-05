Pajzsmirigy-túlműködés is állhat a bipoláris zavar mögött

A pajzsmirigy bár egy parányi szerv, ennek ellenére szinte az egész szervezet működésére hatással van. Túlműködése - akárcsak alulműködése - számtalan problémát okozhat, azonban a legújabb tanulmányok szerint a bipoláris zavar és a szorongással is összefüggésbe hozható. Az összefüggésről Dr. Koppány Viktória, endokrinológus beszélt.

Bár a pajzsmirigy-túlműködés hasonló lelki panaszokkal jár, mint a mániás depresszió, ugyanakkor csak kevés tanulmány született arról, hogy a betegség valóban megnöveli a mentális zavar kialakulását. Az azonban biztos, hogy ha szabályozzák a hormon termelődését, akkor vannak esetek, amikor az csillapíthatja a kedélyeket is, így megfelelő kezeléssel előfordulhat, hogy lényegesen lehet javítani a közérzeten.

Li-Yu Hu, a tajvani Yuli Veterans Hospital munkatársa a közelmúltban 4200 embert vizsgált, melynek felénél pajzsmirigy-túlműködést diagnosztizáltak. A nemzeti egészségbiztosítás nyilvántartása szerint ezen önkénteseknél sokkal nagyobb számban fordult elő bipoláris zavar, mint az egészséges csoportnál.

Továbbá azt is megfigyelték, hogy még nagyobb volt a rizikó nők, asztmások, valamint alkoholproblémákkal küzdők esetében, és összességében azt állítják, hogy a bipoláris zavar hátterében 75 százalékában pajzsmirigyprobléma állhat, éppen ezért érdemes a lelki problémákkal küzdő betegeknek TSH-szintjüket is ellenőrizni, mert meglehet, hogy szervi gond áll a hangulatingadozásuk hátterében.

„A pajzsmirigy túlműködése valóban változatos tüneteket okoz. Figyelmeztető jel lehet a tartós hőemelkedés, a szem kidülledése, szapora pulzus, normál étvágy melletti fogyás, illetve fokozott izzadás. Nőknél a ciklus során is zavarokat okozhat, ezért gyakran ez áll a meddőség, vetélés hátterében. Továbbá a hangulatra is hatással van, így a stressz kezelési problémák szorongás és a mániás depresszió hátterében is ez állhat.” - mondja Dr. Koppány Viktória, endokrinológus.

Kezelése

Egy egyszerű vérvizsgálattal megállapítható a TSH szintje, ami alapján nagy bizonyossággal felállítható a diagnózis. Szükség esetén ultrahangos vizsgálat is indokolt lehet, melynek során az esetleges elváltozásokat, csomókat lehet kiszűrni.

Ez azért is fontos, mert az anyai pajzsmirigyhormonok biztosítják a baba idegrendszeri fejlődését és normális szellemi érettségét.

Amennyiben bebizonyosodott a betegség ténye, az leggyakrabban gyógyszeres, vagy izotópos kezeléssel, valamint megfelelő életmóddal szinten tartható, szerencsére ritka, amikor műtétre van szükség.

Azt azonban hozzá kell tenni, hogy az izotópos terápia második vonalbeli kezelés csak, mert utána egy évig nem vállalható terhesség.

(Budai Endokrinközpont - Dr. Koppány Viktória, endokrinológus)