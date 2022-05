Hogyan készüljünk fel a túrázásra?

A túrázás nagy előnye, hogy nem szükséges hozzá speciális felszerelés, sem tanfolyamot nem kell végeznünk hozzá. Van azonban néhány dolog, amire érdemes odafigyelnünk, hogy a túrázás örömét semmi ne zavarhassa meg.

Miután kiválasztotta az útvonalat, és tájékozódott a várható időjárási helyzetről, válassza ki a körülményeknek megfelelő öltözéket. Speciális öltözetre ugyan nincs szükség, de nem árt beszerezni egy pár kényelmes túrabakancsot, ami jól fogja a bokáját, és így biztonságosan tud benne közlekedni a köves, sziklás talajon is. Mindig legyen kéznél egy esőkabát is! Ha a hegyekbe kirándul, arra is számítson, hogy az időjárás nagyon hirtelen változhat.

Hirdetés

Mire kell még figyelnie?

Túrázás - Mi legyen a hátizsákban? hasznos időtöltés, hiszen a tiszta levegőn gyaloglással töltött órák szinte belülről masszírozzák a szervezetet. Érdemes azonban felkészülnünk a kisebb-nagyobb balesetekre, kényelmetlenségekre is. Mit ajánlatos tehát a hátizsákba csomagolnunk, hogy ne érjen meglepetés?

Túrázás előtt tájékozódjon a terep adottságairól, a túra nehézségi fokáról! Nehéz, veszélyes terepre semmiképp se vigyen magával gyermeket vagy gyermekeket, könnyebb útvonalra is csak megfelelő öltözetben, és biztonságukra egész idő alatt fordítson különös figyelmet!

Ha többnapos túrára indul, előre tájékozódjon a szálláslehetőségekről, szükség esetén vigyen magával hálózsákot!

Olyan hátizsákot vigyen magával, aminek a mérete passzol a túra nehézségéhez és időtartamához!

Mindig legyen Önnél elegendő folyadék, illetve élelem (pl. aszalt gyümölcs, müzli szelet, stb., ezek gyorsan hasznosuló energiaforrások)!

Használjon rovarriasztó szert a kullancsokkal és szúnyogokkal szembeni védelem érdekében! A kullancs által terjesztett agyvelőgyulladással szemben létezik védőoltás, érdemes ezt időben beadatnia. Ha házi kedvenceivel együtt kirándul, az ő élősködőkkel szembeni speciális védelmükről is feltétlenül gondoskodjon, ezzel kapcsolatban kérdezze állatorvosát!

Bőrét védje napvédő krémmel (a hegyekben, vízfelületek közelében és havas terepen különösen erős az UV-sugárzás, télen is!). Szintén a nap káros sugaraival szembeni védelem érdekében viseljen sapkát vagy kalapot. A napszemüvegről se feledkezzen meg!

A túrázás még kényelmes cipőben is igénybe veheti a lábfejet, a talpat. Az esetleges fájdalom enyhítésére vigyen magával cink-oxidot tartalmazó lábkrémet vagy sósborszeszgélt!

Vigye magával rendszeresen szedett gyógyszereit és szükség esetére egészségügyi csomagot!

Egyéb szükséges felszerelések:

Stabil túrabot

Száraz váltóruha

Rövid- és hosszú nadrág!

Mindig természetes anyagból készült zoknit viseljen!

Nagyon fontos, hogy mielőtt nekivágna a túrázásnak, vizsgáltassa meg magát háziorvosával, aki, ha szükségesnek ítéli, tovább irányítja ortopédushoz, kardiológushoz további vizsgálatok elvégzése céljából! A túrázó legyen tisztába saját erőnlétével, egészségi állapotával. A túrázáshoz jó állóképesség és kitartás kell! Ne becsülje túl erőnlétét, először rövidebb távval, könnyebb terepen kezdje! A túrázás, különösen az egyenetlen talajon, illetve a hegyekben igénybe veheti az ízületeket. Ha voltak már térd- vagy egyéb ízületi problémái, feltétlenül kérje ki orvosa véleményét! Azonban – amennyiben az orvos másképp nem rendeli – azoknak sem kell lemondaniuk a túrázásról, akik ízületi porckopástól szenvednek. A mozgás hatására ugyanis fokozódik az ízületi porcok tápanyag-ellátottsága, erősödnek az ízületeket stabilizáló, védő izmok és javul a koordinációs képesség. Nem szabad túlerőltetnie magát, és könnyebb terepet válasszon! Alkalmazhat gyógyszertárakban kapható különféle tapaszokat, szalagokat, kenőcsöket vagy nem szteroid gyulladáscsökkentőket ízületei védelme és az esetleges fájdalom csillapítása érdekében.

Mire figyeljen, hogy a lábai ne lássák kárát a sportos kikapcsolódásnak?

A jó túracipő ismérve, hogy kívülről szorosan tartja a lábat, belül pedig puha. A cipővásárlásnál fontos szempont, hogy rövid távú szakaszokra vagy hosszabb túrák megtételéhez van-e rá szüksége, és hogy milyen terepen fogja hordani. A megfelelő kialakítású cipő nem csupán a láb védelme szempontjából fontos, a térd- és csípőízület igénybevétele is kisebb, ha megfelelő lábbelit visel.

Kaphatók speciális zoknik túrázáshoz. Ha a talpa erősen izzadékony, a külső hámréteg felpuhul, és hólyagok képződnek. Ennek elkerülése érdekében mindig legyen Önnél váltó zokni! Izzadásgátló lábkrémek, spray-k, vagy lábfürdők is segíthetnek megelőzni ezt a problémát.

Túrázás előtt kenje be a lábát intenzív hatású védő krémmel, amely megakadályozza a kisebesedést, a hólyagképződést, a berepedést és a bőrirritációt. A sérült, érzékeny helyeken használjon sebtapaszt!

A túrázás után vegyen lábfürdőt, masszírozza át a lábait, és lefekvéskor helyezzen párnát a lábai alá!

Tovább

Forrás: WEBBeteg

B. M., szakfordító; gesundheit.de

Lektorálta: Dr. Árki Ildikó