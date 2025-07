Izzadó tenyér: van megoldás

Kellemetlen lehet kezet fognia annak, akinek jéghideg és izzadt a tenyere. Pedig nagyon sokan küzdenek ezzel a problémával, ami fokozódik, ha közönség előtt kell beszélnünk, előadást tartanunk, vagy ha előttünk áll egy nehéz vizsga. Mi okozza a nagymértékű izzadását és mit lehet tenni ellene?

Az átlagon felüli mennyiségű verejték termelődéséért – nemcsak a tenyér, hanem bármely testrész esetében – sokszor nem a nagy meleg a felelős, hanem a vegetatív idegrendszer zavara.

Ám bármennyire is kellemetlen, izgatott állapotban, stresszhelyzetben teljesen normális jelenségnek számít a tenyér kisebb-nagyobb mértékű izzadása, amire majdnem minden ember hajlamos. Stresszhelyzetben ugyanis a szív több vért pumpál az agyba, a bőrerek elzáródnak. Emiatt lesznek jéghidegek a kezek és kipirult, forró az arc. A pszichés stresszel egy időben fokozódik az izzadság termelődése is.

Hirdetés

Sokan még idegesebbek lesznek attól való félelmükben, hogy ha izgulnak, izzad a tenyerük, és ezt majd mások is észreveszik. Pedig ezzel csak tetézik a helyzetet, a probléma állandósulhat, a nyirkos tenyér a páciens mindennapi életét is megnehezítheti. A tenyér túlzott mértékű izzadásának hátterében az idegrendszer szabályozó mechanizmusának zavara állhat.

Az izzadás fokozatai A legtöbb verejtékmirigy a talpon van, ezt követi a homlok és a tenyér. A túlzott verejtékezésnek több fokozatát különböztetjük meg: A legenyhébb esetben csak finom csillogás figyelhető meg a tenyér és talp felületén, a súlyosabb formában akár cseppek formájában is megjelenhet a túlzott mértékben kiválasztott verejték.

Mit lehet tenni a tenyér izzadásának megszüntetése érdekében?

Az érintettek 90 százalékának segít az ásványi só alapú dezodorok, izzadásgátló oldatok alkalmazása. Ezeket a készítményeket a gyógyszertárakban is el lehet készíttetni. Az alumíniumsók, például az alumínium-klorid, elzárják a verejtékmirigyeket. Az ilyen szerek alkalmazása azonban hosszú távon sok esetben bőrirritációt okoz, ezért vannak, akiknek csak ideiglenes megoldást jelenthetnek.

Másik kezelési lehetőség az úgynevezett csapvíz-iontoforézis, melynek során a verejtékmirigyeket gyenge elektromos ingerrel bénítják meg.

Az előző megoldások helyett vagy mellett mindenképpen javasolt pszichológushoz vagy pszichoterapeutához is fordulni, akinek segítségével hatékony stresszkezelési módszereket sajátíthat el, illetve esetlegesen mélyebben gyökerező problémákat is feloldhatnak. Mindezek mellett az idegek megnyugtatására orvos szorongásoldót is felírhat.

A legtöbb érintettnek az előző három módszer valamelyike beválik.

Ám, ha egyik sem segít, van még egy lehetőség: a botulinumtoxin-injekció, melyet a tenyérbe fecskendeznek, ez hat hónapra blokkolja a tenyérben lévő verejtékmirigyek idegi szabályozását. Mivel a kezelés nagyon fájdalmas lehet, altatásban szokták végezni. Ráadásul igen költséges is.

Tovább

Forrás: WEBBeteg

Bak Marianna, biológus szakfordító; NetDoktor

Lektorálta: Dr. Csuth Ágnes, családorvos