Az edzés előtti bemelegítés jelentősége

Az edzés előtt van egy nagyon fontos feladat, amiről sajnos sokan megfeledkeznek, nem más ez, mint a bemelegítés. Pedig kulcsfontosságú lenne az eredményes edzéshez és a sérülések elkerülése érdekében.

Az edzés előtti bemelegítésre sokan úgy tekintenek, mint egy időrabló kötelességre. Pedig döntő szerepe van az edzésre való felkészülésben, abban, hogy a sportolás hatékony legyen és biztonságos.

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Miért is elengedhetetlen bemelegíteni edzés előtt?

Segít megelőzni a sérüléseket: a bemelegítés fokozza a vérkeringést és picit emeli a testhőmérsékletet, amitől az izmok ruganyosabban működnek. Ezáltal minimálisra csökken az olyan sérülések esélye, mint a rándulás, izomszakadás, íngyulladás. Javítja a teljesítményt: az edzésre bemelegítéssel felkészített szervezet gyorsabban és hatékonyabban képes reagálni. Ez lehetővé teszi, hogy edzés közben több erőt összpontosítsunk és kitartóbbak legyünk. Mozgásunk könnyedebb lesz, és jobb eredményeket érhetünk el. Mentális felkészülést is biztosít: A bemelegítés nemcsak a fizikai, hanem a mentális felkészülést is szolgálja. Lehetőséget biztosít arra, hogy az előttünk álló edzésre tudjunk koncentrálni, megfelelően ráhangolódjunk. Javítja a flexibilitást: célzott bemelegítő gyakorlatokkal az izmok és ízületek rugalmassága, hajlékonysága javítható. Ez megkönnyíti a nagyobb mozgástartományt lefedő gyakorlatok kivitelezését is, valamint csökkenti a túlterhelés kockázatát is.

A bemelegítés 4 alapszabálya

Fokozatosság: kezdje a bemelegítést könnyű gyakorlatokkal, például 5 perc könnyű kocogással a futópadon vagy a szabadban, esetleg szobabiciklizéssel vagy sporteszközök hiányában helyben futással. Ez emeli a szívfrekvenciát és felpezsdíti a vérkeringést. Dinamikus nyújtógyakorlatok: végezzen dinamikus nyújtást statikus nyújtás helyett. A rutinja részévé teheti például a láblendítést oldalra, a karkörzést, a csípőkörzést. A dinamikus gyakorlatok jobban felkészítik az izmokat a terhelésre. Célzott bemelegítés: Ahhoz igazítsa a bemelegítést, hogy teste mely területét szeretné edzeni. Például a lábaira fókuszáló edzés előtt végezzen speciálisan a lábait bemelegítő gyakorlatokat. Minden izomcsoport esetében a megfelelő területet melegítse be. Szánjon rá időt!: Szánjon elegendő időt a bemelegítésre! Legalább 10-15 percig kell tartania. Legyen tudatában annak, hogy azt az időt, amit ily módon a felkészülésbe invesztál, az egészsége megőrzésére és a teljesítőképessége javítására fordítja.

Összefoglalva

Az edzés előtti bemelegítés segít megelőzni a sérüléseket, fokozni a teljesítményt, és javítani az edzés eredményességét. Nemcsak a testi, hanem a mentális felkészülést is szolgálja. Tippjeink segítenek, hogy a legtöbbet hozhassa ki az edzésből és a lehető leginkább örömét lelje benne. Azt se feledje, hogy a kezdő bemelegítéshez hasonlóan, az edzés lezárásaként a nyújtás is ugyanolyan fontos és nélkülözhetetlen fázis.

Szerző: WEBBeteg - Bak Marianna, biológus szakfordító

Forrás: Die Bedeutung des Aufwärmens vor dem Training (MOV3)