Mérsékelt alkoholfogyasztás: hogyan hat a vérnyomásra?

A mértékletes alkoholfogyasztás bizonyos esetekben segíthet csökkenteni a magas vérnyomás és más szív-érrendszeri betegségek kialakulásának kockázatát, de akinek magas a vérnyomása és alkoholt fogyaszt, annál gyakoribbá válik a betegségek előfordulása. Rizikónövelő tényező a rendszeres alkoholfogyasztás és az alkalmi, ám jelentős mennyiségű ivászat is.

Bár sokan gondolják, hogy megalapozott ismerettel rendelkeznek az alkoholfogyasztás és a vérnyomás kapcsolatáról, a hatás valójában összetett. Függ az adott személy kórelőzményeitől, genetikájától, az elfogyasztott alkohol mennyiségétől, időbeli megoszlásától, de attól is, milyen időtávon vizsgáljuk a hatást, illetve hogy a vérnyomásszint, vagy a magasvérnyomás betegséggel összefüggő betegségek (infarktus, stroke) állnak-e a vizsgálat középpontjában. Kevésbé függ azonban az ital jellegétől, azaz a vérnyomásra gyakorolt hatás szempontjából nincs lényeges különbség aközött, hogy valaki például bort vagy más alkoholos italt iszik.

Alkoholfogyasztás és a magas vérnyomás kialakulásának kockázata

A rendszeres, de mérsékelt alkoholfogyasztás bizonyos esetekben kedvező hatással lehet az erek állapotára. Kisebb eséllyel alakul ki később magas vérnyomása azoknak a nőknek, akik ifjú korukban mérsékelten fogyasztottak alkoholt, azokhoz képest, akik egyáltalán nem ittak. Ezt több tudományos megfigyelés is igazolja, az eredmények azonban nem olyan egyértelműek, mint a közvélekedés tartja. A hatás nem meghatározó mértékű, és nem mérhető hasonló eltérés férfiak vagy a színesbőrűek körében sem.

A témában született tanulmányokat összesítő nagyszabású metaanalízis (Hypertension, 2024) megállapításai szerint:

A mérsékelt alkoholfogyasztás kedvező érrendszeri hatása csak nők esetében érvényesül, férfiak körében már a kis mennyiségű alkohol is növeli annak a rizikóját, hogy az életkor előrehaladtával fellép a hipertónia.

A rizikónövekedés arányos a rendszeresen fogyasztott alkohol mennyiségével. Napi 2 egység alkohol 11% rizikónövekedéssel jár, 3 egység esetén 22%, 4 egység mellett 33%. Bár napi 1 egységnyi alkohol mellett még van különbség a nemek között, ezen mennyiség fölött a különbségek kiegyenlítődnek, azaz egyformán ártalmas a férfiakra és a nőkre, sőt nőknél meredekebben emelkedik a rizikó.

Mérsékelt mennyiségnek számít napi egy egység alkohol, ami körülbelül 3 dl sör, 1-2 dl bor, vagy 4 cl rövid ital.

Alkoholfogyasztás magas vérnyomással élőknél

Az alkohol kis mennyiségben és rövid távon ellazíthatja az ereket, ami vérnyomáscsökkenésben jelentkezhet. Ez a hatás azonban átmeneti, és rövid időn belül már a vérnyomásnövelő hatás érvényesül. Alkoholfogyasztás után a vérnyomás első értéke, a szisztolés nyomás emelkedik nagyobb mértékben. Az alkohol megzavarja a vérnyomásszabályozás - gyógyszerekkel is támogatott - egyensúlyát, ezért hipertóniás betegeknél már kisebb mennyiségű alkohol is okozhat vérnyomásemelkedést vagy akár komolyabb vérnyomáskiugrást.

A betegek többségénél egy-egy pohár sör vagy bor alkalmi fogyasztása nem tilos, de tudni kell, hogy a csekély mennyiségű alkoholfogyasztás esetleges előnyei legfeljebb az egészséges érrendszerrel élő embereknél érvényesülhetnek. A rendszeresen elfogyasztott alkohol mennyisége fennálló magas vérnyomás esetén arányos a vérnyomásemelkedéssel, de még kis mennyiségben sem tekinthető kedvezőnek!

Vérnyomáscsökkentő gyógyszereket szedő betegeknek a gyógyszert befolyásoló hatása miatt is körültekintést igényel az alkoholfogyasztás, olvassa el figyelmesen a készítmény betegtájékoztatóját, vagy beszéljen orvosával.

Mi befolyásolja a vérnyomásmérés eredményeit? A vérnyomás függ a testhelyzettől, a napszaktól, az érzelmi állapottól, a fizikai aktivitástól.

Hogyan mérje helyesen a vérnyomását?

Kiemelten fontos annak ismerete a magas vérnyomással élők számára, hogy a veszélyes szövődmények kockázatnövekedése nagyobb mértékű lehet, mint a vérnyomásnövekedés mértéke. Az alkoholt rendszeresen fogyasztó magas vérnyomásos betegek körében a stroke és a szívinfarktus előfordulása többszöröse azokéhoz képest, akik vérnyomása hasonlóan magas, ám kerülik az italozást.

Ennek oka, hogy a kedvezőtlen hatások összeadódnak, felerősítik egymást. Az alkohol több rizikótényezőn keresztül is kifejti káros hatását, például a vérnyomás növelése mellett kedvezőtlenül befolyásolja a trigliceridszintet, vagy a szívizom állapotát is. Az alkohol tehát nem csak növeli a magas vérnyomást, hanem fokozza annak káros hatását is. Hipertóniás betegek semmiképp se lépjék túl a mérsékelt alkoholfogyasztás szintjét, de kis mennyiségben is kerüljék a rendszeres ivást.

Fokozottan veszélyeztetettek a nagyivók

Nem számít mérsékelt alkoholfogyasztásnak az alkalmi, ám nagy mennyiségű italozás, a nagyivás szokása. Nincs egységes meghatározása a fogalomnak, de a legtöbbször használt definíció szerint nagy ivászat az, ha a férfi két órán belül öt vagy több egységnyi italt fogyaszt el, nők esetében az adag négy vagy több ital.

Dél-koreai kutatók megállapításai szerint azokhoz képest, akiknek a vérnyomása normál értéken volt és nem is ittak, a súlyos magas vérnyomással élő (168/100) nagyivó férfiak szív-érrendszeri halálozása 4-6 ital esetén a háromszorosára nőtt, alkalmanként 6-nál több ital esetén négyszeresre emelkedett, 12 ital vagy még több esetén a halálozás kockázata tizenkétszeresnek bizonyult.

