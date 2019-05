Szájszárazság és szájüregi nyálkahártya-gyulladások

A szájüreg nyálkahártyájának gyulladása a leggyakrabban felületes gyulladás, de járhat mély sebekkel, fekélyekkel is. Érinthet egy adott területet (általában helyi ok miatt, vagy egyébként is már sérült helyi nyálkahártyarészletet), illetve akár az egész szájüreget.

Kifejezett fájdalommal is járhat, vagy meggátolhatja akár a folyadékfogyasztást is, amely lényeges életminőség-romláshoz, a páciens alapbetegségének kezelési elégtelenségéhez, súlyos felülfertőzéshez is vezethet. Nagyon fontos emiatt a szájnyálkahártya-gyulladás megelőzése.

Szájnyálkahártya-gyulladás, avagy mucositis

Mi hajlamosít szájnyálkahártya-gyulladásra?

kemoterápia (az alkalmazott daganatellenes készítmény fajtájától is függ, pl. cisplatin erős kiváltó tényező)

sugárkezelés (főleg szájüregi, vagy fej-nyak területi daganatok helyi sugarazása)

őssejtátültetés

immunhiány vagy immunzavarral járó betegségek

súlyos, krónikus betegségek

alultápláltság

fogászati problémák (rossz fog, gyulladás, de akár műfogsor, fogszabályzó is)

sérülés a szájüregben

dohányzás

kiszáradás, csökkent nyáltermeléssel járó betegségek

Milyen a gyakorisága a szájüregi gyulladásnak?

Bár számos betegség és állapot kiválthatja, a daganatos betegségek kezelése során kialakuló szájnyálkahártya-gyulladással – mucositisszel – szinte mindig számolni kell.

Sugárkezelés, de főleg kemoterápia esetén akár 70 %-os is lehet az előfordulása, függően a sugárkezeléssel érintett területtől és a kemoterápia fajtájától. Fej-nyak területi daganatok esetén akár 85-90 %-os is lehet a mucositis előfordulása.

Milyen tünetekkel jár a szájüregi gyulladás?

A száj nyálkahártyája (bárhol az ajkakon belül) gyulladt, vérbő, felületes hámhiánnyal, vagy sebekkel. lehet fekélyes is, akár mély, nagy kiterjedésű, vagy többszörös fekélyekkel.

A sebek, fekélyek könnyen felülfertőződhetnek, gennyes váladék is ürülhet belőle, gombás felrakódás is kialakulhat.

Vérzés, lepedékfelrakódás, csökkent nyáltermelés miatti szájszárazság alakulhat ki.

Nehezíti az étkezést, elsősorban a szilárd, darabos táplálék fogyasztását, súlyos esetben akár a teljes folyadékfogyasztást is.

Nyelési nehezítettséget okozhat.

Hosszú távon alultápláltsághoz, depresszió kialakulásához vezethet.

A mucositis klinikai képe

A szájüreget vizsgálva bárhol előfordulhat, de leggyakrabban a lágyszájpadon, a szájüreg két oldalán. Súlyossága és kiterjedése alapján is besorolható. Fontos elkülöníteni a vírusok okozta betegségektől, valamint a gombás fertőzéstől.

Milyen a mucositis gyógyhajlama?

Természetesen függ az alapbetegségtől, az esetleges kemoterápia és sugárkezelés fajtájától és hosszától is, és bár a szájnyálkahártya gyógyhajlama jó, a súlyos mucositis gyógyulása 2-4 hétig is eltarthat. Szövődmények, az alultápláltság és fertőzések tovább nyújthatják a folyamatot.

A megelőzés kiemelkedően fontos, a károsodás kezelésében a fertőzések megelőzése, a táplálás és a fájdalomcsillapítás döntő jelentőségű.

A szájszárazság (xerostomia)

Akár a mucositishez kapcsoltan, vagy más betegségek tüneteként is megjelenhet. Sok esetben azonban nincs a hátterében ismert eltérés. A szájszárazság sok embert érint, főleg az az esete, amikor nem derül fény a kiváltó okokra.

Milyen ismert ok vezethet szájszárazsághoz?

mucositis

sugárkezelés, kemoterápia

antidepresszánsok

pszichiátriai gyógyszerek

Parkinson elleni készítmények

immunológiai betegségek (pl. Sjögren-szindróma)

krónikus betegségek

kiszáradás

cukorbetegség

vashiány

klimax

műfogsor

fogszabályzó

Milyen tünetekkel jár a szájszárazság?

Égő, viszkető, akár fájdalommal járó állapot. Kialakulhatnak felületes sérülések, fekélyek is, melyek elfertőződhetnek. A szájszárazság nehezíti az étkezést is.

Kezelése, megelőzése nehéz feladat

Ha a kiváltó ok nem szűntethető meg, fokozott folyadékfogyasztás (gyakran, és mindig kis mennyiségben), citromos, savanyú folyadék, műnyál használata javasolt. Az étkezést is könnyíti a folyadékfogyasztás, akár a levesek, szószos ételek fogyasztása. Figyelni kell a fokozott szájhigiéniára, a fertőzések elkerülésére. A fogszuvasodás fokozott kockázata miatt fontos a rendszeres fogorvosi ellenőrzés.

