12 hetes futás edzésterv fogyni vágyóknak

Az alábbi edzésterv kezdő, vagy évek óta nem sportoló és fogyni vágyó emberek számára ajánlott. 12 héten keresztül heti 3 nap edzéssel mérhető eredmények érhetők el.
Általános szabályok, mielőtt belefog
- Az edzést mindig 10 perc bemelegítéssel kezdje, és nyújtással fejezze be!
- Mindig legyen Önnél folyadék sportolás közben!
- Ha az edzés során fájdalmat érez, hagyja abba a mozgást!
|
1. hét
|
Hétfő
| Gyakorlat
| Időtartam
| Erős gyaloglás
| 20 perc
|
Szerda
| Gyakorlat
| Időtartam
| Erős gyaloglás
| 20 perc
|
Szombat
| Gyakorlat
| Időtartam
| Erős gyaloglás
| 20 perc
|
2. hét
|
Hétfő
| Gyakorlat
| Időtartam
| Erős gyaloglás
| 30 perc
|
Szerda
| Gyakorlat
| Időtartam
| Erős gyaloglás
| 30 perc
|
Szombat
| Gyakorlat
| Időtartam
| Erős gyaloglás
| 30 perc
|
3. hét
|
Hétfő
| Gyakorlat
| Időtartam
| futás
| 2 perc
| gyaloglás
| 2 perc
Ezt ötször kell megismételni!
|
Szerda
| Gyakorlat
| Időtartam
| futás
| 3 perc
| gyaloglás
| 2 perc
Ezt négyszer kell megismételni!
|
Szombat
| Gyakorlat
| Időtartam
| futás
| 2 perc
| gyaloglás
| 2 perc
Ezt ötször kell megismételni!
|
4. hét
|
Hétfő
| Gyakorlat
| Időtartam
| futás
| 3 perc
| gyaloglás
| 2 perc
Ezt négyszer kell megismételni!
|
Szerda
| Gyakorlat
| Időtartam
| futás
| 4 perc
| gyaloglás
| 2 perc
Ezt háromszor kell megismételni!
|
Szombat
| Gyakorlat
| Időtartam
| futás
| 3 perc
| gyaloglás
| 2 perc
Ezt négyszer kell megismételni!
|
5. hét
|
Hétfő
| Gyakorlat
| Időtartam
| futás
| 4 perc
| gyaloglás
| 2 perc
Ezt háromszor kell megismételni!
|
Szerda
| Gyakorlat
| Időtartam
| futás
| 5 perc
| gyaloglás
| 2 perc
Ezt négyszer kell megismételni!
|
Szombat
| Gyakorlat
| Időtartam
| futás
| 4 perc
| gyaloglás
| 2 perc
Ezt háromszor kell megismételni!
|
6. hét
|
Hétfő
| Gyakorlat
| Időtartam
| futás
| 5 perc
| gyaloglás
| 2 perc
Ezt négyszer kell megismételni!
|
Szerda
| Gyakorlat
| Időtartam
| futás
| 7 perc
| gyaloglás
| 3 perc
Ezt háromszor kell megismételni!
|
Szombat
| Gyakorlat
| Időtartam
| futás
| 5 perc
| gyaloglás
| 2 perc
Ezt négyszer kell megismételni!
|
7. hét
|
Hétfő
| Gyakorlat
| Időtartam
| futás
| 7 perc
| gyaloglás
| 2 perc
Ezt háromszor kell megismételni!
|
Szerda
| Gyakorlat
| Időtartam
| futás
| 8 perc
| gyaloglás
| 3 perc
Ezt háromszor kell megismételni!
|
Szombat
| Gyakorlat
| Időtartam
| futás
| 7 perc
| gyaloglás
| 2 perc
Ezt háromszor kell megismételni!
|
8. hét
|
Hétfő
| Gyakorlat
| Időtartam
| futás
| 8 perc
| gyaloglás
| 2 perc
Ezt háromszor kell megismételni!
|
Szerda
| Gyakorlat
| Időtartam
| futás
| 9 perc
| gyaloglás
| 3 perc
Ezt háromszor kell megismételni!
|
Szombat
| Gyakorlat
| Időtartam
| futás
| 8 perc
| gyaloglás
| 2 perc
Ezt háromszor kell megismételni!
|
9. hét
|
Hétfő
| Gyakorlat
| Időtartam
| futás
| 9 perc
| gyaloglás
| 2 perc
Ezt háromszor kell megismételni!
|
Szerda
| Gyakorlat
| Időtartam
| futás
| 10 perc
| gyaloglás
| 3 perc
Ezt kétszer kell megismételni!
|
Szombat
| Gyakorlat
| Időtartam
| futás
| 9 perc
| gyaloglás
| 2 perc
Ezt háromszor kell megismételni!
|
10. hét
|
Hétfő
| Gyakorlat
| Időtartam
| futás
| 10 perc
| gyaloglás
| 2 perc
Ezt kétszer kell megismételni!
|
Szerda
| Gyakorlat
| Időtartam
| futás
| 12 perc
| gyaloglás
| 3 perc
Ezt kétszer kell megismételni!
|
Szombat
| Gyakorlat
| Időtartam
| futás
| 10 perc
| gyaloglás
| 2 perc
Ezt kétszer kell megismételni!
|
11. hét
|
Hétfő
| Gyakorlat
| Időtartam
| futás
| 12 perc
| gyaloglás
| 2 perc
Ezt kétszer kell megismételni!
|
Szerda
| Gyakorlat
| Időtartam
| futás
| 14 perc
| gyaloglás
| 2 perc
Ezt kétszer kell megismételni!
|
Szombat
| Gyakorlat
| Időtartam
| futás
| 12 perc
| gyaloglás
| 2 perc
Ezt kétszer kell megismételni!
|
12. hét
|
Hétfő
| Gyakorlat
| Időtartam
| futás
| 15 perc
| gyaloglás
| 2 perc
Ezt kétszer kell megismételni!
|
Szerda
| Gyakorlat
| Időtartam
| futás
| 10 perc
| gyaloglás
| 1 perc
Ezt kétszer kell megismételni!
|
Szombat
| Gyakorlat
| Időtartam
| közepes iramú futás
| 30 perc
(WEBBeteg - Runnersworld.de)