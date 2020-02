Óvja a látását és kezeltesse magas vérnyomását

A magas vérnyomás szövődményei kapcsán leginkább a szívinfarktus és a stroke jut az emberek eszébe, ám tanulmányok szerint a hipertónia és a glaukóma - azaz a zöldhályog - közt is van összefüggés. A problémáról dr. Kapocsi Judit tanárnőt, a Trombózisközpont magasvérnyomás-specialistáját kérdeztük.

Mi az a glaukóma?

A glaukóma a köztudatban zöldhályogként él, ám ez az elnevezés igencsak megtévesztő, hiszen ekkor semmilyen hályog nem keletkezik a szemen (ellentétben a szürkehályoggal). A betegség tulajdonképp a szemben lévő nyomás emelkedését jelenti. Ez akkor alakul ki, amikor a szemben termelődő folyadék –csarnokvíz- nem tud megfelelően elvezetődni, így a termelődés-elfolyás közti egyensúly felbomlik.

A zöldhályog és tünetei A zöldhályog (glaucoma, glaukóma) nem gyógyítható, de kezelhető betegség, így ma már az általa okozott látásromlás, vakság is megelőzhető. A legfontosabb a probléma korai felismerése, amelyre a számítógépes látásvizsgálatnak köszönhetően igen kis elváltozások esetén is fény derülhet.



A zöldhályog (glaucoma) és tünetei

Nagy veszélye, hogy a nagy nyomás miatt károsodhat az idegeket tápláló erekben a vér keringése, és ez akár teljes vakságot is okozhat! A glaukómának több formája ismert, ezek közül is létezik veleszületett, illetve szerzett formája is- ez utóbbi kockázatát különböző betegségek is megnövelik, úgy, mint a cukorbetegség, szemsérülések és a magasvérnyomás.

Magasvérnyomás és a glaukóma kapcsolata

A magasvérnyomás és a glaukóma közti kapcsolatról a közelmúltban több tanulmány is napvilágot látott. A Birminghami Egyetem kutatása szerint mivel a hipertónia fokozott nátrium-visszatartással jár, az fokozhatja a szemnyomást. Hogy megbizonyosodjanak arról, valóban van-e összefüggés a két betegség között, glaukómás és nem glaukómás betegeket vizsgáltak, majd megfigyelték, hogy az előbbi csoportnál 30 százalékkal nagyobb eséllyel fordult elő vérnyomásprobléma, mint azoknál, akiknek nem volt zöldhályoguk. A kutatók ezen kívül azt is megfigyelték, hogy azoknál, akik béta-blokklót szedtek a hipertóniájukra, kevésbé fordult elő a szembetegség.

„Az igaz, hogy a glaukóma többször van jelen a hipertóniás betegeknél, mint az egészséges emberek körében, azonban ennek az együttes előfordulásnak a pontos háttere nem tisztázott. A vizsgálatokból ráadásul nem derül ki, vajon a primer (elsődleges) valamint a szekunder (másodlagos) hipertóniában szenvedő betegek adatait szétválasztották-e? Valószínűleg nem. (Ugyanez érvényes a cukorbeteg hipertóniások adatainak külön vizsgálatára is).

Az viszont tény, hogy a másodlagos, főleg endokrin magasvérnyomásban szenvedő betegeknél, valamint a cukorbeteg és egyben hipertóniás pacienseknél a glaukóma előfordulás gyakoribb, mint akiknél ezek a betegségek nem állnak fenn. Éppen ezért azt szoktuk javasolni, hogy akiknél glaukómát állapítottak meg, ellenőriztessék a vérnyomásukat - és a vércukor szintjüket-, illetve a hipertóniás és/vagy cukorbetegek ellenőriztessék a szemnyomásukat a glaukóma kizárása végett”- tanácsolja Dr. Kapocsi Judit.

Előzze meg a bajt és kezeltesse vérnyomását

Látható tehát, hogy a magasvérnyomás és a glaukóma sok esetben összefügg, így ha el akarja kerülni a komolyabb problémákat, érdemes kezeltetnie vérnyomását, amennyiben az tartósan meghaladja a 140/90 Hgmm-t. Erre ma már számtalan készítmény áll rendelkezésre, ám hogy kinek melyik vezet eredményre, arról a szakorvos dönt alapos állapotfelmérés után.

A gyógyszeres kezelés mellett életmódváltással (rendszeres testmozgás, sószegény és koleszterinszegény táplálkozás) is sokat lehet tenni a vérnyomás csökkentése érdekében, melynek hatására akár alacsonyabb dózisú gyógyszerezés is indokolt lehet- természetesen orvosi javallatra!

