Miért sérülünk le, ha nem nyújtunk?

Az alkari hajlítóizmok összehúzódásakor a feszülés az inas eredésre is hatással lesz. Ha továbbra is nagy erővel terheljük, vagy nem nyújtjuk le kellőképpen az adott területet, akkor hosszú távon (eleinte csak terhelésnél, később már állandósult) könyökfájdalommal találhatjuk szemben magunkat, ami később csukló- és vagy vállproblémák okozója is lehet.