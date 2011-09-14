A fogamzásgátló tabletta növelheti a vérnyomást

A fogamzásgátló tabletta az egyik leghatékonyabb módszer a nem kívánt terhesség megakadályozására. Elsődleges célján túl olykor olyan kórképek kezelésében is előnyös lehet orvosi javaslat alapján, mint az endometriózis. Fontos tudni ugyanakkor, hogy számos lehetséges mellékhatásuk is létezik, például hatással lehetnek a vérnyomásra is.

A leggyakrabban használt fogamzásgátló gyógyszerek az ösztrogén és progeszteron hormonok szintetikus változatainak kombinációi, emellett léteznek kizárólag progeszteron tartalmú fogamzásgátlók is. Ezek a hormonok azonban nemcsak a fogamzás megelőzésére használhatók, de egyes nem kívánt mellékhatásokat - pl. vízvisszatartás, fejfájás, vérnyomásemelkedés stb. - is okoznak. Ezek miatt mindig fontos a körültekintő orvosi kivizsgálás a tablettaszedés megkezdése előtt, részben a megfelelő összetételű készítmény kiválasztása, részben pedig a lehetséges mellékhatások elkerülése céljából.

Az ösztrogén vérnyomásemelkedést okozhat

Az ösztrogén (etilösztradiol) olyan hormon, ami hatással lehet a vérnyomásra. Bonyolult hormonális mechanizmusokon keresztül egyrészt növelheti a vérerek falának merevségét, valamint folyadékvisszatartást is eredményezhet a szervezetben, ezek miatt a hatások miatt pedig a fogamzásgátló tabletta a vérnyomás emelkedését okozhatja.

Az ösztrogén mellett a progeszteron (progesztin) hormon is szerepet játszhat a vérnyomás emelkedese terén, de nem közvetlenül, inkább a hormonális egyensúly felborulása, valamint az ennek következtében kialakuló és egész szervezetet érintő hatáson keresztül.

Milyen gyakori és mértékű a vérnyomás növekedése?

A vérnyomásemelkedés a nők döntő többségében egyáltalán nem következik be, csak a gyógyszert szedők kisebb részénél jelentkező, ugyanakkor nem ritka mellékhatás. Amennyiben növekszik a vérnyomás, annak mértéke lehet nagyon enyhe, de olykor potenciálisan veszélyes mértékű is, és időnként csökkenti a készítmény fogamzásgátló hatását.

Átlagosan 3-6 Hgmm vérnyomásemelkedés tapasztalható azoknál, akiket érint a mellékhatás, és szakorodalmi adatok szerint a fogamzásgátlót szedő nők 1-5 százalékánál alakulhat ki hipertónia ennek a növekedésnek az eredményeként.

160/100 Hgmm fölötti értékeknél egyáltalán nem alkalmazhatóak kombinált fogamzásgátló tabletták!

Mi növeli a kockázatot?

A fogamzásgátló tabletta szedése melletti vérnyomásemelkedés elsősorban akkor jelent kockázatot, ha több egyéb tényező is hozzájárul a komplikációhoz, és a magasvérnyomás betegség több rizikótényezője is megtalálható a kórelőzményekben. Ilyenek lehetnek:

magas vérnyomás előfordulása a családban (különösen a női rokonoknál)

magas vérnyomás korábban való előfordulása

szívproblémák és érrendszeri betegségek előfordulása

hormonális problémák

életmód eredetű okok: elhízás, alkoholfogyasztás, mozgásszegény életmód

Konzultáljon kezelőorvosával a családi előzményekről, és amennyiben felmerül a magasvérnyomás betegség kialakulásának magas rizikója, mindenképp jelezze nőgyógyásza számára is!

Mikor kell a vérnyomást mérni?

Mielőtt egy nő fogamzásgátlót kezd el szedni, a vérnyomást ellenőrizni kell, ezt követően 3 hónap múlva, majd félévente szintén érdemes megmérni a vérnyomást. Ez követően a mért vérnyomásérték határozza meg a további tennivalókat. Ha a 12 hónap múlva mért érték azonos a kezelés előttivel, akkor elég az évenkénti vérnyomáskontroll kockázatmentes pácienseknél.

Az a tapasztalat, hogy a kombinált fogamzásgátlók szedése általában mérhető, de mintegy a nők 99%-a esetében csak minimális vérnyomás-emelkedést okoz. A tabletta szedése alatt is rendszeresen ellenőrizni kell azonban a vérnyomást, minden esetben.

Mi a teendő, ha magasabb lesz a vérnyomás?

Amennyiben emelkedik a vérnyomása a fogamzásgátló tabletta alkalmazása során, az még nem feltétlenül jelenti azt, hogy abba kell hagynia a gyógyszer szedését, de mindenképp jelezze nőgyógyászának. Az egészségi állapot és egyéb körülmények figyelembe vételével tudja megfelelő ajánlással ellátni orvosa.

Az alábbi lehetőségek állnak fenn:

folytatható a szokásos módon a tabletta szedése - amennyiben a vérnyomásemelkedés kis mértékű és a növekedéssel együtt is a határérték alatt marad

a szokásos módon a tabletta szedése - amennyiben a vérnyomásemelkedés kis mértékű és a növekedéssel együtt is a határérték alatt marad tablettaváltás egy alacsonyabb hormontartalmú, vagy csak progeszteront tartalmazó készítményre - szakmai ajánlások szerint 140/90 Hgmm határértéket nem jelentősen meghaladó esetekben más tabletta kipróbálásával folytatható a tablettaszedés

egy alacsonyabb hormontartalmú, vagy csak progeszteront tartalmazó készítményre - szakmai ajánlások szerint 140/90 Hgmm határértéket nem jelentősen meghaladó esetekben más tabletta kipróbálásával folytatható a tablettaszedés másfajta fogamzásgátlási módszer alkalmazása - bizonyos esetekben, elsősorban 160/100 Hgmm-t elérő vérnyomásértékek esetén szükség lehet a kombinált fogamzásgátló szedésének abbahagyására, ebben az esetben léteznek alternatív fogamzásgátlási módszerek.

A csak progeszteront tartalmazó fogamzásgátló tabletták Tanulmányok szerint a csak progeszteront tartalmazó fogamzásgátló tabletta alkalmazása során sem a szisztolés, sem a diasztolés vérnyomás nem emelkedik, sőt a kombinált fogamzásgátló tabletták által kiváltott magas vérnyomás is rendeződik ezen készítmények hatására. A kutatók elképzelése szerint a progeszteron önmagában nem, csak ösztrogén jelenlétében gyakorol káros hatást a vérnyomásra.

WEBBeteg

Szerző: Cs. K.,fordító; lektorálta: Dr. Szabó Roxana

További felhasznált forrás: Dr. Csuth Ágnes családorvos