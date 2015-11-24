A 2-es típusú cukorbetegségről és a vércukorszint ellenőrzésének fontosságáról

A 2-es típusú cukorbetegség (diabétesz mellitusz) kialakulásáról sokan nem is tudnak, mivel a szervezet egy ideig képes ellensúlyozni a gyakran háttérben kialakuló inzulinrezisztenciát, ilyenkor tünetek még nem jellegzetesek, de vannak (pl. testsúly nő, nem tud fogyni, menszesz felborul, bőrtünet jelentkezik stb.).

Lehet, hogy a betegség korai szakaszában a beteg nem érzi a betegség tüneteit, de a kezeletlen diabétesz miatt a későbbiekben nagyon súlyos szövődmények léphetnek fel. Az érelmeszesedés okozta vérellátási zavarok miatt látásromlás (súlyosabb esetben akár vakság), veseelégtelenség alakulhat ki, a végtagi érelmeszesedés és idegkárosodás következtében pedig akár végtag-amputációra is sor kerülhet.

Fontos tudni A magas vércukorszint kezdetben még nem okoz jellegzetes vagy a mindennapokat befolyásoló tüneteket, ám a későbbi szövődmények elkerülése érdekében nagyon fontos, hogy az orvosa által előírt életmódot (diéta, mozgás) és gyógyszeres terápiát ekkor is maradéktalanul betartsa!

Mi is az a 2-es típusú diabétesz?

A szervezetnek szüksége van glükózra (alapvető cukorfajta), ez biztosítja az élethez szükséges legfőbb energiát. A vér glükózszintjét két hormon szabályozza nagy gondossággal: az inzulin a glükóz raktározását biztosítja, úgy csökkenti a vércukorszintet, a glukagon pedig az elraktározott glükóz felszabadításáért felelős alacsony vércukorszint esetén – így növeli a vércukorszintet. Az inzulin és a glukagon egyaránt a hasnyálmirigyben termelődik. Emellett természetesen más hormonok is befolyásolják a vércukor szintjét.

A diabétesz krónikus betegség, amely akkor alakul ki, amikor a szervezet nem képes elég inzulint előállítani és/vagy arra megfelelően reagálni:

Az 1-es típusú diabétesz általában fiatalkorban, a hasnyálmirigy inzulinelőállító képességének autoimmun eredetű hiánya miatt alakul ki.

A 2-es típusú diabétesz ezzel szemben elsősorban kicsit később, de sajnos egyre korábbi életkorban, gyakran elhízáshoz társulva jelentkezik. A 2-es típusú diabéteszben szenvedők szervezete nem megfelelően reagál az inzulinra. A szervezet nem tudja megfelelően hasznosítani vagy elraktározni a glükózt, amely kezelés nélkül felhalmozódik a vérben, ami magas vércukorszintet (hiperglikémiát) eredményez, amely a diabétesz egyik jellemző tünete. Később pedig itt is csökken a termelődő inzulin mennyisége.

Az egészséges étrend, a testmozgás és a gyógyszerek segíthetnek a vércukorszint beállításában.

Mennyire gyakori a 2-es típusú cukorbetegség?

Nagyon gyakori... 2013-ban mintegy 56 millió ember szenvedett diabéteszben Európában, ami a felnőtt népesség 8,5%-át jelenti. A páciensek 90% -ának 2-es típusú diabétesze volt, ez több mint 50 millió embert jelent.

2035-re ez a szám várhatóan emelkedik, ami a felnőtt népesség több mint 10%-át jelenti. Ma Magyarországon minden 4. embert veszélyeztet a diabétesz. Naponta 2 cukorbeteg veszti el a látását és 7 amputációt végeznek a betegség következtében.

Miért lesz magas a vércukorszint és ez miért ártalmas?

Az inzulin nevű hormon a hasnyálmirigyben termelődik, és lehetővé teszi a sejtek számára, hogy felvehessék és energiává alakíthassák a cukrot. A 2-es típusú diabétesz miatt az Ön szervezete nem tud megfelelően reagálni az inzulinra és idővel hasnyálmirigye inzulintermelése is kimerül.

Lehet, hogy a diabétesz korai szakaszában a cukorbeteg még nem érzi rosszul magát, de idővel a túlzott mennyiségű cukor a vérében az erek falát és az idegeket is károsítja, és olyan szövődményekhez vezethet, mint a vakság, a vesebetegség, az alsó végtagok keringési elégtelensége, a szívbetegség és a stroke. Ezért fontos, hogy a vércukorszintjét egészséges étrenddel, testmozgással és gyógyszerekkel kontroll alatt tartsa.

Hogyan kontrollálható a 2-es típusú cukorbetegség?

Számos kiterjedt vizsgálat igazolta, hogy az egészséges táplálkozás és a napi testmozgás segít a 2-es típusú diabéteszt kontroll alatt tartani.

A 2-es típusú diabéteszben szenvedőknél az aerob edzés (például séta) és/vagy az erősítő edzés (például nehéz tárgyak emelgetése) bizonyítottan javítja a szervezet inzulinra adott reakcióját.

A fogyás – még ha csak a teljes testsúly 5-10%-áról is van szó – támogatja a szervezet inzulintermelésének hatékonyságát és -felhasználását, ami javítja a vércukorértéket.

Az is segít a vércukorszintet egy állandó szinten tartani, ha minden étkezésnél ugyanolyan mennyiségű szénhidrátot fogyaszt. A magas rosttartalmú étrend (25-30 g rost naponta) szintén segít a vércukorszint állandó szinten tartásában. Az egészséges táplálkozás hatására súlycsökkenés következhet be, ami szintén segíti a diabétesz kontroll alatt tartását.

Kezelőorvosa olyan gyógyszereket fog javasolni, amelyek – az életmódváltás mellett – segítik a kívánt vércukorszint elérését.

Miért fontos a rendszeres kontroll?

Azért, mert rengeteg a téves gondolat a páciensek körében és nagyon sok esetben rosszul ítélik meg állapotukat, nem megfelelően módosítgatják a beállított kezelést, vagy nem szedik a gyógyszert.

Amikor panasz jelentkezik, már sok esetben szövődmény is van.

Tapasztalat szerint a rendszeres ellenőrzésre járó páciensek szénhidrátháztartása jobban karban tartható, szűrővizsgálatokkal (pl. rendszeres szemészeti ellenőrzés) még korai károsodás állapotában felismerhetőek és kezelhetőek a szövődmények.

Forrás: WEBBeteg

Lektorálta és aktualizálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, diabetológus