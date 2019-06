Folyadékpótlás a hőségben - Fontos tanácsok mindenkinek

A hőség által kiváltott egészségártalmak kivédésének leghatékonyabb módja a bőséges, napi 2-4 liternyi folyadékfogyasztás, ezért a megfelelő folyadékbevitelre a nagy melegben fokozottan figyeljünk. Magyarországon a csapvíz iható és az ország legnagyobb részén minősége is jó.

A csapvíz előnyei

Nyugodtan fogyasztható egyenesen a csapból is, de citromkarikával ízesítve, limonádénak vagy teának elkészítve, lehűtve jóízű, garantáltan természetes, adalékanyag-mentes kiváló szomjoltó. Szódavíznek elkészítve vagy gyümölcsszörppel is fogyasztható. A csapvíz előnye, hogy olcsóbb a palackozott italoknál, könnyen hozzáférhető, továbbá nem kell a tele palackokat az üzletből hazacipelni, nem keletkezik műanyag hulladék, nem kell bajlódni az üvegek visszaváltásával sem.

Magyarország kiváló ásványvizeiből is nyugodtan fogyaszthatnak azok, akik a palackozott vizeket részesítik előnyben. Az ásványvíz fogyasztása a szervezet ásványi anyag szükségletét kielégíti, így a hőség idején, a szokásosnál nagyobb folyadék-, s azzal az ásványi anyag veszteség legegyszerűbb pótlására alkalmas.



Nem minden palackozott víz ásványvíz, még ha annak látszik is, illetve nem ásványi anyagokban különösen gazdag víz. Nem ritka a csekély, vagy igen kis ásványi anyag tartalmú palackozott víz a boltok polcain.

A palackozott vizek egy része egyszerű ivóvíz, másik része kis ásványianyag-tartalmú karsztvíz, vagy ásványi anyagokban ugyancsak szegény forrásvíz, mások ásványi anyagok utólagos hozzáadásával dúsított kútvizek.

Palackozott ásványvizek - Mit érdemes róluk tudni?

A ma érvényes hazai szabályozás szerint legalább 500 mg/l ásványi anyagot kell a palackozott ásványvizeknek tartalmazni, a kalcium és magnézium sók legkisebb mennyiségének kikötése mellett, korábban pedig csak azt a vizet lehetett ásványvízként értékesíteni, amelynek ásványi anyag tartalma meghaladta az 1000 mg/l-t. Azt tanácsoljuk, hogy – akinek egészség állapota miatt orvosa másként nem rendeli – a hőség napjaiban a csapvíz mellett ásványi anyagokban gazdag vizet is fogyasszon. A magyarországi ásványvizek nagy része ilyen.

Az ásványi anyagok bevitelére a zöldség- és gyümölcslevek is megfelelőek, melyek nemcsak pótolják a szervezet ásványianyag-veszteségét, hanem szomjunkat is oltják.



Természetesen a palackozott ásványvízre is érvényes a palackon feltüntetett minőségmegőrzési idő betartása. A felbontott palackos vizet - különösen a szén-dioxid-menteseket (ún. csendes) vagy kis szén-dioxid-tartalmúakat - lehetőleg ne tároljuk hűtés nélkül egy-két napnál hosszabb ideig.

A vásárló a fogyasztói tájékoztató, a címke alapján tájékozódhat, ám sokan nem olvassák el a jelöléseket. Palackozott természetes ásványvíz vásárlása esetén a címkén szereplő információk közül a víz ásványianyag-tartalmára különösen figyelni kell.

Hőség idején fontos, hogy összes oldott ásványi anyag tartalomban gazdag, 1000 mg/l körüli, vagy nagyobb összes oldott ásványi anyag tartalmú természetes ásványvizet is fogyasszunk, elsősorban olyat, amely a szervezet napi kalcium- és magnéziumszükségletét részben fedezi.

Ezekben a kalcium tartalom több mint 150 mg/l, a magnéziumtartalom több mint 50 mg/l. A nagy folyadékvesztéssel járó időszakban a 20-200 mg/l nátriumtartalmú vizek fogyasztása is előnyös lehet.

Ivóvíztisztítók - Amit érdemes tudni

Az utóbbi időben egyre elterjedtebb a háztartási ivóvíz utótisztító kisberendezések használata. Az engedélyezett háztartási ivóvíz utótisztító berendezések listája a www.antsz.hu honlapon található.

Ezek egyik csoportja, az ún. reverz ozmózisos membránnal ellátott berendezések a vízben lévő szervetlen ionokat – ásványianyag-tartalmat – szinte teljes mértékben eltávolítják.

Az ionmentes vizek nem tekinthetők megfelelő ivóvíznek, ezért a berendezések közül egyeseket felszereltek olyan egységgel is, mely az ásványi anyagokat részben visszapótolja, de erről meg kell győződni, ez nem minden készülék esetében történt meg.

Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy a magyar étkezési szokások (kevés tej és tejtermék fogyasztása) miatt, és különösen a hőség idején fellépő fokozott folyadék- és ásványianyag-vesztés miatt a szinte ásványianyag-mentes víz fogyasztása nem javasolható.

Fontos tudni!

A túlzott mennyiségű folyadék fogyasztása káros lehet a vesék, a keringés, illetve az anyagcsere betegségeinek fennállásakor. Ezért, ha Ön ezen betegségek valamelyikében szenved, kérjen tanácsot orvosától, hogy mennyi folyadék fogyasztása ajánlott naponta!

Vízfelvétel Vízleadás Folyadék fogyasztása 1000-1500 ml Vesén keresztül 1000-1500 ml Szilárd étel 700 ml Verejtékezés, légzés segítségével 900 ml Anyagcsere-folyamatok során keletkező 300 ml Bélcsatornán keresztül 100 ml Összesen 2000-2500 ml Összesen 2000-2500 ml

(Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal)