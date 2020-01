Egészséges fogyás jojó effektus nélkül

Egyre több a túlsúlyos és elhízott ember, köztük sokan gyerekek. A kevés mozgás, az ülőmunka, a sok tv-nézés és számítógépezés, a gyors ételek nem könnyítik meg a fogyni kívánók dolgát. Ilyen feltételek mellett hogy lehet egészségesen leadni a fölösleges kilókat?

Az alapelv, hogy több kalóriát égessen el, mint amennyit bevisz a szervezetébe. Ez csak akkor működhet, ha egyszerre változtat táplálkozási szokásain és többet mozog. Az egészséges fogyáshoz napi 500, legfeljebb 1000 kilokalóriával fogyaszthat kevesebbet napi kalóriaszükségleténél. Így hetente 0,5-1 kilogramm testzsírtól szabadulhat meg.

Hol szokták a legtöbben elrontani?

A gyors diéták és az éhezés nem vezetnek tartós eredményre, csak azt lehet elérni velük, hogy a leadott kilók hamar visszatérjenek. Ha a szükséges napi kalóriaigénynél több mint 1000 kilokalóriával kevesebbet juttat szervezetébe, akkor azt kockáztatja, hogy nem jut elegendő létfontosságú tápanyaghoz, másrészt fennáll annak a veszélye, hogy az alapanyagcsere annyira lecsökken, hogy a diéta befejezése után jelentkezik a jojó effektus.

Legyen türelmes Önmagával!

Az egészséges fogyáshoz ezért nagy adag türelemre van szükség. Másrészt az is hozzátartozik, hogy ne váljon a kalóriatáblázatok rabjává, és ne haragudjon magára, ha időnként enged a finomságok csábításának, ha megtiltja magának, hogy olykor nassoljon egy kicsit, nagy valószínűséggel az lesz a vége, hogy előbb vagy utóbb be fog kebelezni egy halom csokoládét vagy süteményt, és attól úgy érzi majd, nincs is értelme tovább folytatni az önsanyargatást.

Hirdetés

Aki egészségesen akar fogyni, át kell, hogy gondolja táplálkozási szokásait, és ha szükséges változtatni kell rajtuk. Táplálkozzon kiegyensúlyozottan és változatosan, egyen sok gyümölcsöt és zöldséget, sovány húsokat. Ha eleget mozog, és naponta több kalóriát éget el, mint amennyit felhasznál, számíthat rá, hogy tartósan megszabadul néhány kilótól, és egészsége érdekében is tett valamit.

Ne feledje, a túlsúlytól való megszabadulással nem az a célunk, hogy soványak, hanem, hogy egészségesek legyünk!

Olvasson tovább! Mi a baja a fogyókúrával?

Forrás: WEBBeteg

B. M., szakfordító; onmeda.de

Lektorálta: Dr. Csuth Ágnes, családorvos