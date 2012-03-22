A cukros üdítők rendszeres fogyasztása növeli a szívinfarktus kockázatát

A cukrozott üdítőitalok túlzott fogyasztása azok egészségügyi veszélyeire figyelmeztető felhívások ellenére sajnos továbbra is gyakori. Tanulmányok szerint jelentősen nő a szívinfarktus kockázata azok körében, akik rendszeresen fogyasztanak cukrozott üdítőt vagy más cukortartalmú folyadékot.

A szénsavas, cukorral édesített üdítőitalokban a legfőbb kockázatot a glükóz és a fruktóz mennyisége jelenti. Az alkalmi fogyasztás, amennyiben egyébként egészséges táplálkozással és rendszeres testmozgással társul, nem jelent problémát egy egyébként egészséges személy számára. Az üdítőkben lévő cukrok ugyanakkor hosszú távon káros hatással bírnak, és növelik a kardiovaszkuláris betegségek kialakulásának a kockázatát.

Természetesen a túlzott cukorfogyasztás más formában is ártalmas, de az emberek jelentős része legnagyobb mennyiségben szénsavas üdítőitalok fogyasztásával viszi be szervezetébe a glükózt. Az ilyen üdítők többsége literenként kb. 100 g (90-110 között) cukrot tartalmaz. Egy teáskanál kb. 4 g kristálycukor, azaz egy fél literes palackban 12-13 teáskanálnyi cukor található.

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Mennyi cukros üdítő jelent kimutatható kockázatnövekedést? Egy tanulmányhoz közel 43 000 férfi diétáját, testsúlyát, dohányzási és testmozgási szokásait, valamint azok változását vizsgálták, 22 évig tartó követéses megfigyeléssel. A kutatók azt tapasztalták, hogy már azoknál is 20 százalékkal nőtt a szívroham relatív kockázata, akik naponta csak egyetlen, 0,33l-es dobozos üdítőt fogyasztottak! Egy 2024-es, rendkívül átfogó, 47 metaanalízis eredményei összegző elemzés szerint a rendszeresen fogyasztott mennyiség növekedésével párhuzamosan a kockázat is emelkedik. Egy további adag cukrozott üdítő napi rendszerességű fogyasztása további 17 százalékkal növeli a szívkoszorúér-betegségek előfordulását.

Hogyan növeli a cukor a szívbetegségek rizikóját?

A cukros üdítők rendszeres, napi szintű fogyasztása jelentős cukorbevitelt jelent, egy fél literes üdítő cukortartalma átlagosan 200 kcal-val növeli meg az energiabevitelt. Rendszeres sportolás esetén ez nem feltétlenül okoz testsúlynövekedést, de a gyakorlatban a legtöbb embernél pozitív energiamérleget eredményez, és hozzájárul a zsigeri zsírok felhalmozódásához.

Növeli a szervezetben kialakuló gyulladásos folyamatokat: a krónikus gyulladásos folyamatok kapcsán felszabaduló molekulák negatív hatással vannak az inzulin jelátviteli folyamataira, ennek köszönhetően a sejtek - különösen az izomsejtek - inzulinkötő receptorának működése zavart szenved. Ez elindít egy olyan folyamatot, mely során a vérben folyamatosan magas inzulinszint alakul ki, ugyanakkor annak hasznosulása csökkent (inzulinrezisztencia). A magas inzulinszint ellenére idővel a vércukorszint is kórosan emelkedetté válik, és idővel kialakul a 2-es típusú cukorbetegség.

A tartósan magas vércukorszint egy állandó, folyamatos ártalmat jelent az erekre nézve. Az érelmeszesedés felgyorsul, romlik a keringés, és magas vérnyomáshoz, szívbetegségek, illetve - akár észrevétlenül - szívinfarktushoz vezet.

A fokozott cukorfogyasztás és a túlsúly összefügg a kóros vérzsírszintek kialakulásával is, a fruktóz pedig a húgysavszint növekedésével is összefügg.

Lásd még Az üdítőfogyasztás további veszélyei

Nem csak az üdítők a felelősek!

Ugyanakkor szakértők felhívják rá a figyelmet, hogy a cukros üdítőital fogyasztás kockázatnövelő hatása nem jelenti azt, hogy csak a cukor lenne a felelős a szívinfarktusért. A szívrohamért a cukros üdítőitalok mellett a telített zsírokban gazdag (állati zsiradékok, sült krumpli), ultrafeldolgozott élelmiszereken alapuló táplálkozás is nagymértékben felelős, a legjelentősebb rizikótényezők közé tartozik a dohányzás, illetve a meglévő genetikai fogékonyság, a mozgásszegény életmód, és az ezek következtében kialakuló anyagcsere-változások is fontos szerepet játszanak a szívinfarktus bekövetkeztében.

Sok esetben azok, akik a cukros üdítőitalokat választják az egészségesebb folyadékok helyett, számos egyéb, a szívre egészségtelen szokást is folytatnak, amelyek együttesen növelik jelentősen a betegség kialakulásának kockázatát.

Mit ajánlanak az orvosok?

A cukros üdítők alkalmi fogyasztása nem jár mérhető kockázatnövekedéssel, de a napi szintű fogyasztás kerülendő. Kezdetnek az is kiváló, ha heti néhány alkalomra csökkenti az üdítőfogyasztást. Nem egy-egy ételt vagy italt kell kiiktatni az étrendünkből, hanem összességében kell törekedni a kiegyensúlyozott táplálkozásra és az energiaegyensúly fenntartására.

A cukormentes üdítők sem tekinthetőek egészséges italnak, de rendszeres fogyasztás esetén mindenképpen előnyösebb alternatívát jelentenek egészségünk szempontjából. Mivel sokak számára nehéz lemondani az üdítőitalokról egyik napról a másikra, átmenetileg javasolható a cukormentes változat választása, de a cél az, hogy napi szinten inkább egészséges italféléket igyunk.

A szakértők által rendszeres, napi szintű fogyasztásra ajánlott italok a víz és a cukrozatlan tea.

A gyümölcslevek cukortartalma is magas, ezért ezeket is csak mértékkel ajánlott fogyasztani. Jelentős cukorforrás lehet a kávé cukrozása is.

Szerző: WEBBeteg - Cs. K., fordító

Aktualizálta: Dr. Szabó Roxana