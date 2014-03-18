Milyen rizikófaktorokra figyeljen, ha magas a vérnyomása?

Magyarország halálozási statisztikáiban az első helyen a szív- és érrendszeri betegségek okozta halál áll, míg ez a halálok európai viszonylatban a harmadik.

A magas vérnyomás az egyik kiemelt kockázati tényezője a szív- és érrendszeri problémáknak, azonban ha már valaki magasvérnyomás-beteg, nem árt, ha tisztában van a szív- és érrendszert érintő egyéb kockázati tényezőkkel, és kiemelten ügyel azokra. A magas vérnyomás az érbetegségek egyik fő oka lehet, ám más rizikófaktorokkal együtt a veszély hatványozottan nő.

Fontos a vérzsírszint karbantartása

A szív- és érrendszeri betegségeknek több rizikófaktora ismert, ezek között léteznek befolyásolható és nem befolyásolható faktorok, a koleszterinszint a befolyásolható tényezők közé tartozik.

A megelőzés egyik módja a vér összkoleszterin szintjének alacsony értéken tartása. A magas koleszterinszint szívkoszorúér-meszesedéshez, szívinfarktushoz és stroke-koz vezethet. Az emelkedett koleszterinszint mögött örökletes tényezők, szerzett betegségek és leggyakrabban az egészségtelen életmód egyaránt állhat. Az örökletes tényezőkön túl okozhatják vese- és májbetegségek, a pajzsmirigy alulműködése, cukorbetegség, illetve a kevés mozgással, bő kalóriabevitellel járó életmód is kedvezőtlenül befolyásolja a lipidszinteket.

Emelkedett koleszterinszint esetén elsősorban életmódváltás javasolt. A túlsúly emeli az LDL ("rossz"), és csökkenti a HDL-koleszterin szintjét, a fogyás, a rendszeres testmozgás ellentétes hatást fejt ki.

A HDL-koleszterin az úgynevezett érvédő, tehát a "jó” koleszterinrész. Értéke minél nagyobb, annál jobb. A sok HDL képes az érfalból a lerakódott koleszterint "kivonni”. A "jó” koleszterin (HDL) szintjét elsősorban mozgással, testsúlycsökkentéssel és a dohányzás elhagyásával emelheti. A nőknél a jó koleszterin értéke 1,3 felett ideális, a férfiaknál ugyanez az optimális érték 1 felettit jelent.

A triglicerid egy koleszterinen kívüli vérzsírösszetevő. Értéke erősen változik az étkezéssel, emiatt kell éhgyomorral mennünk a vérvételre. Szintje főleg cukorbetegségben, alkoholfogyasztásnál, metabolikus szindrómában emelkedik meg. Önmagában is érelmeszesedést okozhat és még agresszívebbé alakítja a koleszterint. Trigliceridből (TG) 1,7 alatti az ideális érték.

Tudta? Ha a lábon bizonyos mértékkel alacsonyabb a vérnyomás, mint a karon, nagy a valószínűsége a lábérszűkület fennállásának!

Túlsúly, elhízás - Kiemelt rizikófaktor

Elhízásról akkor beszélünk, hogyha a szervezetben túl nagy mennyiségű a zsírszövet. Az emberi test el tudja viselni, ha egy kicsivel több zsírszövetet kell magával hordoznia, azonban egy bizonyos ponton túl a zsírszövet már hátrányosan befolyásolja az egészséget.

Az elhízás miatt Önnek nagyobb kockázata van a magas vérnyomásra, a cukorbetegségre és számos más hasonlóan komoly, az érrendszert károsító egészségügyi problémára. Túlsúly esetén fokozottan oda kell tehát figyelnie arra, hogy vérnyomását a normál értékek között tartsa.

A túlsúlyos állapoton azonban lehet változtatni, és akár már kismértékű fogyás és életmódváltás pozitívan befolyásolja koleszterinértékeit, vérnyomását, sőt segít megelőzni a 2-es típusú cukorebetegséget is!

Ha eléri normál testsúlyát (BMI 18,5-24,99); sok alacsony szénhidráttartalmú gyümölcsöt és zöldséget, alacsony zsírtartalmú ételeket fogyaszt, eredményesen csökkentheti vérnyomását. Már 5-20 Hgmm/10 kg-mal is csökkenhet vérnyomása, ha eléri az ideális testsúlyát!

A kritikus mutatók Testtömeg index (BMI): A testtömeg index a kilógrammban mért testtömeg és a méterben mért testmagasság négyzetének hányadosa (kg/m 2 ). Ha a BMI értéke 18,5 alatti, akkor soványabb, mint az ideális lenne. Ha a BMI 18,5 és 25 közé esik, akkor az Ön tömege optimális. Amennyiben a BMI 25 és 30 között van, akkor túlsúlyos, ha 30 felett van, akkor elhízott.

A testtömeg index a kilógrammban mért testtömeg és a méterben mért testmagasság négyzetének hányadosa (kg/m ). Ha a BMI értéke 18,5 alatti, akkor soványabb, mint az ideális lenne. Ha a BMI 18,5 és 25 közé esik, akkor az Ön tömege optimális. Amennyiben a BMI 25 és 30 között van, akkor túlsúlyos, ha 30 felett van, akkor elhízott. Haskörfogatmérés: Ha a zsírszövet jelentős része a hasüregben található a belek között (mezenteriális zsír), akkor "alma" típusú elhízásról beszélünk. Ha a zsírszövet zöme a csípőn, a combokon és általában a bőr alatt van (szubkután zsír), akkor az elhízás "körte" típusú. Az egészség szempontjából sokkal kevésbé kedvezőtlen a körte típus.

Ha Önnek pocakja, előredomborodó vagy éppenséggel lecsüngő hasa van, akkor elhízása alma típusú. A hasüregi zsír növeli az érelmeszesedés kialakulásának kockázatát. Nőknél a haskörfogat 88 cm, a férfiaknál pedig 100 cm alatt kell, hogy legyen (ezek a számok a különböző ajánlásokban néhány cm-rel eltérhetnek).

Fokozott veszély - metabolikus szindróma

A metabolikus szindróma tünetei a csökkent glükóztolerancia (vércukorszint-emelkedésre való hajlam), a magas vérnyomás, az elhízás (főleg a hasra), a magas vérzsírszint és a magas koleszterinszint, amelyek már önmagukban is fokozzák a szívkoszorúér-betegség, a stroke és a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának valószínűségét. Együttesen azonban még jobban emelik a kockázatot és rövidítik az életet.

Szerencsére a metabolikus szindróma megfelelő életmódváltással felszámolható, amelyet azért is érdemes megtenni, mert minél hosszabb ideig áll fent, annál több, nehezen gyógyítható vagy éppen maradandó károsodást hagy hátra (pl. érelmeszesedés, szívinfarktus, stroke).

Ha magasvérnyomás-betegségben szenved, életmódváltással még mindig megelőzheti a maradandó károsodást okozó bajokat. Tartsa megfelelő szinten koleszterinszintjét, fogyjon le, ügyeljen táplálkozására és mozogjon rendszeresen.

Tudta? Ha valakinek már kialakult a cukorbetegsége, érrendszere általában olyan rossz, mintha cukorbetegség nélkül elszenvedett volna egy szívinfarktust!

Erei védelme érdekében mondjon le a káros szenvedélyekről

Ha magasvérnyomás-betegségben szenved, különösen figyelnie kell ereinek védelmére, hogy azok állapotát ne rontsa tovább a dohányzással, alkoholfogyasztással.

Alkohol: A fokozott alkoholfogyasztás nemcsak vérnyomásemelő hatással bír, hanem károsítja a szívizomzatot is, és nem elhanyagolható többletkalóriát tartalmaz.

A legújabb kutatások szerint még a mértékletes alkoholfogyasztás sem feltétlenül biztonságos, különösen, ha valaki már magas vérnyomásban szenved vagy egyéb kardiovaszkuláris kockázati tényezővel él.

Dohányzás: A dohányzás azon túl, hogy közvetlenül is emeli a vérnyomást, károsítja az érfalat is. A cigarettázás kedvezőtlenül befolyásolja az érelmeszesedésért felelős vérzsírok (LDL) szintjét, az érbelhártya funkciójának károsításával az erek tágulékonyságát csökkenti, így azokat merevebbé teszi, valamint fokozza a vérrögök kialakulásának veszélyét is.

TIPP Vezesse rendszeresen vérnyomásértékeit! Töltse le vérnyomásnapló táblázatunkat, ami segít ebben!

Szerző: WEBBeteg

Lektorálta és aktualizálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus