Élet szívinfarktus után - Életmódváltás

A szívinfarktus túlélése ma már nem ritkaság, de a gyógyulás nem a kórházban ér véget. A sikeres ellátás után a valódi kihívás az, hogyan őrizzük meg szívünk egészségét hosszú távon. Az Európai Kardiológiai Társaság (ESC) legújabb irányelvei szerint a kulcs a gyógyszeres terápia következetes folytatása és a tudatos életmódváltás.

A gyógyszerek mellett az életmódváltás legalább ugyanilyen fontos. Az ESC 2023-as prevenciós ajánlásai hangsúlyozzák: a szív- és érrendszeri betegségek 80%-a megelőzhető lenne egészséges életmóddal.

Mozgás

A rendszeres testmozgás a szívinfarktus utáni felépülés egyik legfontosabb eleme. A fizikai aktivitás nemcsak az állóképességet javítja, hanem bizonyítottan csökkenti az újabb infarktus, a stroke és a halálozás kockázatát. Az ESC szerint a szív- és érrendszeri betegek túlélése akár 30–40%-kal jobb, ha rendszeres, kontrollált mozgásprogramban vesznek részt.

Miért jó a mozgás a szívnek?

A szív egy izom – és mint minden izom, edzhető.

A fokozatosan adagolt terhelés hatására:

javul a szívizom oxigénfelvétele,

nő a koszorúerek rugalmassága,

csökken a vérnyomás és a pulzusszám,

javul a vércukor- és zsíranyagcsere,

mérséklődik a stresszhormonszint,

és javul az életminőség, az alvás, a hangulat.

A rendszeres mozgás antiaterogén (érelmeszesedést gátló) hatású, és stabilizálja az érfali plakkokat, így csökkenti a szívritmuszavarok és a hirtelen szívhalál kockázatát.

Mikor kezdhető el a mozgás?

A szívinfarktus utáni első hetekben minden mozgást orvosi kontroll mellett kell kezdeni.

Kórházi rehabilitáció: már a beavatkozás után néhány nappal megkezdhető a könnyű mobilizálás (séta, légzőgyakorlatok).

Szívrehabilitációs program: a kórház után következik az ellenőrzött, fokozatos terhelés ambuláns vagy szanatóriumi körülmények között.

Otthoni aktivitás: a rehabilitáció lezárulta után, megfelelő állapotban, orvosi javaslat alapján.

Az ESC és az Európai Preventív Kardiológiai Társaság (EAPC) ajánlása szerint a kontrollált mozgásprogram a szívinfarktus utáni gondozás kötelező része.

Milyen mozgás javasolt?

A cél nem a versenysport, hanem a kitartó, közepes intenzitású, rendszeres fizikai aktivitás.

Ajánlott mozgásformák:

gyors séta vagy nordic walking,

kerékpározás, szobabicikli,

úszás, aquafitness,

könnyű torna, jóga,

tánc vagy kímélő aerobik.

Mennyit és milyen gyakran?

A legfrissebb ESC-prevenciós ajánlás szerint:

Hetente legalább 150 perc mérsékelt intenzitású mozgás (pl. séta, bicikli, kertészkedés), vagy

75 perc intenzívebb terhelés (pl. gyors gyaloglás, úszás), illetve ezek kombinációja.

Ideális a napi 30 perc mozgás legalább 5 napon keresztül.

A mozgás legyen fokozatos: először rövid, lassabb séták, majd a távolság és az intenzitás lassú növelése.

A pulzust az orvos által meghatározott célzónában kell tartani, általában a maximális pulzus 60–70%-ánál.

Mi nem ajánlott?

Kerülendő a hirtelen, robbanékony mozdulatokkal járó sport (pl. tenisz, súlyemelés, futball), illetve minden olyan tevékenység, amely hirtelen vérnyomás- vagy pulzusemelkedést okoz.

Hogyan épül fel egy biztonságos edzés?

Bemelegítés (5–10 perc): könnyű séta, légzőgyakorlat, váll- és karátmozgatás. Fő rész (20–40 perc): folyamatos, közepes intenzitású mozgás.

– Mérce: beszéd közben enyhén liheg, de nem fullad. Levezetés (5–10 perc): lassítás, nyújtás, pulzus fokozatos csökkentése.

Ha bármilyen tünet (mellkasi fájdalom, szédülés, légszomj) jelentkezik, az edzést azonnal abba kell hagyni, és orvosi konzultáció szükséges.

A szívrehabilitációs programok a mozgást egyénre szabottan állítják be:

figyelembe veszik az infarktus súlyosságát, a szívfunkciót (LVEF),

mérik a vérnyomást, pulzust, oxigénszaturációt,

fokozatosan növelik a terhelést.

A rendszeres mozgás bizonyítottan:

csökkenti a vérnyomást és a pulzusszámot,

növeli a „jó” HDL-koleszterint,

javítja az inzulinérzékenységet,

csökkenti a testsúlyt és a hasi zsírt,

erősíti az érfalakat,

és javítja a betegek életminőségét és önbizalmát.

A mozgás a szívinfarktus utáni gyógyulás legtermészetesebb és leghatékonyabb gyógyszere. Nem igényel különösebb eszközt, de tudatos odafigyelést és fokozatosságot igen. Aki rendszeresen mozog, nemcsak a szívét erősíti, hanem a lelkét is – hiszen a mozgás csökkenti a szorongást, javítja a hangulatot, és segít visszanyerni az élet feletti kontrollt.

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Táplálkozás: mediterrán diéta

A szívinfarktus utáni gyógyulásban a táplálkozás kulcsszerepet játszik. A helyes étrend csökkenti a vérzsírszinteket, javítja a vérnyomást, a vércukorszintet, és segít elérni az ideális testsúlyt.

A mediterrán étrend – arany standard a szív számára

A mediterrán típusú étrend ma a kardiológusok által leginkább ajánlott táplálkozási forma. Tudományos vizsgálatok szerint ez az étrend 30–35%-kal csökkenti az újabb infarktus és stroke előfordulását.

Alapelvei:

sok zöldség és gyümölcs (napi legalább 5 adag),

teljes kiőrlésű gabonák (zab, barna rizs, teljes kiőrlésű kenyér),

hal hetente 2–3 alkalommal,

olívaolaj, diófélék, magvak a zsiradékforrások,

sovány tejtermékek, fehér húsok (csirke, pulyka),

kevés vörös hús, feldolgozott élelmiszer és cukor.

Az olívaolajban és halakban található omega-3-zsírsavak gyulladáscsökkentők, csökkentik a trigliceridszintet és stabilizálják az érfali plakkokat.

Só és vérnyomás

A túlzott sófogyasztás emeli a vérnyomást, ami fokozza a szív terhelését és rontja a gyógyszeres kezelés hatékonyságát.

ESC-ajánlás:

napi sóbevitel <5 gramm (kb. 1 teáskanál, beleértve a rejtett sót is),

fűszerezéshez használjunk friss fűszernövényeket, citromot, fokhagymát, ne sót.

Kerülendők a félkész, füstölt, konzervezett ételek, amelyek rejtett sót és tartósítószert tartalmaznak.

Zsírok A cél nem a zsírmentes étrend, hanem az, hogy az egészségtelen zsírokat egészségesekkel helyettesítsük. Kerülendő (rossz zsírok) Helyettesítő (jó zsírok) Állati zsírok (szalonna, vaj) Olíva-, repce-, lenmagolaj Zsíros húsok, kolbászok Hal (lazac, tonhal, makréla) Transzzsírok (margarin, péksütemények) Dió, mandula, avokádó

A telített és transzzsírok növelik az LDL („rossz”) koleszterint, míg a telítetlen zsírok emelik a HDL („jó”) koleszterint, ami védi az ereket.

Szénhidrátok

A finomított cukrok és fehér liszt helyett a komplex szénhidrátokat kell előnyben részesíteni, mert ezek lassabban szívódnak fel, és egyenletes vércukorszintet biztosítanak.

Ajánlott: zab, barna rizs, bulgur, teljes kiőrlésű tészta, lencse, bab.

Kerülendő: cukros üdítők, fehér kenyér, péksütemények, édességek.

Az ESC szerint a napi hozzáadott cukor mennyisége ne haladja meg az összes kalória 5–10%-át, ami kb. 25 gramm (6 teáskanál) cukornak felel meg.

Fehérjék

A fehérje fontos a szívizom regenerációjához, de nem mindegy, honnan származik:

Elsődlegesen növényi forrásból (hüvelyesek, tofu, diófélék),

Halból és sovány baromfiból,

Mérsékelten sovány tejtermékekből.

A vörös hús (marha, sertés) fogyasztását heti legfelejebb 1–2 alkalomra érdemes korlátozni, a feldolgozott húsok (kolbász, virsli, sonka) pedig lehetőleg kerülendők.

Gyümölcsök, zöldségek

A napi 5 adag zöldség-gyümölcs (kb. 400–500 gramm) bizonyítottan csökkenti a szívbetegség kockázatát.

A színes növényekben található antioxidánsok (C-vitamin, flavonoidok, karotinoidok) védik az érfalat és mérséklik az oxidatív stresszt.

Tipp: minden étkezésnél legyen a tányéron valamilyen zöld színű zöldség – ez a „zöld garancia” a szív védelmére.

Kávé, alkohol, folyadékbevitel

Kávé: mérsékelt mennyiségben (napi 2–3 csésze) nem árt, sőt a legtöbb vizsgálat szerint mérsékelten kedvező hatású.

Alkohol: ha fogyasztás történik, az ESC maximum napi 1 egységet (nőknél) vagy 2 egységet (férfiaknál) enged meg – de a „védő hatás” mítoszát ma már elvetették.

Folyadékbevitel: napi 1,5–2 liter víz ajánlott, különösen SGLT2-gátló kezelés mellett, a kiszáradás elkerülésére.

Testsúly és energiamérleg

A helyes étrend egyik célja az egészséges testsúly megtartása.

A túlsúly fokozza a vérnyomást, a cukorbetegség kockázatát, és terheli a szívet.

Cél:

BMI: 20–25 kg/m²

Derékbőség: nőknél <88 cm, férfiaknál <102 cm

Már 5–10% fogyás is jelentős vérnyomás- és lipidjavulást eredményez.

Az ESC dietetikai ajánlása szerint a napi energiaforrások ideálisan:

45–55% szénhidrát (többségében teljes kiőrlésű),

25–35% zsír (ebből max. 10% telített),

15–20% fehérje.

A „szívbarát tányér” fele zöldség–gyümölcs, egynegyede teljes kiőrlésű gabona, egynegyede fehérje.

Stresszkezelés és pszichés regeneráció

A szívinfarktus nemcsak testi, hanem lelki trauma is. Sokan számolnak be félelemről, szorongásról, alvászavarról vagy arról, hogy „már semmi nem lesz olyan, mint régen”. A stresszkezelés éppoly fontos része a gyógyulásnak, mint a gyógyszer vagy a mozgás.

Az ESC 2023-as prevenciós ajánlása szerint a pszichés támogatás hiánya a szívinfarktus utáni újabb események egyik független rizikófaktora. A tartós stressz ugyanis nemcsak a lelket terheli, hanem fiziológiásan is hat a szívre.

Hogyan hat a stressz a szívre?

A krónikus feszültség aktiválja a szervezet „vészreakcióját” – a szimpatikus idegrendszert és a stresszhormonokat (adrenalin, kortizol).

Ennek következménye:

emelkedik a pulzus és a vérnyomás,

fokozódik a véralvadékonyság,

nő a gyulladás az érfalakban,

romlik az alvás és az immunműködés.

Hosszú távon mindez gyorsítja az érelmeszesedést, instabillá teszi az érfali plakkokat, és növeli az újabb infarktus kockázatát.

A szívbetegséggel való szembesülés gyakran életmódváltásra kényszerít, ami önmagában is stresszes. Sok beteg megéli:

félelem az újabb infarktustól,

bizonytalanság a fizikai terhelhetőséggel kapcsolatban,

önbizalomvesztés, különösen aktív, dolgozó embereknél,

depressziós hangulat, érdektelenség, fáradékonyság,

alvászavarok vagy pánikszerű tünetek.

A stresszkezelés eszközei

A cél nem a stressz teljes megszüntetése, hanem annak egészséges kezelése.

1. Relaxációs technikák

Mély légzés, progresszív izomrelaxáció, autogén tréning.

Napi 10–15 perc nyugalom, zene, természet vagy meditáció.

Klinikai vizsgálatok szerint a relaxáció csökkenti a vérnyomást, a pulzust és a stresszhormonokat.

2. Mozgás mint stresszoldás

A rendszeres, közepes intenzitású testmozgás endorfinokat termel, amelyek természetes „nyugtató” anyagok.

A séta, jóga, úszás vagy kerékpározás csökkenti a szorongást és javítja az alvást.

3. Pszichológiai támogatás, csoportterápia

A szívrehabilitáció része lehet pszichológus vagy pszichiáter bevonása.

A „cardiac counseling” (szívbeteg-tanácsadás) segít a traumafeldolgozásban.

A csoportos foglalkozásokban való részvétel erősíti az önbizalmat és a közösségi támogatást.

4. Alvás és pihenés

Az alváshiány fokozza a stresszt, a vérnyomást és az inzulinrezisztenciát.

Célszerű 7–8 óra éjszakai alvást biztosítani, rendszeres lefekvési idővel.

Mikor szükséges orvosi segítség?

Ha a beteg tartósan levert, érdektelen, ingerlékeny vagy alvásproblémái vannak, felmerülhet depresszió vagy szorongásos zavar, amelyek kezelés nélkül hátráltatják a felépülést.

Ilyenkor pszichológiai tanácsadás, kognitív viselkedésterápia vagy enyhe antidepresszáns javasolt (pl. SSRI).

Az ESC külön kiemeli: a depresszió kezelése javítja a gyógyszeres együttműködést és csökkenti a mortalitást.

Kontroll és hosszú távú gondozás

A szívinfarktus utáni gyógyulás élethosszig tartó gondozás. A cél nem csupán a túlélés, hanem az, hogy a beteg aktív, jó életminőségben éljen, és megelőzze az újabb eseményt. Ehhez elengedhetetlen a rendszeres kontroll, a gyógyszerek pontos szedése és az életmódbeli tanácsok követése.

Miért fontos a rendszeres ellenőrzés?

A szívinfarktus után a szervezet új egyensúlyt keres. A gyógyszerek, a vérnyomás, a vércukor és a vérzsírok beállítása időt és odafigyelést igényel.

A rendszeres orvosi kontroll segít:

időben felismerni, ha romlik a szívfunkció,

módosítani a gyógyszeradagot,

ellenőrizni a laborértékeket,

és fenntartani a beteg motivációját az életmódváltásra.

Az ESC-ajánlás szerint a beteg az infarktus utáni első évben 3–4 havonta, később évente legalább egyszer kerüljön kardiológiai vizsgálatra.

Mit kell ellenőrizni a kontrollokon?

1. Fizikai vizsgálat: vérnyomás, pulzus, testsúly, BMI, derékbőség.

2. Laborvizsgálatok:

vérzsírok (LDL, HDL, triglicerid),

vércukor, HbA1c,

vesefunkció (kreatinin, eGFR, kálium),

májenzimek, ha statin szedése folyik.

3. EKG, időszakosan szívultrahang (echokardiográfia): a balkamrafunkció és a ritmuszavarok ellenőrzésére.

4. Gyógyszeres terápia felülvizsgálata: hatékonyság, mellékhatások, együttműködés (compliance).

5. Életmódtanácsok megerősítése: dohányzás elhagyása, helyes étrend, mozgás, stresszkezelés.

A gyógyszerek csak akkor hatnak, ha rendszeresen és pontosan szedi őket a beteg.

Az ESC adatai szerint az infarktuson átesettek 30–40%-a egy éven belül abbahagy legalább egy fontos gyógyszert (pl. statin, vérlemezkegátló).

Ennek következménye lehet újabb infarktus vagy stroke.

Gyakorlati tanácsok

minden gyógyszert azonos időben, vízzel vegyen be,

ha kimarad egy adag, ne duplázzon,

ne hagyjon abba semmit önállóan – mindig egyeztessen orvossal.

A „polypill” (egy kapszulába kombinált vérnyomáscsökkentő + statin + aspirin) új lehetőség a jobb terápiás együttműködés elősegítésére.

Mit tehet még a beteg a sikerért?

Tartson vérnyomásnaplót,

mérje testsúlyát hetente,

vezessen gyógyszerlistát,

és kérjen évente influenza elleni oltást (COVID ellen és Pneumococcus ellen is javasolt).

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Dr. Bodócsi Réka, belgyógyász-kardiológus