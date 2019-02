A tenziós fejfájás és tünetei

A tenziós fejfájás a fejfájások leggyakoribb típusa. Bár nem jár súlyos szövődményekkel, a munkavégző képességre és az életminőségre jelentős befolyással bír.

A tenziós fejfájás, általában enyhe vagy mérsékelten súlyos fájdalommal jár, amelynek nincs jellemző helye, a fej bármely részét érintheti. Sokan abroncsszerűen szorító fájdalomról számolnak be, sok esetben pedig tarkótáji fájdalom is társulhat hozzá.

A betegség nők esetében gyakoribb, mint férfiaknál: a nők mintegy 80, míg a férfiak 70 százaléka szenved el élete során legalább egyszer tenziós fejfájást, leggyakrabban 20 és 50 éves kor között. A migrénben szenvedő betegek többségének tenziós típusú fejfájása is van.

Noha a panasz oka általában nem deríthető ki pontosan, létezik hatékony kezelés a betegségre. A terápia életvezetési változtatások, nem gyógyszeres eljárások és gyógyszerek megfelelő kombinációjából áll.

A tenziós fejfájás tünetei

A fejfájás típusai A fejfájásokat két fő típusba sorolhatjuk, vannak elsődleges (primer) és következményes, avagy másodlagos (szekunder) fejfájások. Primer fejfájásról akkor beszélünk, ha a fájdalom hátterében nincs más megbetegedés, ilyen a fejfájások többsége. A primer fejfájások közé tartozik a tenziós fejfájás mellett a migrén és a klaszter fejfájás is. A szekunder fejfájásokat valamilyen háttérben álló betegség okozza (például fejsérülés).

A tenziós fejfájás időtartama 30 perc és egy hét között változhat. Lehet, hogy csak időről időre jelentkezik a fájdalom, ám az is előfordulhat, hogy ezalatt az idő alatt szinte folyamatosan fennáll. Ha a fejfájás több hónapon keresztül havonta több mint 15 napon kialakul, akkor idültnek (krónikus) tekintjük. Sajnálatos módon a krónikus tenziós fejfájás néha évekig is elhúzódik.

A tenziós fejfájás enyhe vagy mérsékelten súlyos, általában tompa, szorító vagy sajgó fájdalom, amely a homloktájékon, illetve a két halántékcsont között jelentkezik. Sokan számolnak be abroncsszerűen szorító fájdalomról. Előfordul, hogy a fájdalom a fejről elindulva mintegy csuklyaként lesugárzik a vállakba. Sokan számolnak be arról, hogy a fejfájás már reggel kialakul, de van, akinél csak akkor jelentkezik, amikor a munkahelyi, illetve otthoni stresszhatás éri. A fájdalom időszakonként és betegenként is változhat.

A tenziós fejfájásban szenvedő betegeknél az alábbi tünetek alakulhatnak ki:

A fejbőr, a vállak és a nyakizmok nyomásérzékenysége.

Alvási nehézség.

Fáradtság.

Ingerlékenység.

Étvágytalanság.

Koncentrálási nehézség.

Tenziós fejfájás vagy migrén?

Gyermekkori fejfájás A krónikus tenziós fejfájás gyerekkorban hasonló a felnőttkorihoz, okozhatja stressz, szorongás vagy depresszió. Bár a felnőttek nem mindig veszik észre, a gyerekek néha nagy stressznek vannak kitéve a szülők, tanárok, osztálytársak általi elvárások és az esetleges otthoni, iskolai problémák miatt. Bár nem gyakori, minden gyereknél, még a nagyon fiataloknál is kialakulhat depresszió, aminek az egyik jele a fejfájás lehet.

A migrén bizonyos formáival szemben, a tenziós fejfájáshoz nem társulnak különböző látáspanaszok (sötét foltok vagy villódzó fények), émelygés, hányás, hasi fájdalom, gyengeség vagy zsibbadás a test egyik oldalán, illetve nem jelentkezik elkent beszéd. Miközben a fizikai aktivitás fokozza a migrént, a tenziós fájdalomra nem gyakorol semmilyen hatást. Vannak, akik a tenziós fejfájás mellett, fokozottan érzékenyekké válnak fényre illetve hangokra, de ez nem gyakori tünet.

Mivel a tenziós fejfájás és a migrén hasonló agyi kémiai változásokkal jár, egyes kutatók szerint a két fejfájástípus kapcsolatban áll egymással. Van, aki szerint a migrén a rendszeresen kialakuló tenziós fejfájás talaján fejlődik ki, mások szerint a tenziós fejfájás nem más, mint enyhe és tünetszegény migrén.

Mikor forduljunk orvoshoz?

Szövődmények Szerencsére az egyszerű fejfájások (amelyeknek nem áll valamilyen komolyabb betegség a hátterében) nem járnak az életet veszélyeztető szövődményekkel. Tekintettel azonban arra, hogy a tenziós fejfájás gyakori betegség, a munkavégző képességre és az életminőségre jelentős befolyással bír. Amikor a feje hasogat, valószínűleg kedvetlenebbül kezd a munkájához vagy családi illetve egyéb társas tevékenységeihez.

Az epizodikus tenziós fejfájásban szenvedő betegek ritkán mennek orvoshoz. Ennek egyik oka, hogy a tenziós fejfájás általában könnyen kezelhető a vény nélkül kapható gyógyszerekkel.

A másik ok, hogy sokak szerint a fejfájás orvosilag nem komoly dolog. A fejfájás - még ha súlyos is -, általában valóban nem valamilyen komoly betegség tünete, hanem inkább a betegségeket jelző, fájdalomképző rendszer működészavara.

Néha azonban a fejfájás súlyos betegséget is jelezhet (pl. daganatot vagy egy ér megrepedését), ezért mindig forduljon orvoshoz, ha olyan típusú vagy erősségű fejfájást észlel, amelyet korábban még nem tapasztalt!

Ha a tenziós fejfájás befolyásolja a mindennapjait, ne habozzon, beszéljen orvosával, mivel ez a fájdalom könnyen csillapítható! Orvosa az Ön segítségével egyénre szabott kezelési tervet dolgoz ki a tünetek enyhítése és megszüntetése érdekében, amelyben életviteli módosítások, gyógyszeres és alternatív gyógyászati kezelések is szerepelnek.

Feltétlenül keresse fel orvosát vagy hívjon mentőt, ha az alábbi figyelmeztető tüneteket észleli:

Hirtelen, villámcsapásszerűen kialakuló, súlyos fejfájás.

Lázzal, nyaki merevséggel, kiütéssel, zavartsággal, görcsökkel, kettős látással, gyengeséggel, testfél zsibbadással, illetve beszédzavarral társuló fejfájás.

Fejfájás fejsérülést követően, különösen akkor, ha fokozódik.

Tartós és egyre romló fejfájás, amit köhögés, mozgás, erőlködés, vagy hirtelen mozdulat fokoz.

A fejfájás 50 éves életkor felett alakul ki.

Gyermek esetében olyan súlyos a fejfájás, hogy miatta nem tud iskolába járni.



