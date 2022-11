Nyelőcsőgyulladás (oesophagitis)

Említsünk meg néhány gyakori kórképet, ami hasonló tüneteket okozhat, forrása mégsem a nyelőcsőben keresendő. Már a szájüregben is kialakulhatnak olyan folyamatok, amik a nyelést fájdalmassá, nehezítetté teszik: afta-szerű elváltozások, szájnyálkahártya-gyulladás (stomatitis), szájszárazság (xerostomia). Hiányos fogazat esetén a falat rágása nehezebb, a nagyobb falat lenyelése is okozhat akár nehezített nyelést.

A garat-, illetve gégegyulladás, tüszős mandulagyulladás szintén fájdalmas, nehezített nyelést okozhat.

A légutak gyulladása esetén sokan szintén szegycsont mögötti fájdalmat tapasztalnak, gyakran kínzó köhögéssel társulva.

Szegycsont mögötti fájdalommal járhatnak egyes szívizmot érintő kórképek (angina, szívinfarktus) is.