Edzésterv magas vérnyomásban szenvedőknek

Ezt az edzéstervet azok számára dolgozta ki a személyi edző, akik magas vérnyomásban szenvednek és szeretnének elkezdeni sportolni. Az edzés előbb heti két, majd három napot vesz igénybe.

Általános szabályok az edzés megkezdéséhez

Mielőtt belefog az edzésbe, kérje ki kezelőorvosa véleményét!

Az edzést mindig 10 perc bemelegítéssel kezdje, és nyújtással fejezze be!

Mindig legyen Önnél folyadék sportolás közben!

Ha a gyakorlatok végzésénél fájdalmat érez, hagyja abba azok végrehajtását!

Ha a gyakorlat kivitelezésében bizonytalan, kérje szakértő segítségét!

A súlyválasztás akkor megfelelő, ha az utolsó sorozat utolsó gyakorlatát is szabályosan tudja végrehajtani, de már érzi az izomcsoport fáradását, és nem lenne képes még egy sorozat végrehajtására.

A pulzuskontroll jelölésnél figyeljen arra, hogy a sportolás során a pulzus a maximális pulzus 65-70 százalékában maradjon.

Az ismétlések száma edzettségi szinttől is függ, ha túl sok vagy túl kevés a sorozat vagy az ismétlésszám, annak megfelelően csökkentse, illetve növelje.

A gyakorlatok végrehajtásánál keletkezett esetleges sérülésekért nem vállalunk felelősséget!

Edzésterv heti bontásban

A linkekre kattintva egy-egy heti edzésprogramot talál.

1. hét Kedd Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám Séta (Pulzuskontroll) 20 perc Hasprés talajon 4x20 Séta 10 perc Csütörtök Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám Séta (Pulzuskontroll) 20 perc Hasprés talajon 4x20 Séta 10 perc

2. hét Kedd Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám Séta (Pulzuskontroll) 25 perc Hasprés talajon 5x20 Séta 10 perc Csütörtök Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám Séta (Pulzuskontroll) 25 perc Hasprés talajon 5x20 Séta 10 perc

3. hét Kedd Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám Séta (Pulzuskontroll) 30 perc Hasprés talajon 5x20 Séta 10 perc Csütörtök Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám Séta (Pulzuskontroll) 30 perc Hasprés talajon 5x20 Séta 10 perc

4. hét Kedd Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám Séta (Pulzuskontroll) 35 perc Hasprés talajon 2x3x20 Séta 10 perc Csütörtök Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám Séta (Pulzuskontroll) 35 perc Hasprés talajon 2x3x20 Séta 10 perc

5. hét Kedd Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám Séta (Pulzuskontroll) 45 perc Hasprés talajon 2x3x20 Séta 10 perc Csütörtök Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám Séta (Pulzuskontroll) 45 perc Hasprés talajon 2x3x20 Séta 10 perc

6. hét Kedd Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám Séta (Pulzuskontroll) 50 perc Egykezes súlyzó (2kg): - Talajon fekve, melltől nyomás 5x20 Hasprés talajon 2x3x20 Séta 10 perc Csütörtök Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám Séta (Pulzuskontroll) 50 perc Hason fekve talajon: - Homlok a talajon, páros kar elemelés 3x10 - Homlok a talajon, páros láb elemelés 3x10 Hasprés talajon 2x3x20 Séta 10 perc

7. hét Hétfő Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám Séta (Pulzuskontroll) 55 perc Fit-ball: - Guggolás 4x20 - Hason a labdán páros karnyújtás fül mellett 4x15 - Háton a labdán egykezes súlyzóval mellnyomás 4x15 - Hasprés a labdán 5x20 Séta 10 perc Szerda Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám Séta (Pulzuskontroll) 50 perc Gimnasztika-nyújtás 20 perc Hasprés talajon 2x3x20 Séta 10 perc Péntek Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám Séta (Pulzuskontroll) 55 perc Fit-ball: - Labdán ülve oldal emelés 2kg-os súlyzó 4x12 - Labdán ülve vállról nyomás 2 kg-os súlyzó 4x12 - Labdán ülve bicepsz 3kg-os súlyzó 4x12 - Hasprés labdán 5x20 Hasprés talajon 2x3x20 Séta 10 perc

8. hét Hétfő Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám Séta (Pulzuskontroll) 55 perc Negatív padon hasprés 3x20 Feltett lábbal hasprés 3x20 Négykézláb támasz: kar ellentétes nyújtott láb emelés 3-3x15 Hasprés talajon 2x3x20 Séta 10 perc Szerda Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám Séta (Pulzuskontroll) 30 perc Intervall séta: 2 perc lassú, 3 perc tempós séta 25 perc Gimnasztika-nyújtás 20 perc Hasprés talajon 2x3x20 Séta 10 perc Péntek Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám Séta (Pulzuskontroll) 55 perc Egykezes súlyzóval (2 kg): Oldal emelés 4x15 Előre emelés 4x15 Beforgatás bicepsz 4x15 Vállból nyomás 4x12 Hasprés talajon 2x3x20 Séta 10 perc

9. hét Hétfő Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám Séta (Pulzuskontroll) 60 perc Köredzés (5x): - Talajon fekvenyomás francia rúddal 20 - Térdelő fekvőtámasz 15 - Guggolás labdával 20 - Hasprés 30 Szerda Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám Séta (Pulzuskontroll) 30 perc Intervall séta: 2 perc lassú, 3 perc tempós séta 25 perc Gimnasztika-nyújtás 20 perc Hasprés talajon 2x3x20 Séta 10 perc Péntek Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám Séta (Pulzuskontroll) 60 perc Köredzés (5x): Egykezes súlyzóval (2kg): - Oldal emelés 20 - Előre emelés 20 - Kalapács bicepsz 20 - Hasprés 20

10. hét Hétfő Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám Séta (Pulzuskontroll) 60 perc Köredzés (5x): - Guggolás Fit-ball 20 - Guggolás Bosu 20 - Fellépés step-padra 20 - Hasprés talajon 2x3x20 Gimnasztika-nyújtás 20 perc Szerda Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám Séta (Pulzuskontroll) - váltakozó emelkedő 60 perc Gimnasztika-nyújtás 20 perc Hasprés talajon 2x3x20 Péntek Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám Séta (Pulzuskontroll) 60 perc Köredzés (5x): - Térdelő fekvőtámasz 15 - Guggolás széles terpeszben 20 - Hasprés Fit-ball labdán 20 - Állva oldalemelés 2kg-os súlyzóval 15 - Hasprés talajon 20 Gimnasztika-nyújtás 20 perc

11. hét Hétfő Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám Séta (Pulzuskontroll) 60 perc Köredzés (5x): - Mellnyomás egykezes súlyzóval 15 - Lehúzás csigán széles fogással 15 - Előre emelés egykezes súlyzóval 15 - Kalapács bicepsz egykezes súlyzóval 15 Döntött padon hasprés 4x20 Talajon hasprés 4x20 Szerda Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám Séta (Pulzuskontroll) - váltakozó emelkedő 60 perc Gimnasztika-nyújtás 20 perc Hasprés talajon 2x3x20 Péntek Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám Séta (Pulzuskontroll) 60 perc Köredzés (5x): - Guggolás Fit-ball 20 - Guggolás Bosu 20 - Fellépés step-padra 20 Hasprés talajon 2x3x20 Gimnasztika-nyújtás 20 perc

12. hét Hétfő Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám Séta (Pulzuskontroll) 60 perc Köredzés (5x): Egykezes súlyzóval (2kg): - Oldal emelés 20 - Előre emelés 20 - Kalapács bicepsz 20 - Hasprés 20 Döntött padon hasprés 4x20 Gimnasztika-nyújtás 20 perc Szerda Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám Séta (Pulzuskontroll) 30 perc Intervall séta: 2 perc lassú, 3 perc tempós séta 25 perc Gimnasztika-nyújtás 20 perc Hasprés talajon 2x3x20 Péntek Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám Séta (Pulzuskontroll) 60 perc Köredzés (5x): - Guggolás labdával széles terpeszben 20 - Guggolás széles terpeszben 20 - Guggolás labdával szűk terpesz 15 - Haprés labdára feltett lábbal 20 Gimnasztika-nyújtás 20 perc

Szerzőnk: Lukács Zita, személyi edző, Ózon Wellness