Egyszerű fejfájás vagy migrén? - A migrén tünetei

A migrén rendkívül kínzó lehet, gyakran egyéb tünetek is kísérik, például émelygés, hányás, kifejezett fény- és hangérzékenység. Mi a migrén és milyen tünetekkel jár?

Mikor beszélünk migrénről?

A migrén rohamokban jelentkező, súlyos, tipikus formájában (de nem mindig) féloldali fejfájás. Olyan erőteljes tünetekkel járhat, hogy az érintett csak arra tud gondolni, hogy egy csendes, sötét helyen lefeküdjön és kivárja a roham végét. A nők 17, a férfiak 6 százaléka szenved migréntől.

Bizonyos esetekben a fejfájást figyelmeztető előjelek vezetik be (aura), amelyek valamely érzékszervhez kapcsolhatók (pl. fényfelvillanások, sötét foltok, a kar vagy a láb zsibbadása). A migrént gyakran egyéb tünetek is kísérik, pl. émelygés, hányás, kifejezett fény- és hangérzékenység. A migrén rendkívül kínzó lehet, órákig, esetleg néhány napig tartó munkaképtelenséget okozva.

Bár a migrénnek még mindig nincs oki terápiája, gyógyszeresen hatékonyan csökkenthető a fejfájás intenzitása és gyakorisága. A megfelelő gyógyszerek és néhány életmódbeli változtatás nagymértékben javíthatja az Ön életminőségét.

A tipikus roham migrén esetén

A közönséges migrén tünetei

A migrénben szenvedő betegek legtöbbjénél a fejfájást nem előzi meg aura, ilyenkor közönséges migrénről beszélünk.

A mérsékelten súlyostól az elviselhetetlennek tűnőig terjedő fájdalom, amely korlátozódhat a fej egyik oldalára, de érintheti mindkét oldalt is.

Lüktető, pulzáló jellegű fejfájás.

Mozgásra fokozódó fájdalom, amely gátolja a napi munka végzését.

Hányinger hányással vagy anélkül.

Fény- és hangérzékenység.

Kezeletlen esetben a migrén tipikusan 4-72 órán keresztül tart, a fejfájásos rosszullétek gyakorisága betegről betegre változik. Lehet, hogy Önnek havonta többször alakul ki, de lehet, hogy csak évente egyszer.

Az aurával járó migrén tünetei

Az aurás migrén vagy aurával járó migrén a betegség egyik altípusa, részben eltérő panaszokkal, amely a migrénben szenvedők mintegy negyedét érinti. Ők az alábbi tüneteket is tapasztalják egy roham során.

Villódzó fények, szikrák vagy villámlásszerű fényjelenségek.

Lassan növő sötét foltokat észlelhet.

Az egyik karja vagy lába zsibbadhat, tűszúrásszerű érzése lehet.

Ritkán gyengeséget, hangképzési és beszédértési zavart tapasztalhat.

A migrén fázisai

Az első a prodroma , amikor a páciens hangulati változásokat tapasztal, fáradtnak vagy éppen feldobottnak érzi magát, általános tünetekre panaszkodik, mint étvágyváltozás, tarkómerevség.

, amikor a páciens hangulati változásokat tapasztal, fáradtnak vagy éppen feldobottnak érzi magát, általános tünetekre panaszkodik, mint étvágyváltozás, tarkómerevség. Ezután következnek az aura jelenségek (amennyiben vannak), amelyek lehetnek vizuálisak (például látótérkiesés, pontok a látómezőben), szenzorosak (például zsibbadás), motorosak (például végtaggyengeség) és jelentkezhet beszédzavar is.

(amennyiben vannak), amelyek lehetnek vizuálisak (például látótérkiesés, pontok a látómezőben), szenzorosak (például zsibbadás), motorosak (például végtaggyengeség) és jelentkezhet beszédzavar is. Ezt követi maga a fejfájás , ami migrénnél tipikusan hang- és fénykerüléssel jár, pihenésre, csendes, sötét szobára vágyik a beteg, aki esetleg émelyeg is. A fejfájás megszűnése általában fokozatos, alvás és esetleg hányás után következik.

, ami migrénnél tipikusan hang- és fénykerüléssel jár, pihenésre, csendes, sötét szobára vágyik a beteg, aki esetleg émelyeg is. A fejfájás megszűnése általában fokozatos, alvás és esetleg hányás után következik. A levezető fázisban, az úgynevezett rekonvaleszcencia szakaszban az illető még fáradt, étvágytalan, nyomott hangulatú.

Nem mindenkinél egyforma

A klasszikus migrént aura vezeti be, amelyet a fejfájás kb. 15-30 perccel, egyes esetekben akár több órával később követ. Az aura a fejfájás kialakulása után is fennmaradhat, sőt jelentkezhet a fejfájás után is, illetve az aura akár a migrénes roham nélkül, önállóan is jelentkezhet.

Függetlenül az aurától, órákkal, napokkal a roham előtt bizonyos jelenségek utalhatnak a közelgő migrénre. Feldobottságot, rendkívüli energiát érezhet a beteg, vagy éppen aluszékony, ingerlékeny, rossz hangulatú, illetve szomjas és cukros ételeket kíván.

A migrén minden esetben neurologus által felállított diagnózis alapján mondható ki, csupán öndiagnózis alapján nem. Rendkívül alapos kivizsgálásra van szükség, mert a tünetek hátterében gyakran az agyi ér fejlődési rendellenessége (úgynevezett agyi aneurizma) áll.

Hajlamos Ön a migrénre?

Még nem tisztázott véglegesen, egyeseknél miért alakul ki a migrén. Úgy tűnik azonban, hogy kialakulásában genetikai tényezők is szerepet játszanak, mivel ez a fejfájástípus egy családnak gyakran több tagját is érinti. Ha mindkét szülője migrénes, jó eséllyel Önnél is ki fog alakulni a betegség. Ha csak az egyik szülőnek volt migrénje, akkor is fokozott Önnél a kialakulás kockázata.

Magasabb eséllyel alakulhat ki Önnél a migrén, ha Ön fiatal nő. Nőknél ugyanis háromszor gyakoribb a betegség, mint férfiaknál. Gyermekkorban azonos arányban alakul ki migrén fiúknál és lányoknál, azonban a serdülőkor után az arány eltolódik a lányok irányába.

Ha Ön nő és migrénje van, akkor megfigyelheti, hogy a migrénes fejfájás röviddel a menstruáció előtt, illetve alatt alakul ki.

Idővel változhatnak a panaszok

A migrénes fejfájások változhatnak terhesség és menopauza során is. Számos nő arról számol be, hogy terhessége késői szakaszában panaszai javulnak, míg másoknál az első trimeszternél kialakuló romlás a jellemző.

Ha terhesség vagy a menstruáció befolyásolja a migrént, akkor nagy valószínűséggel a fogamzásgátlók, és a hormonpótlók is provokálhatnak Önnél fejfájást.

WEBBeteg összeállítás

Orvos szerzőnk: Dr. Zsuga Judit, neurológus, klinikai farmakológus, Dr. Vida Zsuzsanna, neurológus, fejfájás specialista, Budai Fájdalomközpont