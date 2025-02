Alattomos betegség súlyos szövődményekkel: az érelmeszesedés

Az érelmeszesedés, tudományos nevén arterioszklerózis az ütőerek (artériák) szisztémás megbetegedése. Miért veszélyes? Hogyan vezethet komplikációkhoz és milyen szövődményekkel járhat?

Az artériákban lerakódó vérzsírok (LDL-koleszterin, trigliceridek) az érfalak belső oldalán plakkokat képeznek, ezzel beszűkítve az ér belső átmérőjét, akadályozva a szabad véráramlást és magában hordozva az ér elzáródásának veszélyét annak minden súlyos következményével.

A folyamat eleinte tünetmentesen zajlik, azonban olyan súlyos szövődményei lehetnek, mint a stroke, a szívinfarktus vagy a hirtelen szívhalál.

Egy terjedő civilizációs betegség

Az érelmeszesedés civilizációs betegségnek számít, egyre gyakrabban fordul elő az iparosodott országokban. A Föld kevésbé fejlett országaiban viszont gyakorlatilag ismeretlen.

A nyugati ipari államokban az arterioszklerózis és az annak következtében kialakult betegségek számítanak a leggyakoribb haláloknak.

Az elmúlt évek kutatási eredménye néhány olyan gyógyszer, amely az artériákban történő lerakódás folyamatát lassítja, vagy megakadályozza a vérrögképződést. Eddig azonban a leghatékonyabb védekezésnek a megelőzés bizonyult a kockázati tényezők elkerülése által.

Milyen betegségek lehetnek az arterioszklerózis szövődményei?

Attól függ, hogy milyen betegség alakul ki szövődményként, illetve hogy milyen tünetek jelentkeznek, hogy az érelmeszesedés a test mely részén lévő ereket érinti (leginkább).

1. Szívkoszorúér-elmeszesedés, szívinfarktus

Szívkoszorúér-elmeszesedés esetében az elmeszesedett, beszűkült ér akadályozza a vérkeringést, ezáltal a szívizom vérellátottsága romlik. A betegség lehetséges tünetei közé tartozik a szorító érzés a mellkasban, bal oldali mellkasi fájdalom, amit angina pectorisnak neveznek. Ha egy alvadt vérdarabka vagy vérrög elzárja a már amúgy is szűk eret, szívinfarktus is kialakulhat.

2. Agyvérzés (stroke)

A nyaki verőér és a belőle elágazó erek meszesedése, kritikus beszűkülése vagy akut elzáródása egy vérrög vagy alvadt vér miatt, TIA-t, súlyosabb esetben stroke-ot okozhat. Ennek idegrendszeri károsodás lehet a következménye, de akár végzetes kimenetelű is lehet.

A tünetek jellege attól függ, hol következett be a stroke-ért felelős érelzáródás, és az agynak mely területe(i) érintett(ek). Mivel a legtöbb agyi idegpálya gerincvelőbe való belépése előtt átkereszteződik, így a bal oldali agyféltekében történő érelzáródás többnyire jobboldali bénulást, és esetleg beszédzavarokat okozhat. A sérült agyterület nagyságától függően a karok- és lábak mozgathatósága és a beszédkészség különböző mértékben érintett. Ha a jobb agyféltekében következett be stroke, akkor a test bal oldala bénulhat le.

3. Perifériás artériás érbetegség (PAD)

A medence és a lábak artériáinak meszesedés miatti szűkülete következtében a lábszár és a comb izomzata sérül.

A PAD tipikus tünete az erős izomfájdalom, ami rövid séta megtétele után is fellép. A betegek megállnak, hogy csökkenjen a fájdalom, mivel az izmok oxigénigénye nyugalomban kisebb. A fájdalom miatt egyre többet pihennek és kevesebbet mozognak, így a lábak vérellátása tovább romlik, a tartós fájdalom nyugalomban is felléphet, és a vérellátás súlyos akadályozottságának a következménye akár a lábujjak elvesztése is lehet.

Egyéb szövődmények

A különböző szervek, szervrendszerek csökkent vérellátása miatti oxigénhiány következtében egyéb betegségek is kialakulhatnak attól függően, hogy a szervezet mely területe érintett, úgymint pl.:

4. Magas vérnyomás

5. Szívelégtelenség

6. Az aorta hasi szakaszának aneurizmája

7. Cerebrovaszkuláris elégtelenség miatt a kognitív képességek romlása

8. Krónikus veseelégtelenség

9. Látászavarok, akár vakság

10. Bőrpanaszok

11. Az emésztőszerveket ellátó erek szűkülete miatt ischaemiás bélbetegségek

12. Merevedési zavar

Több szövődmény is kialakulhat egy betegnél

Mivel általában nemcsak egyetlen ér, illetve érterület érintett, hanem a szervezet valamennyi ere különböző mértékben, egy betegnél egyszerre az érelmeszesedés több szövődménye is jelen lehet.

Forrás: WEBBeteg

Bak Marianna, biológus szakfordító; Onmeda.de, Arteriosklerose (Schlaganfall Begleitung), Arterienverkalkung (Arteriosklerose) – Folgeerkrankungen (DocMedicus)

Lektorálta: Dr. Csuth Ágnes, családorvos