Élet szívinfarktus után - Életmódváltás
A szívinfarktus túlélése ma már nem ritkaság, de a gyógyulás nem a kórházban ér véget. A sikeres ellátás után a valódi kihívás az, hogyan őrizzük meg szívünk egészségét hosszú távon. Az Európai Kardiológiai Társaság (ESC) legújabb irányelvei szerint a kulcs a gyógyszeres terápia következetes folytatása és a tudatos életmódváltás.
A gyógyszerek mellett az életmódváltás legalább ugyanilyen fontos. Az ESC 2023-as prevenciós ajánlásai hangsúlyozzák: a szív- és érrendszeri betegségek 80%-a megelőzhető lenne egészséges életmóddal.
Mozgás
A rendszeres testmozgás a szívinfarktus utáni felépülés egyik legfontosabb eleme. A fizikai aktivitás nemcsak az állóképességet javítja, hanem bizonyítottan csökkenti az újabb infarktus, a stroke és a halálozás kockázatát. Az ESC szerint a szív- és érrendszeri betegek túlélése akár 30–40%-kal jobb, ha rendszeres, kontrollált mozgásprogramban vesznek részt.
Miért jó a mozgás a szívnek?
A szív egy izom – és mint minden izom, edzhető.
A fokozatosan adagolt terhelés hatására:
- javul a szívizom oxigénfelvétele,
- nő a koszorúerek rugalmassága,
- csökken a vérnyomás és a pulzusszám,
- javul a vércukor- és zsíranyagcsere,
- mérséklődik a stresszhormonszint,
- és javul az életminőség, az alvás, a hangulat.
A rendszeres mozgás antiaterogén (érelmeszesedést gátló) hatású, és stabilizálja az érfali plakkokat, így csökkenti a szívritmuszavarok és a hirtelen szívhalál kockázatát.
Mikor kezdhető el a mozgás?
A szívinfarktus utáni első hetekben minden mozgást orvosi kontroll mellett kell kezdeni.
- Kórházi rehabilitáció: már a beavatkozás után néhány nappal megkezdhető a könnyű mobilizálás (séta, légzőgyakorlatok).
- Szívrehabilitációs program: a kórház után következik az ellenőrzött, fokozatos terhelés ambuláns vagy szanatóriumi körülmények között.
- Otthoni aktivitás: a rehabilitáció lezárulta után, megfelelő állapotban, orvosi javaslat alapján.
Az ESC és az Európai Preventív Kardiológiai Társaság (EAPC) ajánlása szerint a kontrollált mozgásprogram a szívinfarktus utáni gondozás kötelező része.
Milyen mozgás javasolt?
A cél nem a versenysport, hanem a kitartó, közepes intenzitású, rendszeres fizikai aktivitás.
Ajánlott mozgásformák:
- gyors séta vagy nordic walking,
- kerékpározás, szobabicikli,
- úszás, aquafitness,
- könnyű torna, jóga,
- tánc vagy kímélő aerobik.
Mennyit és milyen gyakran?
A legfrissebb ESC-prevenciós ajánlás szerint:
- Hetente legalább 150 perc mérsékelt intenzitású mozgás (pl. séta, bicikli, kertészkedés), vagy
- 75 perc intenzívebb terhelés (pl. gyors gyaloglás, úszás), illetve ezek kombinációja.
- Ideális a napi 30 perc mozgás legalább 5 napon keresztül.
A mozgás legyen fokozatos: először rövid, lassabb séták, majd a távolság és az intenzitás lassú növelése.
A pulzust az orvos által meghatározott célzónában kell tartani, általában a maximális pulzus 60–70%-ánál.
Mi nem ajánlott?
Kerülendő a hirtelen, robbanékony mozdulatokkal járó sport (pl. tenisz, súlyemelés, futball), illetve minden olyan tevékenység, amely hirtelen vérnyomás- vagy pulzusemelkedést okoz.
Hogyan épül fel egy biztonságos edzés?
- Bemelegítés (5–10 perc): könnyű séta, légzőgyakorlat, váll- és karátmozgatás.
- Fő rész (20–40 perc): folyamatos, közepes intenzitású mozgás.
– Mérce: beszéd közben enyhén liheg, de nem fullad.
- Levezetés (5–10 perc): lassítás, nyújtás, pulzus fokozatos csökkentése.
Ha bármilyen tünet (mellkasi fájdalom, szédülés, légszomj) jelentkezik, az edzést azonnal abba kell hagyni, és orvosi konzultáció szükséges.
A szívrehabilitációs programok a mozgást egyénre szabottan állítják be:
- figyelembe veszik az infarktus súlyosságát, a szívfunkciót (LVEF),
- mérik a vérnyomást, pulzust, oxigénszaturációt,
- fokozatosan növelik a terhelést.
A rendszeres mozgás bizonyítottan:
- csökkenti a vérnyomást és a pulzusszámot,
- növeli a „jó” HDL-koleszterint,
- javítja az inzulinérzékenységet,
- csökkenti a testsúlyt és a hasi zsírt,
- erősíti az érfalakat,
- és javítja a betegek életminőségét és önbizalmát.
A mozgás a szívinfarktus utáni gyógyulás legtermészetesebb és leghatékonyabb gyógyszere. Nem igényel különösebb eszközt, de tudatos odafigyelést és fokozatosságot igen. Aki rendszeresen mozog, nemcsak a szívét erősíti, hanem a lelkét is – hiszen a mozgás csökkenti a szorongást, javítja a hangulatot, és segít visszanyerni az élet feletti kontrollt.
Táplálkozás: mediterrán diéta
A szívinfarktus utáni gyógyulásban a táplálkozás kulcsszerepet játszik. A helyes étrend csökkenti a vérzsírszinteket, javítja a vérnyomást, a vércukorszintet, és segít elérni az ideális testsúlyt.
A mediterrán étrend – arany standard a szív számára
A mediterrán típusú étrend ma a kardiológusok által leginkább ajánlott táplálkozási forma. Tudományos vizsgálatok szerint ez az étrend 30–35%-kal csökkenti az újabb infarktus és stroke előfordulását.
Alapelvei:
- sok zöldség és gyümölcs (napi legalább 5 adag),
- teljes kiőrlésű gabonák (zab, barna rizs, teljes kiőrlésű kenyér),
- hal hetente 2–3 alkalommal,
- olívaolaj, diófélék, magvak a zsiradékforrások,
- sovány tejtermékek, fehér húsok (csirke, pulyka),
- kevés vörös hús, feldolgozott élelmiszer és cukor.
Az olívaolajban és halakban található omega-3-zsírsavak gyulladáscsökkentők, csökkentik a trigliceridszintet és stabilizálják az érfali plakkokat.
Só és vérnyomás
A túlzott sófogyasztás emeli a vérnyomást, ami fokozza a szív terhelését és rontja a gyógyszeres kezelés hatékonyságát.
ESC-ajánlás:
- napi sóbevitel <5 gramm (kb. 1 teáskanál, beleértve a rejtett sót is),
- fűszerezéshez használjunk friss fűszernövényeket, citromot, fokhagymát, ne sót.
- Kerülendők a félkész, füstölt, konzervezett ételek, amelyek rejtett sót és tartósítószert tartalmaznak.
|Zsírok
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A cél nem a zsírmentes étrend, hanem az, hogy az egészségtelen zsírokat egészségesekkel helyettesítsük.
|Kerülendő (rossz zsírok)
|Helyettesítő (jó zsírok)
|Állati zsírok (szalonna, vaj)
|Olíva-, repce-, lenmagolaj
|Zsíros húsok, kolbászok
|Hal (lazac, tonhal, makréla)
|Transzzsírok (margarin, péksütemények)
|Dió, mandula, avokádó
A telített és transzzsírok növelik az LDL („rossz”) koleszterint, míg a telítetlen zsírok emelik a HDL („jó”) koleszterint, ami védi az ereket.
Szénhidrátok
A finomított cukrok és fehér liszt helyett a komplex szénhidrátokat kell előnyben részesíteni, mert ezek lassabban szívódnak fel, és egyenletes vércukorszintet biztosítanak.
Ajánlott: zab, barna rizs, bulgur, teljes kiőrlésű tészta, lencse, bab.
Kerülendő: cukros üdítők, fehér kenyér, péksütemények, édességek.
Az ESC szerint a napi hozzáadott cukor mennyisége ne haladja meg az összes kalória 5–10%-át, ami kb. 25 gramm (6 teáskanál) cukornak felel meg.
Fehérjék
A fehérje fontos a szívizom regenerációjához, de nem mindegy, honnan származik:
- Elsődlegesen növényi forrásból (hüvelyesek, tofu, diófélék),
- Halból és sovány baromfiból,
- Mérsékelten sovány tejtermékekből.
A vörös hús (marha, sertés) fogyasztását heti legfelejebb 1–2 alkalomra érdemes korlátozni, a feldolgozott húsok (kolbász, virsli, sonka) pedig lehetőleg kerülendők.
Gyümölcsök, zöldségek
A napi 5 adag zöldség-gyümölcs (kb. 400–500 gramm) bizonyítottan csökkenti a szívbetegség kockázatát.
A színes növényekben található antioxidánsok (C-vitamin, flavonoidok, karotinoidok) védik az érfalat és mérséklik az oxidatív stresszt.
Tipp: minden étkezésnél legyen a tányéron valamilyen zöld színű zöldség – ez a „zöld garancia” a szív védelmére.
Kávé, alkohol, folyadékbevitel
- Kávé: mérsékelt mennyiségben (napi 2–3 csésze) nem árt, sőt a legtöbb vizsgálat szerint mérsékelten kedvező hatású.
- Alkohol: ha fogyasztás történik, az ESC maximum napi 1 egységet (nőknél) vagy 2 egységet (férfiaknál) enged meg – de a „védő hatás” mítoszát ma már elvetették.
- Folyadékbevitel: napi 1,5–2 liter víz ajánlott, különösen SGLT2-gátló kezelés mellett, a kiszáradás elkerülésére.
Testsúly és energiamérleg
A helyes étrend egyik célja az egészséges testsúly megtartása.
A túlsúly fokozza a vérnyomást, a cukorbetegség kockázatát, és terheli a szívet.
Cél:
- BMI: 20–25 kg/m²
- Derékbőség: nőknél <88 cm, férfiaknál <102 cm
Már 5–10% fogyás is jelentős vérnyomás- és lipidjavulást eredményez.
Az ESC dietetikai ajánlása szerint a napi energiaforrások ideálisan:
- 45–55% szénhidrát (többségében teljes kiőrlésű),
- 25–35% zsír (ebből max. 10% telített),
- 15–20% fehérje.
A „szívbarát tányér” fele zöldség–gyümölcs, egynegyede teljes kiőrlésű gabona, egynegyede fehérje.
Stresszkezelés és pszichés regeneráció
A szívinfarktus nemcsak testi, hanem lelki trauma is. Sokan számolnak be félelemről, szorongásról, alvászavarról vagy arról, hogy „már semmi nem lesz olyan, mint régen”. A stresszkezelés éppoly fontos része a gyógyulásnak, mint a gyógyszer vagy a mozgás.
Az ESC 2023-as prevenciós ajánlása szerint a pszichés támogatás hiánya a szívinfarktus utáni újabb események egyik független rizikófaktora. A tartós stressz ugyanis nemcsak a lelket terheli, hanem fiziológiásan is hat a szívre.
Hogyan hat a stressz a szívre?
A krónikus feszültség aktiválja a szervezet „vészreakcióját” – a szimpatikus idegrendszert és a stresszhormonokat (adrenalin, kortizol).
Ennek következménye:
- emelkedik a pulzus és a vérnyomás,
- fokozódik a véralvadékonyság,
- nő a gyulladás az érfalakban,
- romlik az alvás és az immunműködés.
Hosszú távon mindez gyorsítja az érelmeszesedést, instabillá teszi az érfali plakkokat, és növeli az újabb infarktus kockázatát.
A szívbetegséggel való szembesülés gyakran életmódváltásra kényszerít, ami önmagában is stresszes. Sok beteg megéli:
- félelem az újabb infarktustól,
- bizonytalanság a fizikai terhelhetőséggel kapcsolatban,
- önbizalomvesztés, különösen aktív, dolgozó embereknél,
- depressziós hangulat, érdektelenség, fáradékonyság,
- alvászavarok vagy pánikszerű tünetek.
A stresszkezelés eszközei
A cél nem a stressz teljes megszüntetése, hanem annak egészséges kezelése.
1. Relaxációs technikák
- Mély légzés, progresszív izomrelaxáció, autogén tréning.
- Napi 10–15 perc nyugalom, zene, természet vagy meditáció.
- Klinikai vizsgálatok szerint a relaxáció csökkenti a vérnyomást, a pulzust és a stresszhormonokat.
2. Mozgás mint stresszoldás
- A rendszeres, közepes intenzitású testmozgás endorfinokat termel, amelyek természetes „nyugtató” anyagok.
- A séta, jóga, úszás vagy kerékpározás csökkenti a szorongást és javítja az alvást.
3. Pszichológiai támogatás, csoportterápia
- A szívrehabilitáció része lehet pszichológus vagy pszichiáter bevonása.
- A „cardiac counseling” (szívbeteg-tanácsadás) segít a traumafeldolgozásban.
- A csoportos foglalkozásokban való részvétel erősíti az önbizalmat és a közösségi támogatást.
4. Alvás és pihenés
- Az alváshiány fokozza a stresszt, a vérnyomást és az inzulinrezisztenciát.
- Célszerű 7–8 óra éjszakai alvást biztosítani, rendszeres lefekvési idővel.
Mikor szükséges orvosi segítség?
Ha a beteg tartósan levert, érdektelen, ingerlékeny vagy alvásproblémái vannak, felmerülhet depresszió vagy szorongásos zavar, amelyek kezelés nélkül hátráltatják a felépülést.
- Ilyenkor pszichológiai tanácsadás, kognitív viselkedésterápia vagy enyhe antidepresszáns javasolt (pl. SSRI).
- Az ESC külön kiemeli: a depresszió kezelése javítja a gyógyszeres együttműködést és csökkenti a mortalitást.
Kontroll és hosszú távú gondozás
A szívinfarktus utáni gyógyulás élethosszig tartó gondozás. A cél nem csupán a túlélés, hanem az, hogy a beteg aktív, jó életminőségben éljen, és megelőzze az újabb eseményt. Ehhez elengedhetetlen a rendszeres kontroll, a gyógyszerek pontos szedése és az életmódbeli tanácsok követése.
Miért fontos a rendszeres ellenőrzés?
A szívinfarktus után a szervezet új egyensúlyt keres. A gyógyszerek, a vérnyomás, a vércukor és a vérzsírok beállítása időt és odafigyelést igényel.
A rendszeres orvosi kontroll segít:
- időben felismerni, ha romlik a szívfunkció,
- módosítani a gyógyszeradagot,
- ellenőrizni a laborértékeket,
- és fenntartani a beteg motivációját az életmódváltásra.
Az ESC-ajánlás szerint a beteg az infarktus utáni első évben 3–4 havonta, később évente legalább egyszer kerüljön kardiológiai vizsgálatra.
Mit kell ellenőrizni a kontrollokon?
1. Fizikai vizsgálat: vérnyomás, pulzus, testsúly, BMI, derékbőség.
2. Laborvizsgálatok:
- vérzsírok (LDL, HDL, triglicerid),
- vércukor, HbA1c,
- vesefunkció (kreatinin, eGFR, kálium),
- májenzimek, ha statin szedése folyik.
3. EKG, időszakosan szívultrahang (echokardiográfia): a balkamrafunkció és a ritmuszavarok ellenőrzésére.
4. Gyógyszeres terápia felülvizsgálata: hatékonyság, mellékhatások, együttműködés (compliance).
5. Életmódtanácsok megerősítése: dohányzás elhagyása, helyes étrend, mozgás, stresszkezelés.
A gyógyszerek csak akkor hatnak, ha rendszeresen és pontosan szedi őket a beteg.
Az ESC adatai szerint az infarktuson átesettek 30–40%-a egy éven belül abbahagy legalább egy fontos gyógyszert (pl. statin, vérlemezkegátló).
Ennek következménye lehet újabb infarktus vagy stroke.
Gyakorlati tanácsok
- minden gyógyszert azonos időben, vízzel vegyen be,
- ha kimarad egy adag, ne duplázzon,
- ne hagyjon abba semmit önállóan – mindig egyeztessen orvossal.
A „polypill” (egy kapszulába kombinált vérnyomáscsökkentő + statin + aspirin) új lehetőség a jobb terápiás együttműködés elősegítésére.
Mit tehet még a beteg a sikerért?
- Tartson vérnyomásnaplót,
- mérje testsúlyát hetente,
- vezessen gyógyszerlistát,
- és kérjen évente influenza elleni oltást (COVID ellen és Pneumococcus ellen is javasolt).
Forrás: WEBBeteg
Szerző: Dr. Bodócsi Réka, belgyógyász-kardiológus