Vészes terhességi hányás (hyperemesis gravidarum)

szerző: Bodó Mariann, fordító - WEBBeteg
aktualizálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus frissítve:

Az állapotos nők nagy többsége tapasztal a terhessége alatt hányingert és hányást. Ez a terhesség során jelentkező tünet tipikusan nem okoz súlyos panaszokat. Ha azonban nem múlik el a hányinger és a hányás, és akár egész nap is tart, akkor a terhes nő valószínűleg a rosszullét egy sokkal súlyosabb típusától szenved.

Ez a terhességi panasz rendkívül kellemetlen lehet, és ha nem kezelik, súlyos egészségi problémákat okozhat mind az anyukában, mind a magzatban.

A terhességi vészes hányás egy súlyos betegség, mely a terhesség során jelentkezhet. Amerikában évente több mint 50 000 nő szenved tőle, a hyperemesis gravidarum ugyanis súlyos és ismétlődő hányingert és hányást okoz. Számos egyéb tünete is lehet, beleértve a hirtelen testsúlycsökkenést, táplálkozási hiányt és kiszáradást. Ha nem kezelik, a betegség a születendő gyermek egészségi állapotára is kihathat.

Mi okozza a betegséget?

A terhességi vészes hányás kiváltó oka sajnos nem ismert. A lehetséges kiváltó tényezők a következők:

Kinél alakulhat ki a betegség? - Rizikófaktorok

Annak ellenére, hogy az állapotos nők mindössze 0,5-2%-a érintett, minden terhes nőt veszélyeztet a betegség. A következő tényezők növelik a betegség kialakulásának kockázatát:

Azok a nők is veszélyeztetettek, akik első gyermeküket várják.

A vészes terhességi hányás tünetei

A terhességi vészes hányás tipikusan a terhesség 8. hetében kezdődik, és a 20. hetében múlik el. A betegségben szenvedő nők 10-20 százaléka azonban végig a terhesség során tapasztalja a tüneteket. A leggyakoribb tünetek:

  • ismétlődő hányás,
  • epehányás,
  • vérhányás,
  • kiszáradás,
  • hirtelen testsúlycsökkenés,
  • kimerültség,
  • túlzott nyálképződés,
  • vitamin- és ásványianyag-hiány (ez szövődményként is felléphet, de oka is lehet a betegségnek).

Felmerülő komplikációk

A betegség sokkal súlyosabbá válhat, ha nem kezelik. A nők életminősége ebben az esetben teljesen veszélybe kerülhet, képtelenek lesznek dolgozni, a társadalomba beilleszkedni, vagy akár az egyszerű házimunkákat elvégezni.

A folyamatos tünetek okozhatnak gyomorfekélyt, májkárosodást, túlzott fogyást, depressziót, epehólyag-betegséget.

A terhességi vészes hányás ritkán veszélyezteti a születendő gyermek egészségi állapotát. Főleg abban az esetben jelent kockázatot a babára, ha a testsúlycsökkenés a második trimeszterben is folytatódik. Néhány tanulmány szerint a betegségben szenvedő nők gyermeke nagyobb valószínűséggel jön világra alacsony születési súllyal. A betegség koraszülést is okozhat.

A hyperemesis gravidarum kezelése

Nagyon fontos a mielőbbi kezelés. Kórházi terápia is szükségessé válik, hogy minél hamarabb pótolják a folyadék-, valamint a vitamin- és ásványianyag-hiányt, és rendezzék az elektrolit-háztartást.

Az orvos írhat fel gyógyszereket a hányinger enyhítésére. Néhány gyógyszer szedhető a terhesség folyamán is, azonban vannak olyan készítmények is, amelyek növelhetik a születési rendellenesség kockázatát. Szükséges megbeszélni az orvossal, hogy a gyógyszerek milyen mellékhatásokat okozhatnak.

A leggyakrabban felírt gyógyszerek közé tartozik a doxylamine és pyridoxine kombináció.

Fontos tudni! A folyadék utánpótlása legyen folyamatos, különösen a nyári nagy meleg idején, és akkor is szükséges inni, amikor a szomjúság nem érzékelhető. A szomjazás már akkor jelentkezik, amikor a test víztartalma jelentősen csökken, és a funkcionális állapot romlása ilyenkor nagyon könnyen bekövetkezik.

WEBBeteg logóSzerző: WEBBeteg - Bodó Mariann, fordító
Aktualizálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus

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