Relaxációs technikák a hátfájás megelőzésére, enyhítésére

Az, aki képes tudatosan ellazulni, jobban tudja irányítani saját testét, nagyobb eséllyel előzheti meg a hátfájást. Megtudhatja, hogyan sajátíthat el olyan izomlazító technikákat, melyek segítségével elejét veheti a fájdalomnak.

„Csak egyszerűen lazuljon el!” – sokszor halljuk másoktól a jó tanácsot, de mondani könnyebb, mint megtenni. Stressz hatására az izmok megfeszülnek, a légzés felületessé válik, nem nehéz tehát elképzelni, hogy a krónikusan fennálló stresszes állapot egyik következménye akár hátfájás is lehet. Természetesen a panasz mögött számos egyéb ok is meghúzódhat, amelyek mindeképpen orvosi kezelést igényelnek, azonban ezek közül is sok esetben hasznos kiegészítője lehet a terápiának a stresszoldó izomlazítás. Vannak megfelelő módszerek, melyek segítségével elsajátítható az izomlazítás és a relaxáció készsége.

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Milyen módszereket, technikákat érdemes kipróbálni?

Jacobson-féle progresszív izomlazítás

Az egyik a Jacobson-féle progresszív izomlazítás. Ennek lényege, hogy minden fontos izomcsoportot egymás után megfeszítünk, majd ellazítunk. A módszer célja, hogy minél jobban képesek legyünk összpontosítani saját testünkre, és ezáltal ellazult, nyugodt, higgadt állapotba kerülni.

Autogén tréning

Egy másik ismert módszer az autogén tréning, amelynek során az alany pozitív gondolatokat ismételget magának. Közben testének egy adott részére gondol, és egyre jobban ellazítja azt. Néhányan oly mértékben képesek elsajátítani a technikát, hogy bizonyos mértékig képesek szabályozni izmaik működését és pulzusukat is. Az autogén tréningnek két szintje van. Eleinte az ellazultság állapotának megélését hivatott elérni, magasabb szinten viszont már olyan komoly problémák megoldása a cél, amellyel az illető élete során szembekerül. Ezek a gyakorlatok pszichoterápia kiegészítéseként is folytathatók.

Légzőgyakorlatok

Mivel a stresssz gyakran felületes légzést okoz, ha tudatosan odefigyelünk a légzésünkre, azzal nemcsak a stresszt oldhatjuk, hanem a hátfájás ellen is tehetünk. A tudatos, lassú légzés segíthet ellazítani az izomkat, csökkenteni az izomfeszülést.

Konkrét gyakorlatokat itt talál Hasznos légzőgyakorlatok

Mire érdemes figyelni? Van-e, akinek nem javasolt valamelyik módszer?

A Jacobson-féle progresszív izomlazítás és az autogén tréning oldja a feszültséget, leépíti a stresszt, és enyhíti a feszültség és stressz következtében kialakuló hátfájást is. A progresszív izomlazítást ortopéd szakorvosok is ajánlják porckorongsérv műtét után lábadozó pácienseiknek.

A Jacobson-féle progresszív izomlazításnak nem ismertek sem kockázatai, sem mellékhatásai. A gyakorlat elvégzése után azonban kissé kábának érezheti magát, ezért ne üljön a volán mögé a gyakorlat után!

Mivel az autogén tréningben fontos szerepet kap a képzelőerő, a személyiségi zavarral küzdő, illetve a súlyos pszichés betegségekben szenvedő emberek számára nem ajánlott ez a relaxációs módszer. Szintén ártalmas lehet az önszuggesztió és a belső világba való fordulás azok esetében, akik súlyos depresszióban vagy kóros félelmektől szenvednek. Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy a hátfájás felerősödik, mivel a test nincs hozzászokva az efféle gyakorlatokhoz. Kérjen tanácsot trénertől, hogyan oldhatná meg a felmerült problémát.

Nagyon fontos! Figyeljen arra, hogy a gyakorlatokat mindig pontosan végezze! Ne fejezze be hirtelen a gyakorlást, különben előfordulhat félelemérzet, és a hátának sem tesz jót a gyakorlat hirtelen megszakítása.

Tudományos vizsgálatokkal eddig csak részben támasztható alá a hatékonyságuk

Az autogén tréning bizonyos esetekben más terápiák kiegészítője lehet, mivel csökkenti a stresszt, és több vizsgálat is alátámasztja, hogy enyhíti a stressz indukálta hátfájást. Ám a vancouveri Brit-Kolumbiai Egyetemen folytatott 1994-es vizsgálatok alapján ezek a technikák nem hatékonyabbak más lazító gyakorlatoknál.

Nem állnak rendelkezésre olyan tudományos kutatási eredmények, amelyek igazolnák a progresszív izomlazítás hatékonyságát, illetve annak mértékét a krónikus hátfájás enyhítésében. Ráadásul a módszert általában nem önmagában alkalmazzák, hanem a kezelés részeként, ami még inkább megnehezíti a gyógyulásban való szerepének megítélését. Arra sincs elegendő tudományos bizonyíték, hogy a progresszív izomlazítás hatékonyabb-e más izomlazító technikáknál. Várandós nők esetében pedig nem bizonyult hatékonyabbnak a masszázsnál.

Hosszú távú eredmények

Aki tudja alkalmazni a lazító technikákat, az stresszhelyzetben higgadtabb tud maradni, és képes megakadályozni a szervezet különböző pontjain lévő izmainak akaratlan megfeszülését, ezzel megelőzve az abból adódó fájdalmat is. A helyes technika elsajátítása segíti a testünkben zajló folyamatok kifinomultabb észlelését, az izmok feszülésének gyors felismerését, és célzott feloldását, mielőtt kialakulna a fájdalom.

Ennek következtében a hátfájás gyakran ki sem alakul, vagy megszűnik. A progresszív izomlazítást célszerű hetente háromszor, az autogén tréninget minden nap gyakorolni.

Ha úgy érzi, panaszai felerősödnek, vagy nem javulnak, ne folytassa a gyakorlatokat, és forduljon orvoshoz!

Szerző: WEBBeteg - Bak Marianna, biológus szakfordító

Forrás: stern.de