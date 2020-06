Indokolatlanul elfárad az edzések után? - Mi lehet az oka?

Mi lehet az oka annak, ha edzés után indokolatlanul fáradtnak érzi magát? Esetleg betegség is állhat a háttérben!

Ha kissé elfárad a futó edzés után, az teljesen normális dolog. Ha edzések után kellő időt hagy szervezetének a pihenésre, egy idő után a legtöbb futó nem érzi kimerültnek magát az edzéseket követően, épp ellenkezőleg, egész nap tele vannak energiával. Futás közben valamennyi testi sejt friss oxigénhez jut. Ezért az edzés utáni rendszeresen jelentkező szokatlan fáradtság helytelen táplálkozásra, hibás edzésre, vagy betegségre utalhat, és sok esetben orvosi kivizsgálást tesz szükségessé.

Ha a fáradtság hátterében a helytelen táplálkozási szokások állnak

Többféle táplálkozási hiba is előfordulhat:

Gyakori hiba, hogy a sportoló közvetlenül edzés előtt túl sokat eszik. Mivel az emésztéshez sok vér áramlik a gyomorhoz, a többi szerv vérellátása romlik, az izmok számára nem áll rendelkezésre elegendő vér az aktív működéshez, és a friss vér szállította oxigén hiányára az agy a fáradtság tüneteivel reagál.

Ha edzések után folyton fáradtnak és kimerültnek érzi magát, az is előfordulhat, hogy edzés után nem eszik eleget. A sport jelentette megterhelést követően ugyanis a szervezet kiürült glikogénraktárait újra fel kell tölteni, hogy a vércukorszint normalizálódjon. Ha ez nem történik meg, akkor komoly fáradtságérzet jelentkezik, és a nap további részében a sportolónak nehezére esik ébren maradni. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy kiadós étkezést kell folytatni edzés után. Ajánlott edzés után fél órával elfogyasztani például egy almát, egy szelet kenyeret joghurtos krémmel, további két óra elteltével pedig megenni pl. egy maroknyi diót illetve inni egy pohár narancslevet, hogy szervezetünket ellássuk vitaminokkal, fehérjével és szénhidrátokkal.

Nem csak a túl sok és a túl kevés élelmiszer fogyasztása lehet a gond. Az is hasonló problémákhoz vezet, ha a szervezet nem jut hozzá a szükséges tápanyagokhoz. A vitaminhiány a fő oka a világszerte elterjedt tavaszi fáradtságnak. Ugyanerre az okra vezethető vissza a futók körében jelentkező fáradtság is, amennyiben nem fogyasztanak elegendő zöldséget és gyümölcsöt. A fáradtság oka lehet vashiány is, ami főleg a nők körében alakulhat ki, mivel a menstruáció során rendszeresen vért veszítenek, ezért körükben gyakori a vashiányos vérszegénység.

Ne feledkezzünk meg a helyes táplálkozás mellett a folyadékpótlás fontosságáról sem! Ha valaki túl kevés vizet fogyaszt, a vér lassabban áramlik, és a szervek vérellátása romlik. Vannak, akik szívesen isznak edzés után sört, vagy egyéb alkoholos italokat. Ám ezek fogyasztása kerülendő, mivel vizet vonnak el a szervezettől, és ráadásul az alkohol hizlal is, és a szellemi képességekre gyakorolt negatív hatásai is mindenki előtt ismertek. A sörben lévő komló ráadásul álmosító hatású.

A rossz edzésmódszer miatti edzés utáni fáradtság

Ha az edzésmódszer nem optimális, sportolás után fáradtság törhet ránk. Ha a pihenésre szánt idő túl rövid, könnyen túlterhelhetjük szervezetünket, és ez többek között fáradtságban nyilvánulhat meg. A túl nagy távot lefutó vagy túl intenzíven edző nem megfelelően edzett futók is könnyen kimerülhetnek. A kellő pihenő idő kihagyása is lehet a normálisnál nagyobb mértékű fáradtság oka.

További lehetséges okok az edzés utáni fáradtság hátterében

Ha a fáradtság és kimerültség krónikus, azaz hosszabb ideje fennáll, és nem csak edzések során, illetve közvetlenül az edzések után jelentkezik, akkor orvosi kivizsgálás szükséges az esetleges betegségek felderítésére. A fáradtság jeleivel járhatnak olyan súlyos betegségek, amilyenek a daganatos betegségek és az agyhártyagyulladás (amit kullancs is okozhat, futók esetében különösen nagy a kullancscsípés veszélye, ha fáradtság a panasz, gondolni kell erre az eshetőségre is!). Egyéb betegségek is állhatnak a háttérben, például alacsony vérnyomás (hypotonia) vagy megfázás, illetve pajzsmirigy-alulműködés. A cukorbetegségre (diabetes mellitus) is jellemző lehet a fáradtság mint tünet. Az egészségesen táplálkozó, helyesen edző, és éjszakánként jól alvó futók is mielőbb forduljanak orvoshoz, amennyiben edzés után túl fáradtnak érzik magukat. Az orvost tájékoztatni kell arról, hogy milyen gyógyszereket szed, mert egyes gyógyszerek okozhatnak fáradékonyságot. Például az antihisztaminok mellékhatásaként is jelentkezhet fáradékonyság. Az antihisztaminok számos pollenallergia ellenes szer hatóanyagai. Illetve vannak olyan antidepresszánsok is, amelyek szedése során szintén fáradtság jelentkezhet.

Nem szabad elfelejtenünk, hogy nem csak testi, hanem lelki problémák is vezethetnek fokozott fáradtsághoz. Sok futó, aki állandóan fáradtnak érzi magát, burn out szindrómában szenved, aminek oka a mindennapok során elszenvedett sokféle terhelés, sokan közülük az edzések során is túl sokat követelnek maguktól, és ezt a terhet érthető módon nem bírja sem a test, sem a lélek.

Összegzés

Ha edzés után a normálisnál jobban elfárad, fel kell deríteni a háttérben álló okokat!

Azok a futók, akik edzés után szokatlanul fáradtnak érzik magukat, gondolják át étkezési és folyadékfogyasztási szokásaikat, edzésprogramjukat, és szükség esetén változtassanak, javítsák a hibákat!

A túlzott fáradtság oka lehet testi-, lelki betegség és bizonyos gyógyszerek mellékhatása is.

