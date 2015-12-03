Edzésterv magas vérnyomásban szenvedőknek

szerző: Lukács Zita, személyi edző - Ózon Wellness
frissítve:

Ezt az edzéstervet azok számára dolgozta ki a személyi edző, akik magas vérnyomásban szenvednek és szeretnének elkezdeni sportolni. Az edzés előbb heti két, majd három napot vesz igénybe.

Általános szabályok az edzés megkezdéséhez

  • Mielőtt belefog az edzésbe, kérje ki kezelőorvosa véleményét!
  • Az edzést mindig 10 perc bemelegítéssel kezdje, és nyújtással fejezze be!
  • Mindig legyen Önnél folyadék sportolás közben!
  • Ha a gyakorlatok végzésénél fájdalmat érez, hagyja abba azok végrehajtását!
  • Ha a gyakorlat kivitelezésében bizonytalan, kérje szakértő segítségét!
  • A súlyválasztás akkor megfelelő, ha az utolsó sorozat utolsó gyakorlatát is szabályosan tudja végrehajtani, de már érzi az izomcsoport fáradását, és nem lenne képes még egy sorozat végrehajtására.
  • A pulzuskontroll jelölésnél figyeljen arra, hogy a sportolás során a pulzus a maximális pulzus 65-70 százalékában maradjon.
  • Az ismétlések száma edzettségi szinttől is függ, ha túl sok vagy túl kevés a sorozat vagy az ismétlésszám, annak megfelelően csökkentse, illetve növelje.
  • A gyakorlatok végrehajtásánál keletkezett esetleges sérülésekért nem vállalunk felelősséget!

Vérnyomáscsökkentő edzés

Edzésterv heti bontásban

A linkekre kattintva egy-egy heti edzésprogramot talál.

Heti edzéstervek
1. hét
2. hét
3. hét
4. hét
5. hét
6. hét
7. hét
8. hét
9. hét
10. hét
11. hét
12. hét

1. hét

Kedd

Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám
Séta (Pulzuskontroll) 20 perc
Hasprés talajon 4x20
Séta 10 perc

Csütörtök

Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám
Séta (Pulzuskontroll) 20 perc
Hasprés talajon 4x20
Séta 10 perc

2. hét

Kedd

Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám
Séta (Pulzuskontroll) 25 perc
Hasprés talajon 5x20
Séta 10 perc

Csütörtök

Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám
Séta (Pulzuskontroll) 25 perc
Hasprés talajon 5x20
Séta 10 perc

3. hét

Kedd

Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám
Séta (Pulzuskontroll) 30 perc
Hasprés talajon 5x20
Séta 10 perc

Csütörtök

Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám
Séta (Pulzuskontroll) 30 perc
Hasprés talajon 5x20
Séta 10 perc

4. hét

Kedd

Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám
Séta (Pulzuskontroll) 35 perc
Hasprés talajon 2x3x20
Séta 10 perc

Csütörtök

Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám
Séta (Pulzuskontroll) 35 perc
Hasprés talajon 2x3x20
Séta 10 perc

5. hét

Kedd

Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám
Séta (Pulzuskontroll) 45 perc
Hasprés talajon 2x3x20
Séta 10 perc

Csütörtök

Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám
Séta (Pulzuskontroll) 45 perc
Hasprés talajon 2x3x20
Séta 10 perc

6. hét

Kedd

Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám
Séta (Pulzuskontroll) 50 perc
Egykezes súlyzó (2kg):
- Talajon fekve, melltől nyomás 5x20
Hasprés talajon 2x3x20
Séta 10 perc

Csütörtök

Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám
Séta (Pulzuskontroll) 50 perc
Hason fekve talajon:
- Homlok a talajon, páros kar elemelés 3x10
- Homlok a talajon, páros láb elemelés 3x10
Hasprés talajon 2x3x20
Séta 10 perc

7. hét

Hétfő

Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám
Séta (Pulzuskontroll) 55 perc
Fit-ball:
- Guggolás 4x20
- Hason a labdán páros karnyújtás fül mellett 4x15
- Háton a labdán egykezes súlyzóval mellnyomás 4x15
- Hasprés a labdán 5x20
Séta 10 perc

Szerda

Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám
Séta (Pulzuskontroll) 50 perc
Gimnasztika-nyújtás 20 perc
Hasprés talajon 2x3x20
Séta 10 perc

Péntek

Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám
Séta (Pulzuskontroll) 55 perc
Fit-ball:
- Labdán ülve oldal emelés 2kg-os súlyzó 4x12
- Labdán ülve vállról nyomás 2 kg-os súlyzó 4x12
- Labdán ülve bicepsz 3kg-os súlyzó 4x12
- Hasprés labdán 5x20
Hasprés talajon 2x3x20
Séta 10 perc

8. hét

Hétfő

Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám
Séta (Pulzuskontroll) 55 perc
Negatív padon hasprés 3x20
Feltett lábbal hasprés 3x20
Négykézláb támasz: kar ellentétes nyújtott láb emelés 3-3x15
Hasprés talajon 2x3x20
Séta 10 perc

Szerda

Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám
Séta (Pulzuskontroll) 30 perc
Intervall séta: 2 perc lassú, 3 perc tempós séta 25 perc
Gimnasztika-nyújtás 20 perc
Hasprés talajon 2x3x20
Séta 10 perc

Péntek

Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám
Séta (Pulzuskontroll) 55 perc
Egykezes súlyzóval (2 kg):
Oldal emelés 4x15
Előre emelés 4x15
Beforgatás bicepsz 4x15
Vállból nyomás 4x12
Hasprés talajon 2x3x20
Séta 10 perc

9. hét

Hétfő

Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám
Séta (Pulzuskontroll) 60 perc
Köredzés (5x):
- Talajon fekvenyomás francia rúddal 20
- Térdelő fekvőtámasz 15
- Guggolás labdával 20
- Hasprés 30

Szerda

Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám
Séta (Pulzuskontroll) 30 perc
Intervall séta: 2 perc lassú, 3 perc tempós séta 25 perc
Gimnasztika-nyújtás 20 perc
Hasprés talajon 2x3x20
Séta 10 perc

Péntek

Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám
Séta (Pulzuskontroll) 60 perc
Köredzés (5x):
Egykezes súlyzóval (2kg):
- Oldal emelés 20
- Előre emelés 20
- Kalapács bicepsz 20
- Hasprés 20

10. hét

Hétfő

Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám
Séta (Pulzuskontroll) 60 perc
Köredzés (5x):
- Guggolás Fit-ball 20
- Guggolás Bosu 20
- Fellépés step-padra 20
- Hasprés talajon 2x3x20
Gimnasztika-nyújtás 20 perc

Szerda

Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám
Séta (Pulzuskontroll) - váltakozó emelkedő 60 perc
Gimnasztika-nyújtás 20 perc
Hasprés talajon 2x3x20

Péntek

Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám
Séta (Pulzuskontroll) 60 perc
Köredzés (5x):
- Térdelő fekvőtámasz 15
- Guggolás széles terpeszben 20
- Hasprés Fit-ball labdán 20
- Állva oldalemelés 2kg-os súlyzóval 15
- Hasprés talajon 20
Gimnasztika-nyújtás 20 perc

11. hét

Hétfő

Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám
Séta (Pulzuskontroll) 60 perc
Köredzés (5x):
- Mellnyomás egykezes súlyzóval 15
- Lehúzás csigán széles fogással 15
- Előre emelés egykezes súlyzóval 15
- Kalapács bicepsz egykezes súlyzóval 15
Döntött padon hasprés 4x20
Talajon hasprés 4x20

Szerda

Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám
Séta (Pulzuskontroll) - váltakozó emelkedő 60 perc
Gimnasztika-nyújtás 20 perc
Hasprés talajon 2x3x20

Péntek

Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám
Séta (Pulzuskontroll) 60 perc
Köredzés (5x):
- Guggolás Fit-ball 20
- Guggolás Bosu 20
- Fellépés step-padra 20
Hasprés talajon 2x3x20
Gimnasztika-nyújtás 20 perc

12. hét

Hétfő

Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám
Séta (Pulzuskontroll) 60 perc
Köredzés (5x):
Egykezes súlyzóval (2kg):
- Oldal emelés 20
- Előre emelés 20
- Kalapács bicepsz 20
- Hasprés 20
Döntött padon hasprés 4x20
Gimnasztika-nyújtás 20 perc

Szerda

Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám
Séta (Pulzuskontroll) 30 perc
Intervall séta: 2 perc lassú, 3 perc tempós séta 25 perc
Gimnasztika-nyújtás 20 perc
Hasprés talajon 2x3x20

Péntek

Gyakorlat Sorozat x Ismétlésszám
Séta (Pulzuskontroll) 60 perc
Köredzés (5x):
- Guggolás labdával széles terpeszben 20
- Guggolás széles terpeszben 20
- Guggolás labdával szűk terpesz 15
- Haprés labdára feltett lábbal 20
Gimnasztika-nyújtás 20 perc

Szerzőnk: Lukács Zita, személyi edző, Ózon Wellness

Segítség

Orvos válaszol

orvos válaszol piktogram
Dr. Puskás Réka

Dr. Puskás Réka

Reumatológus, manuálterapeuta

KÉRDÉS SZAKÉRTŐINKTŐL

Orvoskereső

orvoskereső piktogram
Dr. Sztancsik Ilona

Dr. Sztancsik Ilona

Kardiológus, Sportorvos, Aneszteziológus

Budapest

TOVÁBBI ORVOSOK KERESÉSE

Cikkajánló

Ösztrogénmentes fogamzásgátlás
Ösztrogénmentes fogamzásgátlás

A mini tabletták.
Pulzuskontroll
Pulzuskontroll

Megfelelő intenzitás a hatékonyabb sportolásért.
Élet elhízottan - Érzelmi hatások és megbirkózás
Élet elhízottan - Érzelmi hatások és megbirkózás WEBBeteg - Lőrincz-Erdélyi Krisztina, pszichológus
Mi az, amiben egy orvos segítheti az egészséges testsúly elérését és megtartását?
Mi az, amiben egy orvos segítheti az egészséges testsúly elérését és megtartását? WEBBeteg - Dr. Dunás-Varga Veronika, belgyógyász
Edzésterv időseknek
Edzésterv időseknek Ózon Wellness - Lukács Zita, személyi edző
Edzésterv elhízás ellen
Edzésterv elhízás ellen Ózon Wellness - Lukács Zita, személyi edző
12 hetes futás edzésterv fogyni vágyóknak
12 hetes futás edzésterv fogyni vágyóknak WEBBeteg
Az elhízás paradoxon - Valóban ártalmas a kövérség? WEBBeteg