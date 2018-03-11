Az afta okai, típusai és kezelése

Mi is pontosan az afta? Mi okozhatja a kialakulását? Milyen típusai vannak? Hogyan kezelhető? Cikkünkben ezekre a kérdésekre adunk választ.

Az afta a szájüreg nyálkahártyáján megjelenő sárgás vagy szürkésfehér fekély, melyet gyulladásos udvar vesz körül. A fájdalmas gyulladással az emberek kb. 60 százaléka találkozik az élete során és az esetek többségében visszatérő gondot jelent.

Az afta a száj nyálkahártyáját érintő leggyakoribb betegség. Többnyire veszélytelen, ám igen kellemetlen, mivel a gyulladásos terület fájdalmas, nehezíti a táplálék- és folyadékbevitelt, sőt, néhány esetben a beszéd is fájdalmat okozhat miatta. Különösen azok számára jelent komoly problémát, akiknél időről időre kiújul.

Az aftás terület nagysága változó lehet, az apró, gombostűfejnyi felületes hámhiánytól, a nagyobb, 1 cm-es hámhiányokig minden változat előfordulhat, sőt, ritkább esetben találkozhatunk az úgynevezett óriás aftával, amely a 2-3 cm-es nagyságot is elérheti. Súlyos esetben lázzal és nyirokcsomó-duzzanattal is jár.

Az afta nem herpesz!

A herpesztől elsősorban az különbözteti meg, hogy az afta mindig a szájüregben (a nyelveken, a pofa belső részén vagy a szájpadláson) található kis fekély, míg a herpesz a száj külső részén jelentkezik, továbbá hólyagos. A herpesszel ellentétben az afta nem fertőző betegség!

Hirdetés

Bármely életkorban előfordulhat afta Minden korosztályban találkozhatunk a fájdalmas gyulladást okozó hámhiánnyal. Gyermekkorban gyakran azt veszi észre a szülő, hogy a gyermeke étvágytalan lesz, az ételt és italt egyaránt elutasítja. A szájüreg megtekintésével általában láthatóvá válik a sárgás vagy fehér hámhiány és a körülötte húzódó vérbő udvar.

Az afta kialakulásának okai

Eredetére több feltételezés létezik, bár kialakulásának pontos okát ma sem ismerjük teljesen.

Okozhatja a stresszes életmód vagy olyan immunológiai problémák, amelyek a szervezet gyengülését idézik elő.

vagy olyan immunológiai problémák, amelyek a szervezet gyengülését idézik elő. Gyakran a nyálkahártya sérülése előzi meg, pl. egy fog vagy a protézis sérti fel, majd ezen a területen jelentkezik az afta.

előzi meg, pl. egy fog vagy a protézis sérti fel, majd ezen a területen jelentkezik az afta. Bizonyos ételek is kiválthatják, elsősorban a citrusfélék, a paradicsom vagy az eper kapcsán jegyezték fel következményként, de az ecet, a csípős fűszerek és a forró italok is előidézhetik.

is kiválthatják, elsősorban a citrusfélék, a paradicsom vagy az eper kapcsán jegyezték fel következményként, de az ecet, a csípős fűszerek és a forró italok is előidézhetik. A nem kellően kiegyensúlyozott táplálkozással járó hiányállapotok is felelőssé tehetőek. Vas-, folsav-, cink-, C-vitamin- és B 12 -vitamin-hiány esetén megnő az afták kialakulásának az esélye.

is felelőssé tehetőek. Vas-, folsav-, cink-, C-vitamin- és B -vitamin-hiány esetén megnő az afták kialakulásának az esélye. A fentieken kívül vírusos eredet és hormonális hatás is a kialakulás okai között lehet, továbbá családi halmozódás is megfigyelhető, azaz hajlamosabbak a betegségre azok, akiknek a családjában is visszatérő probléma volt az afta.

Más betegségek velejárója is lehet az afta

A legtöbb ember, akinek aftája van, teljesen egészséges, ám nagyon ritkán különböző betegségekkel állhat összefüggésben az afta, ilyen például a Behcet-kór. A Behcet-kór egy olyan szisztémás betegség, melynek fennállásakor testszerte több szervrendszer érintett. A betegek kétharmadánál az első tünet a fájdalmas szájüregi fekély vagy afta.

Főleg visszatérő afta jelen lehet akár még fel nem ismert coeliakia (lisztérzékenység), esetleg más felszívódási zavar esetén is.

Az afta három típusa

Mikulicz-féle afta: a három típus közül a leggyakoribb elváltozás. Egyesével jelentkező, néhány milliméteres nagyságú hámhiány, általában egy hét alatt, nyom nélküli, spontán gyógyulást mutat. Előfordul, hogy a nyaki régióban a nyirokcsomók megnagyobbodását okozza.

a három típus közül a leggyakoribb elváltozás. Egyesével jelentkező, néhány milliméteres nagyságú hámhiány, általában egy hét alatt, nyom nélküli, spontán gyógyulást mutat. Előfordul, hogy a nyaki régióban a nyirokcsomók megnagyobbodását okozza. Sutton-féle afta: általában 2-3 cm-es, korán sem felületes hámhiány, mely szintén egyesével jelentkezik, azonban már a mélyebb szöveteket is érinti. Leggyakrabban a kis nyálmirigyek felett húzódó nyálkahártyán fordul elő, és a gyógyulási ideje is elhúzódó, akár hónapokig is eltarthat, heget hagyva maga után. Az afták ezen formája kivizsgálást igényel, mert akár belgyógyászati betegség is állhat mögötte.

általában 2-3 cm-es, korán sem felületes hámhiány, mely szintén egyesével jelentkezik, azonban már a mélyebb szöveteket is érinti. Leggyakrabban a kis nyálmirigyek felett húzódó nyálkahártyán fordul elő, és a gyógyulási ideje is elhúzódó, akár hónapokig is eltarthat, heget hagyva maga után. Az afták ezen formája kivizsgálást igényel, mert akár belgyógyászati betegség is állhat mögötte. Cook-féle afta: apró, tűszúrásnyi-gombostűfejnyi elváltozások, melyek az előző két típustól eltérően nem egyesével jelentkeznek, hanem sűrű csoportokban fordulnak elő. Megjelenését tekintve nagyon hasonlít a herpesz okozta elváltozásokhoz. A Mikulicz-aftához hasonlóan néhány nap alatt, heg hátrahagyása nélkül gyógyulnak.

Az afta kezelése

A fájdalom általában speciális kezelés nélkül is pár napon belül enyhül, a sebek egy-két hét alatt elmúlnak. A terápia inkább a fájdalom enyhítése és a gyógyulási idő rövidítése miatt ajánlható. Súlyos esetben (pl. ha nagyméretű az afta, ha visszatérően jelentkezik afta, ha egyszerre sok afta képződik, ha erős fájdalom lép fel vagy ha egyéb kísérő tünetek is vannak) orvoshoz kell fordulni, de az esetek döntő többségében az afta kezelése házilag is megvalósítható.

Amennyiben az afta nagy és fájdalmas, antimikrobális hatású szájöblítő vagy szopogató tabletta használatával enyhíthető a fájdalom. Természetes szájöblögetőként a szódabikarbónás víz is szóba jöhet, illetve átmenetileg a jég is képes enyhíteni a fájdalmat.

Figyelni kell arra, hogy a szájüreg nyálkahártyáját minél kevesebb irritáció érje. Ez elérhető puhább fogkefe használatával, a rágózás mellőzésével, szükség esetén a protézis vagy fogak fogorvos által történő rendbetételével. Kerülni kell az irritációt okozó (savanyú, csípős, fűszeres vagy forró) ételek fogyasztását. Különösen akkor kell figyelni a táplálkozásra, ha megfigyelhető, hogy bizonyos ételek fogyasztása után jelentkezik az afta. Ebben ez esetben mindenképp kerülni kell a panaszokat kiváltó ételeket.

A kúraszerűen, emelt adagban szedett B 1 -vitamin hatékony fegyver az afták leküzdésében: 100-300 mg-os napi mennyiséget ajánlott szedni a gyógyulásig.

A gyógyszertárban kapható fertőtlenítő szájvizek mellett egyes gyógynövények is gyors megoldást nyújthatnak. A kamillás öblögetés nyugtatja a száj nyálkahártyáját, a csersavtartalmú apróbojtorján, geránium és a varázsmogyoró főzete vérzéscsillapító és gyulladáscsökkentő hatású.

Mikor kell orvoshoz fordulni?

Orvoshoz kell fordulni, ha

az elváltozások tömegesen jelentkeznek,

gyakran kiújulnak: a háttérben ilyenkor fogászati betegség vagy az emésztőrendszer betegségei állhatnak,

nagy kiterjedést mutatnak,

szokatlan, nyugtalanító tünetek jelentkeznek: láz, fájdalmas nyirokcsomó-megnagyobbodások,

az afta gyógyulása elhúzódik,

súlyos, immunhiányos betegségekben szenvedők esetében az ártalmatlan elváltozások is orvosi segítséget igényelnek.

Mindenképpen orvosi segítségre van szükség a kiszáradás veszélye miatt, ha a beteg – különösen ha gyermekről van szó – a fájdalom következtében nem vesz magához sem táplálékot, sem folyadékot.

Hogyan előzhető meg az afta kiújulása?

Visszatérő afta esetén érdemes allergiatesztet végeztetni, valamint felszívódási zavar, a gluténérzékenység vizsgálatára is érdemes gondolni.

Fontos a kiegyensúlyozott, vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag étkezés, a bőséges gyümölcs- és zöldségfogyasztás, továbbá a cinkben gazdag olajos magvak rendszeres fogyasztása. Az afták kiújulásának kockázata csökkenthető a bőr egészségéhez nélkülözhetetlen cinket tartalmazó táplálékkiegészítőkkel is.

Ügyelni kell a rendszeres, alapos, de óvatos fogápolásra.

Fontos a megfelelő mennyiségű pihentető alvás és a stresszoldás is.

Ezek is érdekelhetik

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Borsi-Lieber Katalin

Aktualizálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus