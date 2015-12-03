12 hetes futás edzésterv fogyni vágyóknak

Az alábbi edzésterv kezdő, vagy évek óta nem sportoló és fogyni vágyó emberek számára ajánlott. 12 héten keresztül heti 3 nap edzéssel mérhető eredmények érhetők el.

Általános szabályok, mielőtt belefog

  • Az edzést mindig 10 perc bemelegítéssel kezdje, és nyújtással fejezze be!
  • Mindig legyen Önnél folyadék sportolás közben!
  • Ha az edzés során fájdalmat érez, hagyja abba a mozgást!

Futás túlsúllyal

1. hét

Hétfő

Gyakorlat Időtartam
Erős gyaloglás 20 perc

Szerda

Gyakorlat Időtartam
Erős gyaloglás 20 perc

Szombat

Gyakorlat Időtartam
Erős gyaloglás 20 perc

2. hét

Hétfő

Gyakorlat Időtartam
Erős gyaloglás 30 perc

Szerda

Gyakorlat Időtartam
Erős gyaloglás 30 perc

Szombat

Gyakorlat Időtartam
Erős gyaloglás 30 perc

3. hét

Hétfő

Gyakorlat Időtartam
futás 2 perc
gyaloglás 2 perc

Ezt ötször kell megismételni!

Szerda

Gyakorlat Időtartam
futás 3 perc
gyaloglás 2 perc

Ezt négyszer kell megismételni!

Szombat

Gyakorlat Időtartam
futás 2 perc
gyaloglás 2 perc

Ezt ötször kell megismételni!

4. hét

Hétfő

Gyakorlat Időtartam
futás 3 perc
gyaloglás 2 perc

Ezt négyszer kell megismételni!

Szerda

Gyakorlat Időtartam
futás 4 perc
gyaloglás 2 perc

Ezt háromszor kell megismételni!

Szombat

Gyakorlat Időtartam
futás 3 perc
gyaloglás 2 perc

Ezt négyszer kell megismételni!

5. hét

Hétfő

Gyakorlat Időtartam
futás 4 perc
gyaloglás 2 perc

Ezt háromszor kell megismételni!

Szerda

Gyakorlat Időtartam
futás 5 perc
gyaloglás 2 perc

Ezt négyszer kell megismételni!

Szombat

Gyakorlat Időtartam
futás 4 perc
gyaloglás 2 perc

Ezt háromszor kell megismételni!

6. hét

Hétfő

Gyakorlat Időtartam
futás 5 perc
gyaloglás 2 perc

Ezt négyszer kell megismételni!

Szerda

Gyakorlat Időtartam
futás 7 perc
gyaloglás 3 perc

Ezt háromszor kell megismételni!

Szombat

Gyakorlat Időtartam
futás 5 perc
gyaloglás 2 perc

Ezt négyszer kell megismételni!

7. hét

Hétfő

Gyakorlat Időtartam
futás 7 perc
gyaloglás 2 perc

Ezt háromszor kell megismételni!

Szerda

Gyakorlat Időtartam
futás 8 perc
gyaloglás 3 perc

Ezt háromszor kell megismételni!

Szombat

Gyakorlat Időtartam
futás 7 perc
gyaloglás 2 perc

Ezt háromszor kell megismételni!

8. hét

Hétfő

Gyakorlat Időtartam
futás 8 perc
gyaloglás 2 perc

Ezt háromszor kell megismételni!

Szerda

Gyakorlat Időtartam
futás 9 perc
gyaloglás 3 perc

Ezt háromszor kell megismételni!

Szombat

Gyakorlat Időtartam
futás 8 perc
gyaloglás 2 perc

Ezt háromszor kell megismételni!

9. hét

Hétfő

Gyakorlat Időtartam
futás 9 perc
gyaloglás 2 perc

Ezt háromszor kell megismételni!

Szerda

Gyakorlat Időtartam
futás 10 perc
gyaloglás 3 perc

Ezt kétszer kell megismételni!

Szombat

Gyakorlat Időtartam
futás 9 perc
gyaloglás 2 perc

Ezt háromszor kell megismételni!

10. hét

Hétfő

Gyakorlat Időtartam
futás 10 perc
gyaloglás 2 perc

Ezt kétszer kell megismételni!

Szerda

Gyakorlat Időtartam
futás 12 perc
gyaloglás 3 perc

Ezt kétszer kell megismételni!

Szombat

Gyakorlat Időtartam
futás 10 perc
gyaloglás 2 perc

Ezt kétszer kell megismételni!

11. hét

Hétfő

Gyakorlat Időtartam
futás 12 perc
gyaloglás 2 perc

Ezt kétszer kell megismételni!

Szerda

Gyakorlat Időtartam
futás 14 perc
gyaloglás 2 perc

Ezt kétszer kell megismételni!

Szombat

Gyakorlat Időtartam
futás 12 perc
gyaloglás 2 perc

Ezt kétszer kell megismételni!

12. hét

Hétfő

Gyakorlat Időtartam
futás 15 perc
gyaloglás 2 perc

Ezt kétszer kell megismételni!

Szerda

Gyakorlat Időtartam
futás 10 perc
gyaloglás 1 perc

Ezt kétszer kell megismételni!

Szombat

Gyakorlat Időtartam
közepes iramú futás 30 perc

(WEBBeteg - Runnersworld.de)

