Az edzés előtti bemelegítés jelentősége
Az edzés előtt van egy nagyon fontos feladat, amiről sajnos sokan megfeledkeznek, nem más ez, mint a bemelegítés. Pedig kulcsfontosságú lenne az eredményes edzéshez és a sérülések elkerülése érdekében.
Az edzés előtti bemelegítésre sokan úgy tekintenek, mint egy időrabló kötelességre. Pedig döntő szerepe van az edzésre való felkészülésben, abban, hogy a sportolás hatékony legyen és biztonságos.
Miért is elengedhetetlen bemelegíteni edzés előtt?
- Segít megelőzni a sérüléseket: a bemelegítés fokozza a vérkeringést és picit emeli a testhőmérsékletet, amitől az izmok ruganyosabban működnek. Ezáltal minimálisra csökken az olyan sérülések esélye, mint a rándulás, izomszakadás, íngyulladás.
- Javítja a teljesítményt: az edzésre bemelegítéssel felkészített szervezet gyorsabban és hatékonyabban képes reagálni. Ez lehetővé teszi, hogy edzés közben több erőt összpontosítsunk és kitartóbbak legyünk. Mozgásunk könnyedebb lesz, és jobb eredményeket érhetünk el.
- Mentális felkészülést is biztosít: A bemelegítés nemcsak a fizikai, hanem a mentális felkészülést is szolgálja. Lehetőséget biztosít arra, hogy az előttünk álló edzésre tudjunk koncentrálni, megfelelően ráhangolódjunk.
- Javítja a flexibilitást: célzott bemelegítő gyakorlatokkal az izmok és ízületek rugalmassága, hajlékonysága javítható. Ez megkönnyíti a nagyobb mozgástartományt lefedő gyakorlatok kivitelezését is, valamint csökkenti a túlterhelés kockázatát is.
A bemelegítés 4 alapszabálya
- Fokozatosság: kezdje a bemelegítést könnyű gyakorlatokkal, például 5 perc könnyű kocogással a futópadon vagy a szabadban, esetleg szobabiciklizéssel vagy sporteszközök hiányában helyben futással. Ez emeli a szívfrekvenciát és felpezsdíti a vérkeringést.
- Dinamikus nyújtógyakorlatok: végezzen dinamikus nyújtást statikus nyújtás helyett. A rutinja részévé teheti például a láblendítést oldalra, a karkörzést, a csípőkörzést. A dinamikus gyakorlatok jobban felkészítik az izmokat a terhelésre.
- Célzott bemelegítés: Ahhoz igazítsa a bemelegítést, hogy teste mely területét szeretné edzeni. Például a lábaira fókuszáló edzés előtt végezzen speciálisan a lábait bemelegítő gyakorlatokat. Minden izomcsoport esetében a megfelelő területet melegítse be.
- Szánjon rá időt!: Szánjon elegendő időt a bemelegítésre! Legalább 10-15 percig kell tartania. Legyen tudatában annak, hogy azt az időt, amit ily módon a felkészülésbe invesztál, az egészsége megőrzésére és a teljesítőképessége javítására fordítja.
Összefoglalva
Az edzés előtti bemelegítés segít megelőzni a sérüléseket, fokozni a teljesítményt, és javítani az edzés eredményességét. Nemcsak a testi, hanem a mentális felkészülést is szolgálja. Tippjeink segítenek, hogy a legtöbbet hozhassa ki az edzésből és a lehető leginkább örömét lelje benne. Azt se feledje, hogy a kezdő bemelegítéshez hasonlóan, az edzés lezárásaként a nyújtás is ugyanolyan fontos és nélkülözhetetlen fázis.
Szerző: WEBBeteg - Bak Marianna, biológus szakfordító
Forrás: Die Bedeutung des Aufwärmens vor dem Training (MOV3)