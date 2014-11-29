Terhesség és munkahely - Hogyan vigyázzon az egészségére?

Terhesen dolgozni nem mindig könnyű. Cikkünkkel ahhoz kívánunk segítséget nyújtani, hogy könnyebben megküzdhessen a munkahelyén (és otthonában is) a várandóssághoz kapcsolódó nehézségekkel, esetleges panaszokkal, és egészséges maradhasson, miközben a munkáját is elvégzi.

A legtöbb nő a terhessége alatt is dolgozik, legalábbis a várandósság időszakának nagyobbik részében. Ugyanakkor a terhesség újabb kihívást jelent a munkahelyen. Ahhoz, hogy egészséges és a munkájában is produktív legyen, tudnia kell, hogyan enyhíthet a terhességgel járó kellemetlen tüneteken, és mikor jelenthet munkája veszélyt a terhességére.

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Hogyan enyhítheti a hányingert, hányást?

Noha a köztudatban reggeli rosszullétként szerepel, a terhességi émelygés a nap bármely szakában jelentkezhet. A munkahelyi hányingert az alábbi módszerekkel enyhítheti:

Kerülje a kiváltó tényezőket: A terhessége előtt minden reggel elfogyasztott kávé, illetve a közös konyha mikrójában melegített ételek szaga bizony most könnyen okozhat rosszullétet. Kerüljön minden olyan helyzetet, mely fokozhatja émelygését!

A terhessége előtt minden reggel elfogyasztott kávé, illetve a közös konyha mikrójában melegített ételek szaga bizony most könnyen okozhat rosszullétet. Kerüljön minden olyan helyzetet, mely fokozhatja émelygését! Nassoljon gyakran, de egészséges élelmiszereket: Egy pár darab keksz vagy egyéb ropogtatni való életmentő lehet, mikor rátör Önre a hányinger. Mindig legyen a fiókjában egy kis egészséges nassolnivaló. A gyömbéres tea szintén segíthet a hányinger enyhítésében.

Egy pár darab keksz vagy egyéb ropogtatni való életmentő lehet, mikor rátör Önre a hányinger. Mindig legyen a fiókjában egy kis egészséges nassolnivaló. A gyömbéres tea szintén segíthet a hányinger enyhítésében. Fogyasszon sok folyadékot: Amennyiben nem iszik eleget, az émelygés súlyosbodhat. Tartson vizes palackot az asztalán, és mindig vigye magával, ha esetleg hosszabb időre el kell hagynia helyét. Folyamatosan kortyolgasson a vízből a nap folyamán.

Amennyiben nem iszik eleget, az émelygés súlyosbodhat. Tartson vizes palackot az asztalán, és mindig vigye magával, ha esetleg hosszabb időre el kell hagynia helyét. Folyamatosan kortyolgasson a vízből a nap folyamán. Ne rohanjon reggel: Hagyjon magának elegendő időt reggelente az elkészülésre. A rohanás csak súlyosbítja a hányingert.

A fáradtság kezelése

A terhesség megterheli a szervezetet, és a kismamák különösen az első és az utolsó trimeszterben fáradékonyabbak. Mivel a munkahelyén nem valószínű, hogy pihenésre lenne lehetősége, az alábbi tippek segíthetnek a fáradtság ellen:

Fogyasszon vasban és proteinben gazdag ételeket: A fáradtság a vashiányos anémia tünete lehet, amin azonban megfelelő étrenddel segíthet. Válasszon vörös húst, baromfit, zöld színű leveles zöldséget, teljes kiőrlésű gabonát és dióféléket.

A fáradtság a vashiányos anémia tünete lehet, amin azonban megfelelő étrenddel segíthet. Válasszon vörös húst, baromfit, zöld színű leveles zöldséget, teljes kiőrlésű gabonát és dióféléket. Gyakrabban tartson rövid szünetet: Ha feláll és tesz egy rövid sétát az irodában, az segíti a felfrissülésben. Segíthet, ha néhány percre lehunyja a szemét, és felrakja egy székre a lábát.

Ha feláll és tesz egy rövid sétát az irodában, az segíti a felfrissülésben. Segíthet, ha néhány percre lehunyja a szemét, és felrakja egy székre a lábát. Fogja vissza a tennivalókat: Ha kissé visszavesz a tempóból, azzal több pihenéshez juttatja a szervezetét. Kérjen meg valakit, hogy vásároljon be Ön helyett, segítsen a takarításban vagy a kert rendbetételében.

Ha kissé visszavesz a tempóból, azzal több pihenéshez juttatja a szervezetét. Kérjen meg valakit, hogy vásároljon be Ön helyett, segítsen a takarításban vagy a kert rendbetételében. Továbbra is mozogjon: Annak ellenére, hogy talán a testedzés az utolsó, ami most a fejében megfordul, ne hagyja azt abba! A fizikai aktivitás segít növelni az energiaszintjét, különösen akkor, ha egész nap egy íróasztal mellett ül. Sétáljon egyet munka után, vagy csatlakozzon egy kismama torna csoporthoz. Tornázzon mindaddig, míg azt orvosa engedélyezi.

Annak ellenére, hogy talán a testedzés az utolsó, ami most a fejében megfordul, ne hagyja azt abba! A fizikai aktivitás segít növelni az energiaszintjét, különösen akkor, ha egész nap egy íróasztal mellett ül. Sétáljon egyet munka után, vagy csatlakozzon egy kismama torna csoporthoz. Tornázzon mindaddig, míg azt orvosa engedélyezi. Feküdjön le korán: Legalább 7-9 órát aludjon minden este. Ha a bal oldalán alszik, az javítja a véráramot és segít megelőzni a feldagadást. Ha párnát helyez a lábai közé és a hasa alá, azzal növelheti a kényelmét.

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Kényelem

A terhesség előrehaladtával az olyan mindennapi tevékenységek, mint az ülés, állás is kényelmetlenné válhatnak. Ha óránként mozog pár percet, azzal lazíthat az izmain, és megakadályozza a láb duzzadását is. Próbálja ki az alábbiakat:

Ülés: Az állítható kartámaszok, a kényelmes szék, vagy a hát mögé helyezett párna kényelmesebbé teszik az ülést. Amennyiben a széke háttámlája nem állítható, támassza meg derekát kispárnával.

Az állítható kartámaszok, a kényelmes szék, vagy a hát mögé helyezett párna kényelmesebbé teszik az ülést. Amennyiben a széke háttámlája nem állítható, támassza meg derekát kispárnával. Állás: A hosszan tartó, egyhelyben állás lábfájáshoz, szédüléshez vezethet, emellett a hát is megfájdul tőle. Amennyiben hosszú ideig kell állnia, egyik lábát helyezze egy alacsony sámlira, vagy más lábtartóra, pl. dobozra. Cserélje gyakran a lábait, és tartson gyakran szünetet. Viseljen kényelmes cipőt, mely jól tartja a bokáit.

A hosszan tartó, egyhelyben állás lábfájáshoz, szédüléshez vezethet, emellett a hát is megfájdul tőle. Amennyiben hosszú ideig kell állnia, egyik lábát helyezze egy alacsony sámlira, vagy más lábtartóra, pl. dobozra. Cserélje gyakran a lábait, és tartson gyakran szünetet. Viseljen kényelmes cipőt, mely jól tartja a bokáit. Hajolás, emelés: Megfelelő testtartással kímélheti a hátát. Térdből hajoljon, ne derékból! A felemelt tárgyat tartsa közel a testhez, és lábból emeljen, ne derékból! Emelés közben ne hajlítsa a testét! Nehéz tárgyak esetében pedig kérjen segítséget!

Stresszkezelés

A munkahelyi stressz egy bizonyos fokig arra inspirál, hogy kreatívabbak és hatékonyabbak legyünk, ugyanakkor energiát von el Öntől és a babától. A munkahelyi stressz csökkentése érdekében kövesse az alábbi tanácsainkat:

Tartsa kezében az irányítást: Készítsen fontossági listát a napi elvégzendő teendőkről. Fontolja meg, mi az, amit esetleg átruházhat másra, vagy aminek elvégzése ráér.

Készítsen fontossági listát a napi elvégzendő teendőkről. Fontolja meg, mi az, amit esetleg átruházhat másra, vagy aminek elvégzése ráér. Beszélje ki magából: Ossza meg az Önt ért frusztrációkat egy munkatárssal vagy barátaival, szeretteivel.

Ossza meg az Önt ért frusztrációkat egy munkatárssal vagy barátaival, szeretteivel. Pihenjen: Gyakoroljon olyan relaxációs technikákat, mint a légzőgyakorlatok, vagy képzelje magát egy csöndes, nyugodt helyre. Javasolt a kismama jóga is, mindaddig, míg orvosa engedélyezi azt.

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Tartsa be a megfelelő óvintézkedéseket!

Bizonyos munkakörülmények növelik a terhességi komplikációk, vagy a koraszülés kialakulásának kockázatát. Ezek a következők:

Káros anyagoknak való kitettség

Túl hosszú munkaidő

Hosszan tartó, folyamatos állás

Nehéz tárgyak emelése

Túlzott zaj

Nagy gépek okozta rezgés

Sok stressz

Fertőzésveszély

A mozgékonyságot és jó egyensúlyt kívánó tevékenységek elvégzése is egyre nehezebb a terhesség előrehaladtával. Amennyiben bárminemű kérdés felmerül Önben a fent említettekkel kapcsolatban, kérje ki kezelőorvosa véleményét!

Együtt sokkal könnyebben tudnak dönteni arról, hogy vajon szüksége van-e különleges óvintézkedésekre, vagy munkakör-módosításra a várandósság ideje alatt annak érdekében, hogy ez idő alatt a baba és a mama egyaránt jól érezze magát.

Szerző: WEBBeteg - Cs. K., fordító

Lektorálta és aktualizálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, táplálkozási tanácsadó