12 hetes futás edzésterv fogyni vágyóknak

Az alábbi edzésterv kezdő, vagy évek óta nem sportoló és fogyni vágyó emberek számára ajánlott. 12 héten keresztül heti 3 nap edzéssel mérhető eredmények érhetők el.

Általános szabályok, mielőtt belefog

Az edzést mindig 10 perc bemelegítéssel kezdje, és nyújtással fejezze be!

Mindig legyen Önnél folyadék sportolás közben!

Ha az edzés során fájdalmat érez, hagyja abba a mozgást!

1. hét Hétfő Gyakorlat Időtartam Erős gyaloglás 20 perc Szerda Gyakorlat Időtartam Erős gyaloglás 20 perc Szombat Gyakorlat Időtartam Erős gyaloglás 20 perc

2. hét Hétfő Gyakorlat Időtartam Erős gyaloglás 30 perc Szerda Gyakorlat Időtartam Erős gyaloglás 30 perc Szombat Gyakorlat Időtartam Erős gyaloglás 30 perc

3. hét Hétfő Gyakorlat Időtartam futás 2 perc gyaloglás 2 perc Ezt ötször kell megismételni! Szerda Gyakorlat Időtartam futás 3 perc gyaloglás 2 perc Ezt négyszer kell megismételni! Szombat Gyakorlat Időtartam futás 2 perc gyaloglás 2 perc Ezt ötször kell megismételni!

4. hét Hétfő Gyakorlat Időtartam futás 3 perc gyaloglás 2 perc Ezt négyszer kell megismételni! Szerda Gyakorlat Időtartam futás 4 perc gyaloglás 2 perc Ezt háromszor kell megismételni! Szombat Gyakorlat Időtartam futás 3 perc gyaloglás 2 perc Ezt négyszer kell megismételni!

5. hét Hétfő Gyakorlat Időtartam futás 4 perc gyaloglás 2 perc Ezt háromszor kell megismételni! Szerda Gyakorlat Időtartam futás 5 perc gyaloglás 2 perc Ezt négyszer kell megismételni! Szombat Gyakorlat Időtartam futás 4 perc gyaloglás 2 perc Ezt háromszor kell megismételni!

6. hét Hétfő Gyakorlat Időtartam futás 5 perc gyaloglás 2 perc Ezt négyszer kell megismételni! Szerda Gyakorlat Időtartam futás 7 perc gyaloglás 3 perc Ezt háromszor kell megismételni! Szombat Gyakorlat Időtartam futás 5 perc gyaloglás 2 perc Ezt négyszer kell megismételni!

7. hét Hétfő Gyakorlat Időtartam futás 7 perc gyaloglás 2 perc Ezt háromszor kell megismételni! Szerda Gyakorlat Időtartam futás 8 perc gyaloglás 3 perc Ezt háromszor kell megismételni! Szombat Gyakorlat Időtartam futás 7 perc gyaloglás 2 perc Ezt háromszor kell megismételni!

8. hét Hétfő Gyakorlat Időtartam futás 8 perc gyaloglás 2 perc Ezt háromszor kell megismételni! Szerda Gyakorlat Időtartam futás 9 perc gyaloglás 3 perc Ezt háromszor kell megismételni! Szombat Gyakorlat Időtartam futás 8 perc gyaloglás 2 perc Ezt háromszor kell megismételni!

9. hét Hétfő Gyakorlat Időtartam futás 9 perc gyaloglás 2 perc Ezt háromszor kell megismételni! Szerda Gyakorlat Időtartam futás 10 perc gyaloglás 3 perc Ezt kétszer kell megismételni! Szombat Gyakorlat Időtartam futás 9 perc gyaloglás 2 perc Ezt háromszor kell megismételni!

10. hét Hétfő Gyakorlat Időtartam futás 10 perc gyaloglás 2 perc Ezt kétszer kell megismételni! Szerda Gyakorlat Időtartam futás 12 perc gyaloglás 3 perc Ezt kétszer kell megismételni! Szombat Gyakorlat Időtartam futás 10 perc gyaloglás 2 perc Ezt kétszer kell megismételni!

11. hét Hétfő Gyakorlat Időtartam futás 12 perc gyaloglás 2 perc Ezt kétszer kell megismételni! Szerda Gyakorlat Időtartam futás 14 perc gyaloglás 2 perc Ezt kétszer kell megismételni! Szombat Gyakorlat Időtartam futás 12 perc gyaloglás 2 perc Ezt kétszer kell megismételni!

12. hét Hétfő Gyakorlat Időtartam futás 15 perc gyaloglás 2 perc Ezt kétszer kell megismételni! Szerda Gyakorlat Időtartam futás 10 perc gyaloglás 1 perc Ezt kétszer kell megismételni! Szombat Gyakorlat Időtartam közepes iramú futás 30 perc

(WEBBeteg - Runnersworld.de)