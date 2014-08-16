Mediterrán diétával a stroke és a szívinfarktus ellen

A mediterrán étrend ajánlott mind az egészséges, mind pedig a fokozott szív-érrendszeri kockázattal élő személyek számára. A nemzetközi szakmai irányelvek – köztük az Európai Kardiológiai Társaság (ESC) és az American Heart Association (AHA) – első vonalbeli életmódbeli beavatkozásként javasolják a szív- és érrendszeri betegségek prevenciójában.

Mennyire hatékony a mediterrán diéta a megelőzésben?

Az, hogy a mediterrán diéta csökkenti a stroke és a kardiovaszkuláris (szív-érrendszeri) események rizikóját, evidenciának számít, napjainkra pedig számos nagy elemszámú vizsgálat is született ennek objektív igazolására.

Egy 1,4 millió fő adatait összegző 2025-ös metaanalízis szerint a mediterrán diéta szignifikáns mértékben csökkenti az olyan szív- és érrendszeri események kockázatát, mint a szívinfarktus és a stroke. Az áttekintés szerint az infarktus relatív kockázatát a különböző vizsgálatok szerint 20-30%-kal, a stroke-ét 12%-kal csökkenti az étrend bevezetése.

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Mikor, kinek és miért ajánlott a mediterrán diéta?

A mediterrán diéta követése olyan személyek számára is eredményes, akiknél még nem történt korábban ilyen érrendszeri eredetű esemény (primer prevenció), illetve azon betegeknek is, akik a második infarktust vagy az ismételt stroke-ot akarják megelőzni (szekunder prevenció).

Primer prevencióban

Ajánlott mindazoknak, akiknél még nem alakult ki keringési betegség, de egy vagy több rizikófaktor fennáll, például:

magas vérnyomás (artériás hipertónia),

diszlipidémia (kóros vérzsírszint: emelkedett LDL-koleszterinszint vagy alacsony HDL-koleszterinszint),

túlsúly vagy elhízás,

2-es típusú diabétesz vagy prediabétesz,

dohányzás,

metabolikus szindróma,

kardiovaszkuláris betegségek a családban.

Szekunder prevencióban

Különösen ajánlott azok számára, akik már átestek a szív vagy az agy érrendszeri eredetű eseményein, például miokardiális infarktuson, ischaemiás stroke-on (agyi érelzáródás), továbbá ismert koszorúér-betegségben, perifériás érszűkületben, illetve krónikus szívelégtelenségben szenvednek. Ebben a betegcsoportban a mediterrán étrend csökkentheti az ismételt események előfordulási valószínűséget, javíthatja az életminőséget, valamint csökkentheti a halálozási arányt.

A mediterrán étrend emellett javasolt:

idősebb felnőttek számára az egészséges öregedés támogatására,

2-es típusú cukorbetegeknek a jobb glikémiás kontroll és az érrendszeri szövődmények kockázatának csökkentése érdekében,

túlsúlyos vagy elhízott személyeknek a testsúlycsökkentő életmód részeként,

krónikus vesebetegség korai stádiumában élőknek (egyéni dietetikai módosításokkal),

valamint mindazoknak, akik hosszú távon szeretnék csökkenteni a krónikus, nem fertőző betegségek kialakulásának kockázatát.

Önmagában a mediterrán étrend nem jelent megoldást az érrendszeri eredetű betegségek és halálozás megelőzésére. A megelőzés fontos része a dohányzásmentes életmód, a rendszeres mozgás, elegendő alvás stb. is, de az egészséges táplálkozás a legfontosabb tényezők között van, amit tehetünk a megelőzésért.

Mik a mediterrán diéta alapvető jellemzői?

A mediterrán diéta főbb irányelvei:

Az ételeket lehetőleg minél kevésbé tegyük ki hőhatásnak, amit lehet, nyersen fogyasszunk.

Bőségesen fogyasszunk zöldséget, gyümölcsöt, itt a bőség nemcsak a mennyiséget jelenti, hanem a zöldség- és gyümölcsfogyasztás változatosságára is vonatkozik.

Kevés húst fogyasszunk! A napi fehérjebevitel lehetőleg növényekből, például magvakból, hüvelyesekből származzon hús helyett.

A mediterrán diéta nem egyenlő a vegetarianizmussal, megengedett a fehér és a vörös húsok fogyasztása egyaránt, de a lényeg a mértékletességben rejlik. Iktassunk be húsmentes napokat az életünkbe, de hetente egy-két alkalommal megengedett kevés vörös hús is.

Érdemes külön hangsúlyozni a halfogyasztás fontosságát, erős negatív korreláció volt kimutatható a tengeri halak fogyasztása és a stroke, valamint a kardiovaszkuláris betegségek között. Ne feledkezzünk meg arról, hogy hetente legalább egyszer tengeri halat is fogyasszunk.

A telített, állati eredetű zsírok helyett a telítetlen növényi olajokat részesítsük előnyben.

Részletesen Mediterrán diéta - Egészséges és finom is

Könnyű követni a mediterrán étrendet

A mediterrán étrend nem egy rövid távú megszorításra épülő fogyókúra, hanem egy hosszú távon is fenntartható táplálkozási minta. Megfelelő energiaegyensúly mellett életkortól függetlenül biztonságosan alkalmazható, és a legtöbb egészséges felnőtt, valamint krónikus beteg számára is ajánlható. A mediterrán diétát egyszerű követni, nincsenek benne extremitások, nem szükséges jelentős lemondás, az ételek elkészítéséhez szükséges hozzávalókat bárhol be lehet szerezni.

Krónikus betegek számára fontos kiemelni, hogy mielőtt belevágna, konzultáljon kezelőorvosával, mert bizonyos betegségekben más étrend lehet javasolt. Javasolt mindezek mellett dietetikus felkeresése, aki személyre szabottan, a meglévő társbetegségek, valamint a szedett gyógyszerek figyelembevételével állít össze egy élhető, hosszú távon tartható étrendet.

(Dr. Szabó Roxana - WEBBeteg)