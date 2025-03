Fejfájás és a stressz

A stressz a nyak- és rágóizmok megfeszülésével jár, aminek gyakran fejfájás a következménye. Milyen típusú fejfájás jelentkezhet stressz hatására, és mit lehet ellene tenni?

Több mint 200-féle különböző fejfájástípus ismert, melyek közül a tenziós fejfájás, a migrén és a cluster fejfájás a legyakoribb. Ez a három úgynevezett elsődleges (primer) fejfájás, ami azt jelenti, hogy hátterükben nem áll más betegség. Az okuk nem teljesen ismert, genetikai hajlam mellett különböző triggerfaktorok játszanak szerepet jelentkezésükben. Az első kettő teszi ki a fejfájásos esetek 90%-át. A tenziós fejfájás, mely feszítő, nyomó, szorító jellegű fájdalommal jár, gyakoribb a migrénnél.

Az említett triggerfaktorok egyike lehet a stressz, elsősorban a tenziós fejfájás és a migrén esetében.

Az éjszakai fejfájás hátterében is állhat a stressz. Az éjszaka jelentkező fejfájás lehet a migrén egyik típusa is, ugyanakkor lehet szekunder fejfájás is, ami mögött más ok, esetleg súlyos betegség (pl. dehidratáltság, alvási apnoe, agyi artériákat érintő gyulladás, stroke, agydaganat, mellékvesevelő-daganat) is állhat.

Hogyan vezethet a stressz fejfájáshoz?

Stressz hatására a szervezet stresszhormonokat választ el, amelyek riadókészültségben tartják a szervezetet felkészítve a menekülésre vagy a "harcra": adrenalint, noradrenalint és kortizolt. Ezen hormonok növelik a pulzusszámot és a vérnyomást, hatásukra – elsősorban a fej, a nyak és a vállak területén lévő – izmok megfeszülnek. Mindezek pedig együttesen járulnak hozzá a fejfájás kialakulásához.

Ha a stressz tartósan fennáll, annak következtében egy sor egyéb olyan változás játszódik le a szervezetben, amely ugyancsak hozzájárul a fejfájás jelentkezéséhez, illetve súlyosbodásához:

a megfeszülő izmok nyomást gyakorolnak az idegekre és a vérerekre

alvászavarok lépnek fel, alváshiánnyal társulva: ha az agy nem tudja kipihenni magát, annak egyik következménye fejfájás is lehet

a negatív pszichés hatások felerősítik a fájdalmat, csökkentik a fájdalomküszöböt

közvetetten a viselkedésben is változások állhatnak be, pl. több koffein- és alkoholfogyasztás, rendszertelen étkezések, túl sok édesség fogyasztása, és kevés mozgás, rendszeres folyadékpótlás elmulasztása, túlzott mértékű, akár éjszakába nyúló okostelefonozás, internetfüggőség.

éjszakai fogcsikorgatás: a két fogsor nagy erővel történő összeszorítása is a stressz egyik következménye, ami miatt a fogzománc lekophat, állkapcsi diszfunkció alakulhat ki, az érintettek reggel fejfájásra, állkapocstáji fájdalomra ébredhetnek.

Mit tehet a stressz kiváltotta fejfájás ellen?

A stressz indukálta fejfájás ellen léteznek hatékony stratégiák. Az alábbi módszerek együttes alkalmazása a legeredményesebb:

A fájdalomcsillapítók akut esetben enyhülést hozhatnak, segíthetnek az acetilszalicilsav, az ibuprofen vagy a paracetamol hatóanyagú készítmények, migrénben még a diclofenak is. Azonban legyen óvatos! Havi 10 alkalomnál többször ne vegyen be fájdalomcsillapítót! Sose lépje túl a betegtájékoztatóban ajánlott dózist! Ellenkező esetben a fájdalomcsillapító túlzott használata is okozhat fejfájást, függőséget és sok egyéb mellékhatást! Gyakran jelentkező és/vagy erős fejfájás esetén mindenképpen forduljon orvoshoz, hogy a háttérben álló okokat feltárják és megfelelő kezelésben részesülhessen!

Szerző: WEBBeteg - Bak Marianna, biológus szakfordító

Forrás: Kopfschmerzen durch Stress? (Knappschaft), Wie sich Stress im Kopf bemerkbar macht (t-online), Kopfschmerzen durch Stress (mhplus), Kopfschmerzen durch stress? Einen gang zurückschalten! (Kopfschmerzen)