A sztóma - A legfontosabb tudnivalók

A sztóma egy mesterségesen, sebészek által létrehozott nyílás a hasfalon, melyen keresztül a széklet vagy a vizelet távozni tud a szervezetből, és egy cserélhető zsákba jut. Alkalmazására olyan megbetegedések esetén kerülhet sor, ahol a természetes ürítési útvonal valamilyen betegség vagy beavatkozás következtében nem használható, illetve ha a bél egy szakaszának tehermentesítése szükséges.

A sztómák típusai

A sztóma felhelyezése lehet átmeneti vagy végleges, és az alapbetegség jellegéből adódóan készülhet a vékony- és a vastagbélszakaszon is, illetve a vizeletelvezető rendszerben is kialakítható.

A sztóma elnevezése attól függ, hogy melyik szervből vagy szervrendszerből vezeti ki a váladékot, illetve a béltartalmat. Minden típus a hasfalon keresztül történő kivezetést jelent.

A bélsztómákat közös elnevezéssel enterosztómának is nevezzük. Ezek kialakítása a gyakoribb beavatkozás.

Ileosztóma: a vékonybél utolsó szakaszából, a csípőbélből (ileum) kialakított sztóma.

a vékonybél utolsó szakaszából, a csípőbélből (ileum) kialakított sztóma. Kolosztóma: a vastagbélből (colon) kialakított mesterséges nyílás. Elhelyezkedése szerint lehet például szigmabél- vagy harántvastagbél-sztóma.

a vastagbélből (colon) kialakított mesterséges nyílás. Elhelyezkedése szerint lehet például szigmabél- vagy harántvastagbél-sztóma. Jejunosztóma: a vékonybél éhbélnek nevezett szakaszából (jejunum) kialakított sztóma. Ritkább forma, elsősorban kiterjedt vékonybél-betegségek vagy -eltávolítások esetén válhat szükségessé.

Urosztóma: a vizelet elvezetésére szolgáló mesterséges nyílás, amelyet leggyakrabban a húgyhólyag eltávolítását követően alakítanak ki. Egyik gyakori formája az ileum egy rövid szakaszának felhasználásával létrehozott ileum conduit (Bricker-diverzió).

Átmeneti és végleges sztóma

Fontos különbség továbbá, hogy a sztóma átmeneti vagy végleges céllal készül-e. Az átmeneti sztóma a megfelelő gyógyulási idő elteltével, a bélfolytonosság helyreállítását követően megszüntethető. A végleges sztóma esetében a természetes ürítési útvonal helyreállítása nem lehetséges vagy nem indokolt.

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Milyen betegségek esetén szükséges sztóma kialakítására?

A vékonybélen (ileosztóma) általában akkor hoznak létre tartós sztómát, ha valamely betegség, például colitis ulcerosa miatt a vastagbél teljes hosszát el kell távolítani. Átmeneti jelleggel bélműtétek után, a varrat tehermenesítésére is alkalmazhatják.

A vastagbélen (kolosztóma) elsősorban az olyan vastagbél- és végbélrákok esetén alakítanak ki sztómát, amikor a tumor a végbél záróizomzatához túl közel helyezkedik el, vagy azt is érinti. Ilyen esetben a daganatot nem lehet biztonságosan eltávolítani, csak akkor, ha a záróizom is áldozatául esik a műtétnek.

Gyakori kórképek, amelyek járhatnak bélsztóma kialakításával: gyulladásos bélbetegségek, bélrendszeri daganatok, bélelzáródás, bélelhalás, súlyos bélfertőzések, bélperforáció, familiáris vastagbélpolipózis, diverticulitis, valamint a beleket is érintő, azokon áthatoló hasi sérülések.

Végleges húgyúti sztóma (urosztóma) kialakítására legtöbbször húgyhólyagrák miatt történő húgyhólyag-eltávolítással összefüggésben kerül sor.

Nagyon fontos a sztóma optimális helyének megfelelő kiválasztása. Nem jó, ha a nyílás túl közel van a köldökhöz, a bordákhoz, a lágyékhajlatokhoz, régi műtéti hegekhez, viszont elengedhetetlen, hogy úgy helyezkedjen el, hogy az a beteg számára jól látható és hozzáférhető legyen, mert csak így tudja azt megfelelően ápolni, tisztán tartani.

Élet sztóma viselésével

A széklet- és a vizeletürítés megváltozásával több természetes élettani változás következik be, melyek nem minősülnek szövődménynek, rendellenességnek.

Megváltozik az ürítés rendszeressége és a széklet állaga eltér a korábban megszokottól. A sztóma megfelelő gondozása, rendszeres ürítése és tisztítása azért nagyon fontos, mert a nyíláson keresztül ürülő béltartalom vagy vizeelt könnyen bőrirritációt okoz, mely fertőzések és fekély létrejöttéhez vezethet.

A modern sztómazsákok jól zárnak és a szénszűrő segítségével a szagokat nagy részét is elnyelik, azonban olykor számítani lehet kellemetlen következményekre. Mindenki leginkább saját maga tudja kikísérletezni, hogy milyen ételek fogyasztása okozza a legkevesebb panaszt, és mik azok, amiket kerülnie érdemes.

Átmeneti sztóma esetén a későbbi sztómazárás lehetőségét az alapbetegség gyógyulása, a bélvarratok állapota és a beteg általános állapota alapján mérlegeli a kezelő sebész.

A véglegesen sztómát viselő betegeknek rendszeresen kontrollvizsgálatra szükséges járniuk, hogy az esetleges vitaminhiány, sztómaszűkület (stenosis), bőrgyulladás, tályog, sztóma körül kialakult sérv, vagy más egyéb szövődmények időben felismerhetőek legyenek.

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Dr. Soltész Annamária

Aktualizálta: Dr. Dunás-Varga Veronika, belgyógyász