Mit lehet tenni a munkahelyen a fejfájás ellen? Megelőzés, gyors kezelési módok

A fejfájás sosem jön jókor. Mégis, kevés rosszabbat lehet elképzelni annál, mint hogy egy pörgős napon ránk törjön a migrén és ne bírjunk koncentrálni az elvégzendő feladatainkra. Néhány hasznos információval szeretnénk segíteni azoknak, akiknek keserítette már meg munkanapjait a fejfájás, továbbá adunk pár tanácsot a tünetek megelőzése érdekében is.

Nézzük meg a fejfájás leggyakoribb kiváltó okait, valamint a lehetséges megoldásokat.

1. Akár hisszük, akár nem, a legtöbb ember az erős szagokra fejfájással reagál. Munkahely esetén ez jelenthet egy új tisztítószert, kollégánk parfümjének vagy épp ebédjének illatát.

Amennyiben olyan szerencsések vagyunk, hogy saját irodánk van, a bejövő illatokat az ajtó bezárásával, szellőztetéssel távol tudjuk tartani. Ha egy konkrét tisztítószerre gyanakszunk, jelezhetjük finoman a takarító személyzetnek, hogy érzékenyek vagyunk rá. Egyéb, fejfájást kiváltó erős illat esetében is alapos szellőztetést, illetve kedves kommunikációt javaslunk. Remélhetőleg születik olyan megoldás, ami mindenkinek megfelelő.

2. A huszonegyedik század innovatív világában már mindenhol számítógépek vesznek körül bennünket. Ez egyrészt hatékonyabb munkavégzést tesz lehetővé, ugyanakkor számos egészségügyi problémához is vezethet. A számítógép előtt dolgozók leggyakoribb panasza a fejfájás és a szemszárazság.

Használjunk tükröződésmentes monitort, valamint állítsunk a fényerőn. Kaphatók kékfényszűrős szemüvegek, illetve ha szükségét érezzük, használjunk hidratáló hatású műkönnyet. Ne feledkezzünk meg az ergonomikus kialakítású székről és asztalról sem. Napi többször álljunk fel, nyújtóztassuk ki izmainkat, tartsunk pihenőt.

3. A fénycsöves világítás bár nagyon mutatós, szintén nagyban hozzájárulhat fejfájás kialakulásához. A migrénben szenvedők több mint felénél a fluoreszkáló lámpák jelentős triggernek (előidéző ingernek) bizonyultak.

A mennyezeti lámpák helyett próbálkozzunk természetes fénnyel vagy más fényforrással, például asztali lámpával.

4. Egy tevékeny nap során annyira belemerülhetünk a feladatokba, hogy elfelejthetünk enni és inni. Testünk azonban akkor tud a legjobban működni, ha megfelelően hidratált. A koffeines italok, mint a kávé is, vízelvonó hatásuk miatt nem alkalmasak folyadékpótlásra. Ha előző este alkoholt fogyasztottunk, másnap szintén tapasztalhatunk erősebb szomjúságot.

Figyeljünk rá, hogy rendszeres időközönként együnk és igyunk, a legjobb italválasztás a víz. Kettő pohár víz elfogyasztása képes megállítani egy kezdődő rohamot. A hirtelen vércukor‑ingadozás is okozhat migrénszerű panaszokat, legyen bekészítve az asztalunkhoz könnyen elfogyasztható, gyors felszívódású szénhidrátot tartalmazó ennivaló. Ugyanakkor, vannak ételek, amelyek kifejezetten kapcsolatba hozhatók a migrénnel: legtöbben a csokoládéra, a sajtra, a pácolt húsokra és a mesterséges édesítőszerekre érzékenyek. Amennyiben kitapasztaltuk, hogy ezek az étkek nálunk is gondot okozhatnak, igyekezzünk kerülni, illetve inkább hétvégére időzíteni fogyasztásukat.

5. Szintén nagyobb valószínűséggel fájhat a fejünk, ha előző éjszaka nem tudtuk kellően kipihenni magunkat. Főként a több műszakban dolgozók esetében jelenthet az alvás igazi kihívást. A tenziós (tompa, nyomó, homlokon és nyakon érezhető, gyakran féloldalas) fejfájás hat óránál kevesebb alvás után jelentkezik leggyakrabban.

Figyeljünk rá, hogy minden éjjel legyen meg a 6–7 óra alvásidőnk. Ha gondot okoz az elalvás, illetve felébredünk éjszaka, fogyasszunk citromfű teát vagy macskagyökér tartalmú étrend-kiegészítő tablettát. Váltott műszak esetén segíthet a melatonin is. Fontos, hogy elalvás előtti órákban már ne együnk, ne telefonozzunk, ne tévézzünk, legyen friss levegő, megfelelő hőmérséklet és kellően sötét a hálószobánkban.

6. A munkahely sokak életében óriási stresszforrás. Észrevettük magunkon, hogy megfeszített izmokkal, merev vállakkal ülünk, sőt néha a fogunkat is csikorgatjuk? Ezek mind a stressz jelei. Sajnos ritkán találni olyan munkakört, ahol nem sürgetnek határidők, a főnökünkkel, a munkatársainkkal és az ügyfeleinkkel is könnyű megtalálni a közös hangot, továbbá minden körülmény megfelelő számunkra. Bizonyos mennyiségű stressz szükséges a mindennapokban, ám ha főként a stressz negatív hatását érezzük, akkor célszerű tennünk a stresszcsökkentés érdekében.

Az összetettebb feladatokat bontsuk apróbb részekre; legyen olyan munkatárs, akire kölcsönösen lehet számítani. Alkalomadtán legyen pár percünk mélylégzésre, meditálásra vagy egy sétára a friss levegőn. Esetleges sérelmeinket ne hordozzuk, a problémákat tanácsos a közvetlen felettessel vagy a főnökkel átbeszélni: sokszor a helyzet nem olyan borús, amennyire mi látjuk. Ha úgy érezzük, teljesen elhatalmasodott a stressz rajtunk, keressünk fel szakembert, ahelyett, hogy emésztenénk magunkat.

Tipp Gyors stresszoldási technikák – Hogyan kezeljük hatékonyan a stresszt?

A környeztünkben is tudjanak róla, ha panaszunk van

Mivel a migrén tünetei külső szemlélő számára láthatatlanok (nem úgy, mint pl. egy lábtörés esetén), fontos, hogy a munkahelyen tudjanak állapotunkról. Főnökünket tájékoztassuk, hogy a migrén befolyásolhatja a teljesítményünket. Szerencsés helyzet, ha rendelkezésünkre áll egy üres szoba, ahova roham esetén el lehet vonulni, így nem szükséges hazamenni. Érdemes felkészültnek lenni, tartsunk magunknál gyógyszert (amennyiben szokott segíteni). Ha összefüggést figyeltünk meg a fejfájás és a front, a légnyomás- és időjárás-változás között, ezt is kövessük nyomon. A tünetek kezdetét felismerve, gyors és helyes kezeléssel megúszhatjuk a teljes roham kialakulását. Munkatársainkat informálva, segítséget kaphatunk munkánk átszervezésében, roham esetén akár a hazajutásban is.

Ne felejtsük, a migrén nem szégyen, hanem betegség, amely egyre több embert, hazánkban már minden tizedik felnőttet érint. Bármi is idézi elő, legyünk tudatában, hogy mindig találni gyógyírt. Sokszor csak egy sötét szobában töltött félóra segíthet, de elképzelhető, hogy az irodánk átrendezése, az étkezésünkre való nagyobb odafigyelés vagy egy őszinte beszélgetés a főnökünkkel csökkentheti a rohamok számát, ezzel pedig minőségibb életet élhetünk.

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Dr. Kőműves Anikó, szakgyógyszerész, orvos- és egészségtudományi szakfordító

Felhasznált irodalom: 7 Reasons You Get Regular Headaches at Work (TheraSpecs)