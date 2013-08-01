A maratoni futás árthat a veséknek és a szívnek

Futásból is megárt a sok, annak ellenére, hogy alapvetően egészséges mozgásformáról van szó. A maratoni futás nagy megterhelést jelent a szívnek és a keringésnek, ezen érzékeny rendszer egyensúlyát felboríthatja. Extrém esetben akár pitvarfibrillációt, stroke-ot és hirtelen szívhalált is okozhat.

Maratonfutóknál megfigyelték továbbá a tüdő- és a vesefunkció átmeneti romlását is. Ráadásul úgy tűnik, hogy az asztma és az allergia kockázatát is növeli. Ezeket az állításokat több tanulmány is alátámasztja.

A maratoni táv lefutása tehát nemcsak az izmokat, csontokat, ízületi szalagokat, ínakat terheli meg nagymértékben.

Nézzünk meg néhány kutatási eredményt!

A belső szervekre – így a vesénkre – is káros hatással van fizikai teljesítőképességünk határainak feszegetése. Berlini tudósok a tesztelt maratoni futók több mint felénél kimutatták a vesefunkció súlyos vagy nagyon súlyos károsodását.

A Berlini Charité Egyetemi Klinika szakértői Dr. Bernd Hewing vezetésével jártak utána annak a kérdésnek, hogy az olyan nagymértékű és tartós terhelés, amilyen a maratoni futás és az arra való felkészülés mennyire terheli meg a szívet és a veséket. A berlini maraton résztvevői közül 167 indulót teszteltek, átlagéletkoruk 50,3 év volt. Az alanyok 47%-a férfi, 53%-a pedig nő volt. A tesztszemélyeket a verseny előtt, közvetlenül a futás befejezése után és 2 héttel később is megvizsgálták, vérmintát vettek tőlük és EKG-vizsgálatot végeztek.

Az eredmények kiértékelése során a kutatók azt találták, hogy a résztvevők több mint egyharmadánál – köztük nőknél és férfiaknál egyaránt – nőtt a vérben kimutatható azon biomarkerek aránya, amelyek a szív károsodását jelzik. Az EKG-vizsgálat azonban nem mutatott ki releváns szívizom-károsodást.

Mindennek ellenére továbbra is az az álláspont van érvényben, hogy az egészséges emberek szívét a kitartó futás nem károsítja túlzott mértékben.

A vesék esetében más a helyzet. A cystatin C nevű protein értékes információt ad a vesék állapotáról. A diagnosztikában a glomeruláris filtrációs ráta meghatározására használják a cystatin C-t. A glomeruláris filtrációs ráta jelzi, hogy időegység alatt mennyi primer vizelet keletkezik, azaz mennyi folyadékot képes a vese megszűrni. A vese annál több folyadékot szűr meg, minél magasabb a cystatin C mennyisége.

A vizsgálati eredmények szerint a cystatin C értéke a tesztelt maratoni futók 43%-ánál több mint 25%-kal csökkent, 13%-uknál pedig több mint 50%-kal, vagyis akut vesekárosodásról beszélhetünk.

Két héttel a megmérettetés után az értékek újra normalizálódtak a tesztalanyoknál.

A Yale Egyetem orvos-kutatói is megerősítették a kockázatok fennállását, akik a maraton lefutását követően ugyancsak az akut veseelégtelenség jeleit diagnosztizálták a futók 82%-ánál. Megfigyeléseik szerint azonban a vesék két nap alatt "kipihenték" magukat. Tehát ha a sportoló jól felkészült és nincsenek alapbetegségei, akkor a szervezet képes kiheverni a nagy megterhelés jelentette stresszt. Ellenkező esteben viszont komoly veszélyt jelent a maratoni futás, és fontos ennek tudatában lenni! Tovább súlyosbítja a problémát, ha a sportoló a fájdalom elkerülése céljából megelőző céllal ibuprofén tartalmú készítményt vesz be, az ugyanis további megterhelést jelent a vesékre nézve, így ezt tanácsos elkerülni!

Fontos a körültekintés és óvatosság!

Mindennek ellenére a sportág kedvelőinek félelemből nem kell lemondani a maratoni futásról. Azonban azok, akiknek meglévő veseproblémájuk vagy vesebetegségük van, és hosszan tartó megterheléssel járó sportokat űznek, vagy szeretnének űzni, először forduljanak kezelőorvosukhoz, és ha megkapták az engedélyét, akkor is csak veseműködésük rendszeres orvosi ellenőrzése mellett sportolhatnak, legyen szó akár maratoni futásról, akár egy könnyű sportágról! Ugyanez érvényes a szívproblémákkal küzdőkre és a szívbetegségekben szenvedőkre is.

A szervezet (az egészségeseké is) a maraton lefutása után gyakran gyulladásos reakciókat mutat, az immunrendszer gyengül, a szív, a tüdő, a vese, a bél a máj és egyéb szervek funkciója átmenetileg romlik. Alvászavarok szintén gyakran jelentkeznek. Elengedhetetlen ezért a maraton után néhány nap pihenést betervezni, melynek során a helyes táplálkozásra és az elegendő alvásra nagyon fontos odafigyelni. Illetve masszázs, vagy egyéni választástól függően a meleg vagy a hideg fürdő is segítheti a regenerációt. Kiemelt jelentősége van a megfelelő folyadék- és tápanyagpótlásnak már futás közben, ez a futást követő gyorsabb regeneráció egyik alapja.

Szerző: WEBBeteg - Bak Marianna, biológus szakfordító

Forrás: trainingsworld.com, Was man wissen sollte, bevor man mit dem Marathon-Training beginnt (ÁOK), Ärzte warnen: Beim Marathon nicht einfach draufloslaufen (Pharmazeutische Zeitung)